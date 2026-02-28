Fotbalistul Hugo Hare a suferit arsuri grave la față și mâini în timpul incendiului produs la un bar din stațiunea Crans-Montana, Elveția, pe 31 decembrie. 41 de persoane au murit și alte 116 au fost rănite.

La aproape trei luni de la tragedie, Jucătorul echipei de rezervă Quevilly-Rouen Métropole a vorbit despre tragedia care a șocat Europa.

Supraviețuirea lui Hugo Hare, victimă a incendiului devastator din Crans-Montana, este considerată un „miracol” de către medicii care l-au salvat. Tânărul a fost grav rănit în noaptea de 31 decembrie, în timp ce sărbătorea Revelionul alături de prietenii săi.

Hugo Hare: „Nu mi-aș fi imaginat că poate exista o durere ca aceasta”

Bărbatul, jucător al echipei de rezervă Quevilly-Rouen Métropole din Franța (Liga 5), a suferit arsuri pe 30% din suprafața corpului și a beneficiat de nouă grefe de piele.

„Fizic, mă simt din ce în ce mai bine, chiar dacă durerile persistă, deoarece procesul de vindecare este foarte lent”, a declarat Hugo pentru TF1.

Sportivul a fost internat timp de o lună și jumătate la terapie intensivă, iar de atunci este tratat într-un centru de reabilitare.

„Am arsuri pe ambele mâini, jumătate din ureche mi s-a topit”, spune el. „Nu-mi amintesc mai nimic din primele două săptămâni, dar țin minte schimbarea pansamentelor”, continuă el, descriind dureri insuportabile: „Nu mi-aș fi imaginat că poate exista o durere ca aceasta”.

Hugo Hare și-a salvat logodnica: „Ori fug și trăiesc, ori fac ceva pentru ea”

În noaptea tragediei, Hugo era în vacanță în Crans-Montana cu patru prieteni. Incendiul l-a surprins în subsolul clădirii, în toaleta barului. „Este incredibil cât de repede s-a răspândit focul. În doar un minut, tavanul era complet cuprins de flăcări”, a adăugat el.

Când s-a întors, Hugo și-a căutat cu disperare logodnica, pe care a găsit-o întinsă pe podea. „Mi-am spus: ori fug și trăiesc, ori fac ceva pentru ea. Așa că m-am pus imediat peste ea pentru a o proteja de foc ”, a continuat Hugo. „Apoi, țipetele s-au transformat în tăcere. Era ca și cum moartea bătuse la ușa mea. A fost apocalipsa.”

Logodnica lui a scăpat cu arsuri minore, dar Hugo așteaptă răspunsuri. „Vreau doar să știu de ce: de ce acea spumă, de ce ieșirile de urgență erau închise, de ce nu au existat controale, de ce banii sunt mai importanți decât viața”.

Guvernul elvețian a anunțat, miercuri, că va efectua o plată unică în valoare de 50.000 de franci elvețieni (55.000 de euro) către supraviețuitorii grav răniți și familiile îndoliate ale victimelor incendiului din barul din stațiunea Crans-Montana.

Așa-numita contribuție de solidaritate are scopul de a oferi sprijin financiar rapid victimelor și de a servi ca gest de compasiune, a declarat Consiliul Federal al Elveției.

