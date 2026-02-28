Emil Boc exultă După ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off, primarul din Cluj mai are o dorință: „O așteptăm și pe CFR” + mesaj pentru Bergodi +9 foto
Emil Boc/ FOTO: IMAGO
Superliga

Emil Boc exultă După ce „șepcile roșii” s-au calificat în play-off, primarul din Cluj mai are o dorință: „O așteptăm și pe CFR” + mesaj pentru Bergodi

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 28.02.2026, ora 09:49
alt-text Actualizat: 28.02.2026, ora 10:04
  • Vineri, U Cluj s-a impus fără emoții în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0, și a obținut calificarea în play-off-ul Ligii 1, pentru al doilea an consecutiv.
  • Emil Boc (59 de ani), primarul Clujului, a oferit o primă reacție, după performanța reușită de formația antrenată de Cristiano Bergodi (61 de ani).

Fan declarat al lui U Cluj, Emil Boc a povestit cum a trăit partida cu Oțelul.

Emil Boc: „Este o calificare obținută fără echivoc”

„Sărbătorim clipa ce-o trăim. Ne bucurăm de aceste momente care aduc o fericire mare. Este o victorie care încununează, fără dubii, locul echipei în play-off. Ne-am bucura ca ambele echipe din Cluj să ajungă în play-off. Ne bucurăm de spectacol, cu mult fair-play.

Despre asta este vorba. Este o calificare obținută fără echivoc. O victorie foarte clară, de care ne bucurăm, dar de mâine (n.r sâmbătă) revenim la muncă”, a declarat Emil Boc, citat de prosport.ro.

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg
U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg

Galerie foto (9 imagini)

U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (1).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (2).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (3).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (4).jpg U Cluj - Oțelul 4-0. Jucătorii au sărbătorit cu suporterii calificarea în play-off. Foto - captură Prima Sport (5).jpg
+9 Foto
labels.photo-gallery

Edilul a subliniat că a avut emoții când tabela arăta 2-0 pentru ardeleni:

„Am avut emoții și la 2-0, dar cu jucătorii au fost concentrare și conectați pe toată durata partidei”

Emil Boc, mesaj pentru Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi nu a avut putut sta pe bancă la duelul cu Oțelul, fiind suspendat timp de o lună după scandalul izbucnit la finalul derby-ului cu CFR.

Italianul a preluat-o pe U Cluj în etapa #14, după ce Ioan Ovidiu Sabău a decis să-și rezilieze contractul. La acel moment, U Cluj era doar pe locul 10, cu 14 puncte.

Întrebat dacă se mai gândea că U Cluj va mai ajunge în play-off la venirea lui Bergodi, Emil Boc a declarat că a avut întotdeauna încredere în tehnicianul de 61 de ani căruia i-a trimis și un mesaj în urma performanței reușite.

„Da, ne gândeam pentru că știam forța echipei. Trebuie să recunoaște ca a venit într-un moment dificil. Îi mulțumim lui Neluțu Sabău pentru munca depusă, pentru că a construit echipa, dar eram într-un blocaj.

Iar Bergodi a venit cu calm, cu diplomație, dar și mare pricepere. I-am și trimis un mesaj: «Grazie mile mille, Mister (n.r. trad. Mulțumesc foarte, foarte mult, Mister) Clujul nu vă va uita pentru această performanță».

Emil Boc: „Îi așteptăm și pe cei de la CFR să se califice”

Chestionat pe cine ar alege dintre FCSB și CFR Cluj la accederea în play-off, edilul a replicat:

„Nu se pune problema. Sigur că noi putem să avem aici rivalități, cum aveam în curtea școlii, dar când vine vorba de Cluj este normal că ne dorim ca ambele echipe din Cluj să fie în play-off. Îi așteptăm și pe cei de la CFR să se califice”, a concluzionat Emil Boc pentru sursa citată.

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova⤴️2856
2Dinamo⤴️2852
3Rapid⤴️2852
4U Cluj⤴️2951
5CFR Cluj2847
6FC Argeș2846
7FCSB2843
8FC Botoșani2942
9UTA Arad2842
10Oțelul Galați2941
11Farul2837
12Petrolul⤵️2828
13Csikszereda⤵️2828
14Unirea Slobozia⤵️2824
15Hermannstadt⤵️2920
16Metaloglobus⤵️2811

⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

Cristiano Bergodi u cluj emil boc superliga play-off
