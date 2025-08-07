Huliganii vor fi marcați Soluția anti-huliganism a poliției britanice: un spray invizibil de însemnare bazat pe ADN

Autoritățile din Marea Britanie iau măsuri drastice pentru a combate fenomenul de huliganism, aflat în creștere pe stadioanele de fotbal.

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, care are ca scop combaterea furturilor și spargerilor la nivel național

O nouă tehnologie, un spray invizibil de marcaj bazat pe ADN, va fi folosită pentru a-i identifica pe fanii recalcitranți și a-i aduce în fața justiției, chiar și la luni distanță de la comiterea faptelor!

Cum funcționează spray-ul de marcaj

Noua metodă, implementată deja de Poliția din Cheshire, folosește o soluție invizibilă numită SelectaDNA. Aceasta este pulverizată pe hainele și pielea huliganilor în timpul incidentelor și conține un cod unic de ADN. Ce avantaje oferă acesta?

Invizibil la ochiul liber: Spray-ul nu lasă urme vizibile.

Persistent: Poate rămâne pe țesături și piele timp de mai multe luni!

Detectabil: Urmele sunt scoase la iveală cu ajutorul luminii UV, permițând poliției să-i identifice pe vinovați ulterior.

Imposibil de spălat: Potrivit producătorului, soluția este extrem de rezistentă la spălare, ceea ce o face un instrument esențial pentru strângerea de probe.

Răspuns la creșterea agresiunilor

Decizia de a folosi această tehnologie vine în contextul unor statistici îngrijorătoare. Datele recente arată o creștere de 18% a numărului de meciuri unde au fost raportate incidente în Anglia și Țara Galilor!

Galeriile ascund de multe ori hooligans în rândul lor

Poliția din Cheshire va începe să folosească spray-ul la toate meciurile de League Two din regiune, cu un prim test reușit la un meci al echipei Crewe Alexandra din luna martie.

Ofițerii speră ca simpla amenințare a folosirii acestui spray să acționeze ca un factor de descurajare pentru cei care plănuiesc să provoace probleme.

Dacă funcționează, va fi extinsă utilizarea, ca să facă legătura între făptași și infracțiuni

Inițiativa face parte dintr-un proiect mai amplu, „Operation Shield”, care are ca scop combaterea furturilor și spargerilor la nivel național.

Soluția SelectaDNA a fost deja utilizată cu succes pentru a proteja diverse bunuri, de la utilaje agricole la cabluri, demonstrând eficiența sa în diverse domenii.

„Este un instrument în plus în arsenalul nostru”, a declarat șeful poliției Gareth Wrigley. „Vrem să ne asigurăm că toți fanii sunt în siguranță, iar această tehnologie ne va oferi dovezi medico-legale pentru a-i lega pe făptași de infracțiuni”.

