Optimist înainte de Rapid - FCSB Victor Angelescu vrea victoria în derby: „E o perioadă bună pentru noi” + Ce spune despre faza controversată de la meciul cu Oțelul

Victor Angelescu (40 de ani), președintele clubului Rapid, își dorește victoria în meciul cu FCSB.

Rapid o va întâlni pe campioana României duminică, 17 august, de la ora 21:30, în cadrul etapei #6 din Superliga.

Astăzi, 12 august, a avut loc Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal.

La finalul acesteia, Victor Angelescu a vorbit despre mai multe subiecte, printre care se numără derby-ul cu FCSB, din etapa viitoare, și meciul cu Oțelul Galați, încheiat la egalitate, scor 1-1.

Victor Angelescu vrea victoria cu FCSB

Angelescu crede că meciul cu FCSB vine într-o perioadă bună a Rapidului:

„ O victorie contra FCSB e dulce oricând. În orice context, oricum, și dacă suntem pe locul 1 și dacă suntem pe locul 16. Deci, sperăm să ne facem fanii fericiți, să jucăm bine duminică și să câștigăm.

Într-un derby sunt șanse 50-50. Au fost momente, după cum știți, când ei erau sus și noi eram jos și tot am câștigat. E valabil și invers.

Așa că va fi un meci foarte, foarte greu. Cred că e o perioadă bună pentru noi și sper să arătăm bine”, a declarat Victor Angelescu, președintele Rapidului.

Cele două rivale se vor întâlni duminică, 17 august, în etapa a șasea, într-un meci care se va desfășura pe Arena Națională.

Ultimul meci disputat între Rapid și FCSB pe Arena Națională, cu „alb-vișiniii” în postura de gazdă, a avut loc în luna martie a acestui an, în sezonul precedent, și s-a încheiat scor 0-0, cu 30.000 de spectatori în tribune.

Victor Angelescu, despre meciul cu Oțelul: „Sunt mulțumit de joc”

Victor Angelescu a vorbit și despre partida cu Oțelul Galați din deplasare, încheiată la egalitate, scor 1-1.

„ Sunt mulțumit de joc, mai ales de cel din repriza a doua. Sunt mulțumit și de cum am început campionatul.

Prima repriză, într-adevăr, a fost poate cea mai slabă a făcută noi până acum. În cea mai mare parte au fost cam aceeași jucători care au jucat și în repriza a doua. Cred că atitudinea a contat.

Am făcut o repriza a doua foarte bună și meritam să câștigăm. Dar asta este. Până la urmă și un punct e bun. Repet, un gust amar că n-am primit penalty”, a mai adăugat Victor Angelescu.

Vrem să mai facem, așa cum am spus, măcar un transfer până la finalul perioadei. Victor Angelescu

Controverse la Oțelul - Rapid. Faza care putea trimite cele trei puncte în Giulești. Specialist: „Sunt sigur că e penalty! ”

Rapid a fost aproape de a primi un penalty și de a-și asigura victoria cu Oțelul la o fază în care atacantul kosovar Hazrollaj se afla în interiorul careului de 16 metri și a încercat să șuteze la colțul lung, dar încercarea sa a fost deviată de un adversar.

Mingea a rămas în careul gălățenilor și a ricoșat direct în brațul stâng a lui Zhelev, care avea mâna îndepărtată de corp.

Imediat, mai mulți jucători ai Rapidului au solicitat lovitură de la 11 metri, dar „centralul” partidei, Viorel Flueran, a acordat doar corner.

VIDEO. Golul lui Alex Dobre în partida Oțelul Galați-Rapid

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport