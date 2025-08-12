„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”
Gino Iorgulescu și Răzvan Burleanu. Foto: SPORT Pictures
Superliga

„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.08.2025, ora 15:12
alt-text Actualizat: 12.08.2025, ora 15:12
  • Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a declarat că este de acord cu decizia lui Gino Iorgulescu (69 de ani) de a schimba regulamentul.

FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește și
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”
Citește mai mult
FCSB a schimbat regulamentul! Ce promisiune i-a făcut Gino Iorgulescu lui Becali și ce s-a modificat „de urgență”: „Dacă nu țipam eu...”

U Cluj susține schimbarea făcută de LPF

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a declarat că este de acord cu această schimbare pentru că este folositoare pentru echipele din prima ligă.

„Dacă ne uităm pe prevederile care erau în vechiul regulament, mi se pare oportună această schimbare. Era o aberație acea prevedere.

Fără să mă uit dacă avantajează sau nu pe cineva, mă uit strict la clubul nostru. Cred că este o schimbare de bun simț, pentru că altfel se făceau tot felul de rezilieri. Nu fac o analiză, spun doar ce părere am despre asta”, a precizat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

Regulamentul vechi al LPF stabilise că echipele din Superligă nu pot folosi alți jucători în afară de cei care sunt deja legitimați.

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, 8 august, că a schimbat acea regulă și de acum echipele pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot.

Decizia LPF, criticată de Rapid, Craiova și FC Argeș

Decizia de a se schimba regulamentul a generat multe controverse în fotbalul din România. Gino Iorgulescu i-a promis lui Gigi Becali că îl va ajuta să-l includă pe Malcom Edjouma (28 de ani) pe lista de jucători pentru Liga 1, ceea ce s-a și întâmplat.

Francezul a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Vineri, 8 august, FRF a anunțat că a schimbat regulamentul, după propunerea venită de la LPF, forul condus de Gino Iorgulescu.

  • Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Acum, cluburile pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou. Drept urmare, Malcom Edjouma a revenit în lotul de Liga 1 al FCSB și a jucat, duminică, în eșecul, 0-1, cu Unirea Slobozia.

Ca urmare a schimbării regulamentului în timpul campionatului, Dan Șucu (acționar majoritar la Rapid), Dani Coman (președinte FC Argeș) și Mihai Rotaru (acționar U Craiova) au cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, pentru că ar fi favorizat FCSB.

Un președinte care merge să «pupe» inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident. LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor”, a transmis Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Și Dani Coman, președinte la FC Argeș, a vorbit despre această decizie:

Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului”.

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu a remarcat un atacant din Superliga: „Îmi place” + remarca făcută de Pancu
Superliga
12:21
„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu a remarcat un atacant din Superliga: „Îmi place” + remarca făcută de Pancu
Citește mai mult
„Jucător cu mare potențial” Ilie Dumitrescu a remarcat un atacant din Superliga: „Îmi place” + remarca făcută de Pancu
Man, Oficial la PSV  Ce planuri au olandezii cu românul: „Cu Dennis vom reuși acest lucru” + Primele declarații ale internaționalului
Stranieri
12:08
Man, Oficial la PSV Ce planuri au olandezii cu românul: „Cu Dennis vom reuși acest lucru” + Primele declarații ale internaționalului
Citește mai mult
Man, Oficial la PSV  Ce planuri au olandezii cu românul: „Cu Dennis vom reuși acest lucru” + Primele declarații ale internaționalului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
Ilie Bolojan bagă în ședință instituțiile din subordinea Guvernului pentru tăierea cheltuielilor de personal
u cluj lpf fc arges rapid REGULAMENT fcsb u craiova superliga
Știrile zilei din sport
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Nationala
09:00
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Citește mai mult
Naționala răvășită Dennis Man e al 11-lea stranier care a schimbat echipa în această vară + Câți „tricolori” mai avem în Top 5 campionate
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Europa League
01:00
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Citește mai mult
Fanii lui Camora, judecați aspru Portughezii sunt revoltați: clubul care l-a format pe fundaș adună susținători pentru CFR în meciul cu Braga
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Campionate
12.08
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Citește mai mult
Donnarumma, out de la PSG Portarul italian și-a anunțat plecarea: „Cineva a decis că nu mai pot face parte din echipă”
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Liga 2
12.08
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Citește mai mult
Tony, aproape să-și rupă piciorul Momente de panică la Bacău: antrenorul lui Poli Iași a avut nevoie de îngrijiri medicale
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:46
„N-o să fie ușor la PSV” Basarab Panduru îl avertizează pe Dennis Man, după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
„N-o să fie ușor la PSV”  Basarab Panduru îl avertizează pe  Dennis Man , după transferul în Olanda: „E o echipă mare”
11:38
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară recordul mondial la săritura cu prăjina
Duplantis sfidează gravitația! VIDEO. Suedezul a doborât pentru a 13-a oară  recordul mondial la săritura cu prăjina
10:34
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
CFR Cluj, fără golgheter! Louis Munteanu va rata returul cu Braga. Ce s-a întâmplat
10:03
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Radunovic, „dureri atroce” Mihai Stoica anunță că fundașul de la FCSB nu merge în Kosovo: „Nu poți juca așa”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
Top stiri din sport
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Diverse
12.08
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Citește mai mult
Nu sunt bani! Stelian Bujduveanu și-a schimbat declarațiile, după ce anunțase o nouă Polivalentă de 50.000 de locuri: „Nu mă refeream la locuri pe scaune”
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Campionate
12.08
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Citește mai mult
Cu prelungitorul pe teren, în Moldova  Imaginile surprinse de camerele TV s-au viralizat imediat pe internet
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Superliga
12.08
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Citește mai mult
Chemat la Comisii MM Stoica ar putea fi sancționat după ultimele declarații: „Deja e prea mult! Minte cu nerușinare”
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul
Superliga
12.08
Rotaru și-a onorat promisiunea FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul și-a primit cadoul
Citește mai mult
Rotaru și-a onorat promisiunea  FOTO. Micul suporter al Craiovei care i-a cerut pixul  și-a primit cadoul

Echipe/Competiții

fcsb 105 CFR Cluj 36 dinamo bucuresti 19 rapid 29 Universitatea Craiova 29 petrolul ploiesti 7 Poli Iasi 2 uta arad 7 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
13.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share