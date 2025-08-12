„O schimbare de bun-simț” Clubul din Superligă care este de acord cu modificarea de regulament: „Era o aberație mare”

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a declarat că este de acord cu decizia lui Gino Iorgulescu (69 de ani) de a schimba regulamentul.

FRF a anunțat că a aprobat propunerea LPF de modificare a regulamentului, iar cluburile pot reintroduce acum pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou.

U Cluj susține schimbarea făcută de LPF

Radu Constantea, președintele Universității Cluj, a declarat că este de acord cu această schimbare pentru că este folositoare pentru echipele din prima ligă.

„Dacă ne uităm pe prevederile care erau în vechiul regulament, mi se pare oportună această schimbare. Era o aberație acea prevedere.

Fără să mă uit dacă avantajează sau nu pe cineva, mă uit strict la clubul nostru. Cred că este o schimbare de bun simț, pentru că altfel se făceau tot felul de rezilieri. Nu fac o analiză, spun doar ce părere am despre asta”, a precizat Radu Constantea, potrivit digisport.ro.

Regulamentul vechi al LPF stabilise că echipele din Superligă nu pot folosi alți jucători în afară de cei care sunt deja legitimați.

Federația Română de Fotbal a anunțat, vineri, 8 august, că a schimbat acea regulă și de acum echipele pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot.

Decizia LPF, criticată de Rapid, Craiova și FC Argeș

Decizia de a se schimba regulamentul a generat multe controverse în fotbalul din România. Gino Iorgulescu i-a promis lui Gigi Becali că îl va ajuta să-l includă pe Malcom Edjouma (28 de ani) pe lista de jucători pentru Liga 1, ceea ce s-a și întâmplat.

Francezul a fost în afara lotului în startul sezonului. A fost reprimit la echipă după rezultatele slabe și, deși a fost inclus pe lista UEFA pentru meciurile din Europa, nu putea fi înregistrat pe lista din campionat.

Vineri, 8 august, FRF a anunțat că a schimbat regulamentul, după propunerea venită de la LPF, forul condus de Gino Iorgulescu.

Decizia a fost luată de un Comitet de urgență compus din Răzvan Burleanu – Preşedinte FRF, Gino Iorgulescu – Prim-vicepreşedinte FRF, Octavian Goga – Vicepreşedinte FRF.

Acum, cluburile pot reintroduce pe listă jucători excluși din lot fără a mai apela la artificii precum rezilierea contractului și semnarea unuia nou. Drept urmare, Malcom Edjouma a revenit în lotul de Liga 1 al FCSB și a jucat, duminică, în eșecul, 0-1, cu Unirea Slobozia.

Ca urmare a schimbării regulamentului în timpul campionatului, Dan Șucu (acționar majoritar la Rapid), Dani Coman (președinte FC Argeș) și Mihai Rotaru (acționar U Craiova) au cerut demiterea lui Gino Iorgulescu, șeful LPF, pentru că ar fi favorizat FCSB.

„Un președinte care merge să «pupe» inelul la palat nu poate să ne reprezinte pe toți!

Numai în fotbalul românesc poate exista un personaj care, după ce a plimbat valize cu bani prin țară pentru a mitui jucători, se autoproclamă drept deținătorul inteligenței absolute și al bunului-simț juridic. Evident, în logica acestuia, dacă nu îi accepți abuzurile, ești lipsit atât de inteligență, cât și de bun-simț juridic.

În realitate, abuzul comis de Liga Profesionistă de Fotbal, prin președintele Gino Iorgulescu, este evident . LPF este reprezentantul intereselor economice ale celor 16 cluburi din Superligă, un patronat. Angajații ligii, inclusiv președintele Iorgulescu, trebuie să respecte regulile mediului asociativ, să fie echidistanți și să acționeze în numele și cu acordul tuturor membrilor”, a transmis Dan Șucu, acționarul majoritar al Rapidului.

Și Dani Coman, președinte la FC Argeș, a vorbit despre această decizie:

„Este o modificare normală de regulament, dar nu o poți opera în timpul campionatului. Nu e firesc să schimbi pe parcurs regulile jocului. Această normalitate ar fi trebuit implementată înainte de startul sezonului”.

