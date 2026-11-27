Mircea Diaconescu, selecționerul României U17, a folosit de trei ori cartonașul mov la Campionatul Mondial din Qatar, pentru a solicita verificarea unor posibile penalty-uri.

Nu a nimerit niciuna dintre faze: arbitrii nu au acordat lovitură de la 11 metri în niciunul dintre cele trei cazuri.

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Selecționerul României U17, Mircea Diaconescu, a apelat la cartonașul mov și în partida cu Camerun U17, pentru a solicita verificarea unui posibil penalty, după un duel între Muntean și Mbonga, la marginea careului.

Mircea Diaconescu a cerut de trei ori penalty cu cartonașul mov la CM U17

Antrenorul a considerat că fundașul camerunez a comis fault în interiorul suprafeței de pedeapsă.

Arbitrul paraguayan Derlis Benitez a răspuns solicitării și s-a deplasat la monitorul de la marginea terenului pentru a revedea faza.

După analiza imaginilor, acesta a menținut decizia inițială: fault în afara careului și lovitură liberă pentru România, nu penalty.

Trei reclamații, zero penalty-uri pentru România U17

A fost a treia oară când Mircea Diaconescu a folosit cartonașul mov la turneul final din Qatar. Selecționerul României U17 procedase la fel și în primele două meciuri ale României, pierdute în fața Mexicului (0-1) și Venezuelei (0-1).

Nici atunci arbitrii nu și-au schimbat deciziile după verificările video solicitate de banca tehnică a tricolorilor. Bilanțul lui Diaconescu: trei intervenții, niciun penalty obținut.

Ce este cartonașul mov

La Campionatul Mondial U17 din 2026 nu se folosește sistemul VAR obișnuit, ci o alternativă mai simplă, numită FVS (Football Video Support).

Prin acest sistem, fiecare antrenor primește câte două cartonașe mov la începutul meciului pe care le poate folosi pentru a cere arbitrului să revadă o fază pe monitorul de la marginea terenului.

Dacă solicitarea duce la schimbarea deciziei inițiale, antrenorul își păstrează cartonașul, dar dacă decizia rămâne neschimbată, îl pierde.

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