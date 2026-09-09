Stadion închis din cauza gazonului Meciul a fost mutat pe altă arenă, deoarece suprafața de joc periclitează integritatea fotbaliștilor +12 foto
Stadionul Estela Amadora (foto: X/Famalicao)
Campionate

Stadion închis din cauza gazonului Meciul a fost mutat pe altă arenă, deoarece suprafața de joc periclitează integritatea fotbaliștilor

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 09.09.2026, ora 06:45
alt-text Actualizat: 09.09.2026, ora 06:45
  • Portugalia oferă un exemplu pe care fotbalul românesc ar trebui să-l urmeze: un stadion poate fi închis dacă gazonul nu îndeplinește standardele, înainte ca un fotbalist să sufere o accidentare gravă.
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În fotbalul mare, starea gazonului nu este privită ca un simplu inconvenient și nici ca o problemă care trebuie suportată de jucători. Siguranța și integritatea fotbaliștilor sunt criterii esențiale atunci când se decide dacă un meci poate fi disputat.

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Stadionul echipei la care joacă Ianis Stoica, închis din cauza gazonului

În România, însă, Liga și Federația acceptă în continuare ca partide din SuperLiga să se dispute pe suprafețe de joc criticate pentru starea lor deplorabilă, chiar și atunci când condițiile pot pune probleme jucătorilor.

Portugalia oferă un exemplu concret despre cum este aplicat acest principiu.

Liga Portugal a decis marți, 8 septembrie, să nu permită disputarea restanței Estrela da Amadora - Braga pe stadionul Jose Gomes, și a obligat clubul gazdă să caute un alt stadion pentru partida programată joi, 10 septembrie.

Decizia vine după ce suprafața de joc fusese deja evaluată negativ încă din prima etapă. La meciul cu Sporting Lisabona, Liga Portugheză de Fotbal Profesionist (LPFP) constatase că terenul nu mai îndeplinea nivelul de calitate cerut.

Organismul portughez anunțase încă de atunci că va deveni „mai riguros” în evaluarea și monitorizarea gazoanelor, invocând explicit protejarea integrității fizice a tuturor participanților la joc.

În Portugalia, avertismentul a fost urmat de o decizie

După partida cu Sporting Lisabona (2-2), LPFP a urmărit evoluția suprafeței de joc. Deși gazonul permitea desfășurarea meciului și nu fusese considerat un pericol imediat pentru jucători și arbitri, evaluarea finală a fost negativă.

Apoi a venit măsura concretă. După meciul disputat în weekend de echipa lui Ianis Stoica, 2-2 cu Famalicao, Liga a anunțat: stadionul Jose Gomes nu mai poate găzdui partida cu Braga.

Estrela susține că a respectat toate cerințele și că a investit aproximativ 15.000 de euro în lucrări. Mai mult, firma responsabilă de întreținerea gazonului a transmis ulterior Ligii că starea terenului nu pune în pericol integritatea fizică a jucătorilor.

Cu toate astea, Estrela da Amadora trebuie acum să găsească un stadion alternativ omologat. Printre variantele luate în calcul se află arenele din Alverca și Estoril.

Este o diferență importantă de abordare. Portughezii nu au așteptat să apară o accidentare gravă pentru a interveni. Au evaluat suprafața, au constatat că nivelul nu este suficient și au acționat.

România acceptă în continuare terenuri cu probleme

Contrastul cu România este evident. În SuperLiga, au existat și există în continuare stadioane ale căror suprafețe de joc au fost criticate pentru condițiile în care se dispută meciurile.

Terenul prost a ajuns să fie tratat mai degrabă ca un inconvenient al competiției decât ca o problemă de siguranță. Fotbaliștii trebuie să se adapteze suprafeței, să-și schimbe jocul și să accepte riscurile.

LPF, avertisment pentru Petrolul după accidentarea gravă suferită de rapidistul Graovac

La Ploiești, problema a căpătat o dimensiune și mai serioasă.

După partida cu Rapid, în care fundașul bosniac Daniel Graovac a suferit o ruptură a ligamentelor încrucișate, LPF a notificat Petrolul în privința stării gazonului și a avertizat că, dacă situația nu se remediază, există posibilitatea ca echipa să nu mai poată disputa meciurile pe „Ilie Oană”.

FOTO. Accidentarea lui Daniel Graovac

Galerie foto (12 imagini)

Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Petrolul - Rapid. Accidentarea lui Daniel Graovac Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg
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Stadioanele Arcul de Triumf și Rapid, pe lista neagră

La București, situația de pe Arcul de Triumf a devenit aproape o poveste fără sfârșit. Gazonul a fost criticat încă de la începutul sezonului, iar problemele s-au accentuat de la meci la meci.

În august, suprafața prezenta zone tasate, iarbă rară sau arsă și porțiuni în care pământul ieșise la suprafață.

Mai mult, FCSB a încercat să mute partida cu FC Botoșani din cauza stării gazonului, dar solicitarea nu a fost acceptată.

Câteva zile mai târziu, înaintea derby-ului Dinamo - FCSB, terenul a ajuns din nou subiect de discuție, iar suprafața s-a deteriorat vizibil chiar în timpul partidei.

Pe lista neagră a intrat de curând și gazonul din Giulești. Cristi Săpunaru, fost căpitan al Rapidului, a avertizat: „Nu poți în 2026 să ai asemenea teren. Vrei fotbal, vrei performanță și se strică gazonul după câteva etape”.

FOTO. Starea gazonului de pe arena Arcul de Triumf la derby-ul Dinamo - FCSB 2-0

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Dinamo - FCSB. Starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de derby (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de derby (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de derby (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de derby (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro) Dinamo - FCSB. Starea gazonului de pe stadionul „Arcul de Triumf” înainte de derby (FOTO: Iosif Popescu / GOLAZO.ro)
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Ciudățenia de la Miercurea Ciuc

Nici măcar gazoanele noi nu scapă de probleme. Antrenorul lui CFR Cluj, Marius Șumudică, a criticat dur suprafața de joc de la Miercurea Ciuc, după meciul cu Csikszereda, deși terenul este nou.

„Dacă la televizor pare un gazon impecabil, este incredibil. N-am văzut în viața mea să pui piciorul pe el și să nu se mai vadă decât șiretul de la gheată. Îți intra piciorul cu totul.

Este un gazon nou. Nu știu cum a fost făcut, dar nu este așezat încă. Brazdele nu stau foarte bine și atunci te încarcă la picioare, ai probleme, nu știi ce ghete să folosești.

Dacă dai o pasă de 10 metri pe jos, mingea o ia în tot felul de direcții. Se vedea cum o duce firul de iarbă, nu mergea drept. De aceea nici nu puteai să scoți om din joc unu la unu, îți rămânea mingea în spate, se oprea, avea o traiectorie greșită”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

FOTO. Gazonul deteriorat de pe „Ilie Oană”

Galerie foto (11 imagini)

Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro Starea gazonului de pe „Ilie Oană”, înainte de Petrolul - Rapid. Foto: Vlad Nedelea/GOLAZO.ro
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