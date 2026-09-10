Nadia Comăneci, la „Românii au Talent” PRO TV a dat lovitura! Ce poziție va ocupa cea mai mare gimnastă din istoria României +10 foto
Nadia Comăneci intră în juriul „Românii au talent”/ Foto: montaj GOLAZO.ro
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Nadia Comăneci, la „Românii au Talent” PRO TV a dat lovitura! Ce poziție va ocupa cea mai mare gimnastă din istoria României

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 10.09.2026, ora 23:30
alt-text Actualizat: 10.09.2026, ora 23:30
  • Nadia Comăneci (64 de ani), legenda a sportului românesc, va face parte din juriul emisiunii „Românii au talent”, difuzată de Pro TV.
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Postul TV se pregătește pentru sezonul cu numărul 17 și le-a oferit fanilor o surpriză uriașă.

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Nadia Comăneci va face parte din juriul „Românii au talent”: „Vin să râd cu voi, să plâng”

Anunțul a fost făcut printr-un comunicat oficial:

„Într-o emisiune de 10, în fața unui public de 10, o personalitate care a făcut din 10 un simbol al perfecțiunii, pornește în căutarea unor concurenți de 10!

Nadia Comăneci, legenda care a arătat lumii că perfecțiunea este posibilă, caută acum oameni care să transforme talentul, curajul și ambiția în propriul lor moment de 10, în sezonul 17 Românii au talent!” se arată în comunicatul celor de la Pro TV.

Fosta mare gimnastă a oferit și ea o primă reacție:

„Lumea mă întreabă deseori cum este să atingi perfecțiunea. Sincer, nu știu. Știu doar cum este să-ți bată inima atât de tare încât simți că-ți sare din piept, în timp ce milioane de oameni te privesc.

Este pentru prima oară când fac parte dintr-o emisiune de televiziune din România și mă bucur enorm că această emisiune este Românii au talent.

Vin să văd curajul acesta cu ochii mei, să fiu aproape de oamenii care visează, care muncesc pentru visul lor și care tremură de emoție înainte să pășească în lumina reflectoarelor. Îi înțeleg din tot sufletul. Am fost și eu acolo.

Vin să mă emoționez, să râd cu voi, să plâng cu voi atunci când lacrimile nu se mai lasă oprite, pentru că talentul, curajul și emoția de a-ți urma visul merită, de fiecare dată, un 10 perfect”, a declarat Nadia Comăneci.

Până în momentul de față, oficialii Pro TV nu au precizat în locul cui intră Nadia Comăneci sau dacă se va crea un loc nou la masa juraților. „Deocamdată acesta este anunțul", a fost răspunsul celor de la Pro TV”, informează paginademedia.ro.

Andra, Andi Moisescu, Mihai Bobonete şi Carmen Tănase au făcut parte din juriul precedentei ediții de „Românii au Talent”.

Preselecțiile pentru noul sezon au început pe 4 septembrie, la Timișoara. Vor continua la Cluj, pe 6 septembrie, la Iași, pe 13 septembrie, și se vor încheia la București, pe 19 și 20 septembrie.

Emisiunea ar urma să fie difuzată la TV începând cu primăvara anului viitor.

FOTO. Nadia Comăneci a fost în tribune la meciul Turcia SUA 3-2, de la CM 2026

Galerie foto (10 imagini)

Nadia Comăneci, prezentă la Turcia - SUA. Foto - captură Antena 1 (1).jpg Nadia Comăneci, prezentă la Turcia - SUA. Foto - captură Antena 1 (2).jpg Nadia Comăneci, prezentă la Turcia - SUA. Foto - captură Antena 1 (3).jpg Nadia Comăneci, prezentă la Turcia - SUA. Foto - captură Antena 1 (4).jpg Nadia Comăneci, prezentă la Turcia - SUA. Foto - captură Antena 1 (5).jpg
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