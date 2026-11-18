Ianis Stoica (23 de ani), extrema stângă de la Estrela Amadora, ar fi dorit de un club important din Bundesliga.

Adrian Ilie (52 de ani) a oferit mai multe detalii despre această potențială mutare.

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Ianis Stoica, care joacă la Estrela Amadora din vara anului trecut, are un sezon foarte bun în Portugalia, iar evoluțiile sale au atras atenția unui club din prima ligă a Germaniei.

Ianis Stoica, aproape de un transfer la Koln

Adrian Ilie a dezvăluit că nemții au început deja negocierile cu Estrela Amadora pentru transferul lui Stoica. Koln ar fi înaintat deja o ofertă de 4 milioane de euro pentru jucătorul român.

Următorul pas în vederea acestei mutări reprezintă stabilirea condițiilor contractuale ale lui Ianis Stoica.

„Dacă tot ai vorbit de Ianis Stoica. Mi-a dat mesaj înainte de meci (n.r. - Bosnia - România 2-1) să îmi spună că a fost lăsat în afara lotului și m-a întrebat dacă îi afectează transferul la Koln. I-am zis că nu. Să stea liniștit.

Au intrat cluburile în negociere. Au hârtie de la club să îl dea pe 4 milioane de euro. Au început deja negocierile. Oferta e de 4 milioane.

Acum să vedem, să îi facă și lui oferta. Dacă e ok și se înțeleg la bani, o să se facă. Ar fi bine să facă un pas în Bundesliga”, a declarat Adrian Ilie, conform fanatik.ro.

4 milioane de euro este cota de piață a lui Ianis Stoica, conform Transfermarkt

Și Anderlecht ar fi interesată de serviciile jucătorului român.

Koln se află pe locul 15 în Bundesliga, primul deasupra locurilor de retrogradare, cu 9 puncte acumulate după 9 etape.

Ianis Stoica a fost convocat de selecționerul Gică Hagi pentru a doua acțiune a naționalei României din Liga Națiunilor, însă a evoluat doar 17 minute în meciul cu Polonia, 2-1.

A fost exclus mai apoi din lot pentru duelul cu Bosnia de la Zenica, pe care „tricolorii” l-au pierdut cu 1-2.

12 meciuri a jucat Ianis Stoica pentru Estrela Amadora în acest sezon. A marcat 4 goluri și a oferit 2 pase decisive

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