Ianis Tarbă (19 ani), noul jucător al lui Dinamo, a fost coechipier cu Lamine Yamal (18 ani) în La Masia.

În vară, fotbalistul a vorbit despre perioada petrecută în celebra academie a clubului FC Barcelona.

Născut în Spania, la Mollerussa, Tarbă va juca în premieră în campionatul României. În urmă cu nu foarte mult timp împărțea vestiarul cu fotbaliști precum Lamine Yamal, Pau Cubarsi, Hector Fort sau Marc Guiu.

Ianis Târbă, coleg cu Lamine Yamal: „Ne înțelegeam bine”

În vară, înainte de participarea la Campionatul European U19 alături de reprezentativa României, Tarbă a vorbit despre cei 5 ani în care a fost legitimat la FC Barcelona.

Noul elev al lui Zeljko Kopic, care poate evolua în ambele flancuri ale atacului, era prieten și coleg în atacul catalanilor cu Lamine Yamal, devenit între timp unul dintre cei mai importanți jucători ai planetei.

„Ne știm de când eram copii, avem o relație foarte bună, ne înțelegem și acum, vorbim, da. Eu și Yamal ne înțelegeam bine, e un jucător foarte bun, se vede asta. Pe o parte a terenului era el, pe cealaltă eu”, spunea Tarbă în iunie 2025, potrivit frf.ro.

În iunie 2022, Tarbă posta pe profilul personal de Instagram o fotografie din timpul unui atac. Lamine Yamal îl urmărea atent din stânga sa.

Tarbă a oferit și detalii despre programul pe care îl avea în La Masia.

„Dimineața mergeam la școală. Mai apoi, pe la 4 venea un taxi și mă ducea la academie. În jur de 17:30 ajungeam acolo, la 18:00 începea antrenamentul. După antrenament mergeam puțin și în sală. De 4 ori pe săptămână, final de săptămână meci.

Peste tot pe unde mergeam în turnee, Dubai, Japonia, indiferent, toată lumea se uita la noi ca la un club etalon. Cei mai buni juniori din lume erau acolo, la Barcelona”, mai afirma noul fotbalist al lui Dinamo.

M-am întâlnit de câteva ori cu jucători de la prima echipă, am o poză cu Messi, dar n-am apucat să vorbesc cu el. Cu Pique, după un antrenament, am schimbat două cuvinte. Ianis Tarbă, fotbalist Dinamo

În 2022, Ianis Tarbă a ajuns la academia celor de la Celta Vigo, jucând pentru formațiile de juniori ale formației din La Liga. A făcut pasul la echipa a doua în 2025.

În acest sezon, a bifat doar 3 apariții pentru echipa a doua a celor de la Celta și a bifat, în total, 124 de minute.

Pentru reprezentativa U19 a României, Ianis Tarbă a jucat în 11 meciuri și a marcat 2 goluri.

Fotbalistul a semnat cu Dinamo un contract valabil până în iunie 2028, cu opțiune de prelungire pentru încă două sezoane.

