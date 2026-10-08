„Numele și parcursul tău au fost mici” Ianis Zicu, atac dur după declarațiile fostului său jucător: „Nu te-a băgat niciun antrenor!”
Ianis Zicu
Superliga

„Numele și parcursul tău au fost mici” Ianis Zicu, atac dur după declarațiile fostului său jucător: „Nu te-a băgat niciun antrenor!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 08.10.2026, ora 23:00
  • Ianis Zicu (42 de ani), antrenorul celor de la Metaloglobus, a venit cu o replică acidă la adresa lui Carlo Casap, fostul său elev.
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Crescut la academia celor de la Farul, jucătorul de 27 de ani nu a reușit să se impună ca titular în cele mai multe dintre sezoanele petrecute la Constanța, iar, recent, a susținut că fostul tehnician al echipei nu-și cunoaște jucătorii după nume.

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Ianis Zicu: „Numele și parcursul tău au fost mici”

După declarația făcută de fotbalist la podcastul „Mai mult decât fotbal”, Zicu a răbufnit și a spus lucrurilor pe nume, în legătură cu relația pe care a avut-o cu Carlo Casap.

„Dacă tot ai ales să vorbești despre perioada în care te-am văzut, că nu pot să zic că te-am antrenat, pentru că ai stat pe teren maxim 10 antrenamente complete cu mine, hai să spunem lucrurile exact așa cum s-au întâmplat. Te cunosc foarte bine.

Ne-am întâlnit prima dată la Chiajna, în 2022, când erai împrumutat de la Farul. În prima săptămână de antrenamente ai făcut o greșeală de comportament. Te-am strigat să te oprești, nu ai reacționat, iar eu am luat decizia să nu mai continui cu tine și te-am dat afară de la Chiajna și ai fost trimis înapoi la Farul.

Cu toate rugămințile lui Zoli Iasko, Cristi Tănase și chiar scuzele tale false, nu am vrut să mai rămâi la echipă... ca și în acest podcast în care ai vorbit urât de toți cei care au avut grijă de tine foarte mulți ani și te-au făcut să te crezi «fotbalist», ce să mă aștept eu??? Care nu te-am băgat în teren, așa cum nu te-a băgat niciun antrenor în ultimii 6 ani!

Iar dacă tot ai lăsat să se înțeleagă că nu te-aș fi cunoscut sau că nu-ți știam numele ție sau altor jucători, îți spun doar atât: te strigam Carlo, pe numele mic. Deci stai liniștit, te știam foarte bine. Chiar și pe tine. Cu atât mai mult pe toți ceilalți care erau peste nivelul tău, atât uman, cât și fotbalistic.

S-a ajuns atât de jos încât fiecare răutate este făcută știre și oamenii chiar cred foarte multe minciuni ale unor așa-ziși fotbaliști. Cât despre memoria mea și faptul că îmi cunosc sau nu jucătorii, pot fi întrebați toți fotbaliștii pe care i-am antrenat.

Să-i întrebe cineva dacă Zicu nu le știa numele sau cariera... Oamenii care sunt de ani de zile în fotbal și mă cunosc foarte bine știu ce memorie am și cât de atent sunt la jucători.

În 2025, când ne-am reîntâlnit la Farul, situația ta era deja cunoscută: aveai probleme medicale, nu jucai și, în cele din urmă, ai reziliat contractul că oricum nu puteai să joci pentru că erai accidentat.

Eu îmi asum fiecare decizie pe care am luat-o ca antrenor. Dar nu accept să-mi fie pusă la îndoială memoria sau să fie răstălmăcite lucrurile pentru câteva minute de atenție într-un podcast.

Și, ca să încheiem cu o mică ironie, pe tine te strigam Carlo, pe numele mic, chiar dacă și numele, și parcursul tău ca jucător au fost… mici. Eu îmi amintesc foarte bine. Poate ar fi bine să-ți amintești și tu cine ești cu adevărat! Că poate tu ai uitat să ai caracter!”, a transmis Zicu, pe pagina de Facebook.

Ce declarase Carlo Casap

„A venit Ianis Zicu la Farul. În prima săptămână de antrenamente nu cunoștea niciun jucător. Nu știa numele niciunui jucător.

Eu am rămas uimit. Poate nici eu nu îi cunosc pe toți jucătorii, dar stau toată noaptea și mă uit la numele lor.

Pe străini îi încurca, iar cu românii se simțea uneori că nu îi striga pe nume. Vorbea așa doar ca să-i facă pe jucători să fie atenți", a spus Carlo Casap la podcastul Mai mult decât fotbal.

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