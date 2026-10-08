„Va fi decizia lui Pancu” Ce se întâmplă cu jucătorul absent 6 luni de la Rapid: „Atunci vom intra în negocieri”

Victor Angelescu (42 de ani) a vorbit despre situațiile contractuale ale unor fotbaliști din tabăra Rapidului, inclusiv a lui Luka Gojkovic (26 de ani), jucător indisponibil de câteva luni de câteva luni de zile.

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Jucătorul sârb, de la care giuleștenii aveau multe așteptări după transferul din 2024, a ajuns la Arad în iarnă, unde a suferit o accidentare ce l-a ținut departe de gazon până în prezent.

Victor Angelescu: „Dacă Daniel Pancu va decide că poate să-l ajute, atunci vom intra în negocieri”

Revenit acum la antrenamente, Gojkovic va intra sub monitorizarea lui Daniel Pancu, care va stabili dacă mizează pe serviciile sale.

Dacă va trece testul, acesta va ajunge la masa negocierilor, așa cum se întâmplă și cu Marian Aioani și Alex Pașcanu.

„Cu Aioani suntem în negocieri să-i prelungim contractul. El își dorește să rămână la noi, nu e problemă. Mulți au opțiuni de prelungire. Și cu Pașcanu suntem în negocieri.

La Gojkovic va fi decizia lui Daniel Pancu, după ce-l va vedea. A început să se antreneze cu echipa. Va dura până-și va intra în ritm.

Dacă Daniel Pancu va decide că poate să-l ajute, atunci vom intra în negocieri. Trebuie să vorbești cu impresarii lor, au anumite cereri”, a spus Victor Angelescu, potrivit digisport.ro.

150.000 de euro a plătit Rapid în 2024 pentru transferul lui Gojkovic de la Javor, din Serbia

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