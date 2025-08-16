„Nu am pretins că suntem Dinamo” Florin Bratu crede că CS Dinamo și CSA Steaua au rolul lor în fotbalul românesc » Jucătorii pe care i-a remarcat

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0. Florin Bratu (45 de ani), atacantul alb-roșilor, a vorbit despre situația celor două cluburi departamentale: „Nu putem promova, dar participăm la spectacol”.

Tehnicianul a explicat care este relația celor de la CS Dinamo cu FC Dinamo.

Bogdan Vișan (24 de ani), fost junior la Steaua, speră să ajungă la Dinamo din prima ligă.

Nou-promovata CS Dinamo a reușit să obțină un punct din meciul cu CSA Steaua, echipă care a ocupat locuri fruntașe în sezoanele precedente din Liga 1, însă nu a putut promova.

CS Dinamo - CSA Steaua 0-0 . Florin Bratu: „Spectacolul a lipsit”

„Aș putea spune că e un rezultat bun, echitabil, am întâlnit un adversar cu experiență la nivelul Ligii 2, noi suntem nou-promovați.

Am încercat să luptăm, să surprindem adversarul, să închidem culoarele de pasare, știam că sunt destul de buni la mijlocul terenului, unde încearcă să creeze superioritate. Am reușit în destul de multe momente.

Nu am reușit la nivelul jocului de atac, aș vrea să câștigăm mai multe dueluri, să putem da un moment de respiro pentru jucătorii din linia a doua.

Dar, per total, sunt mulțumit, e un punct important, care ne menține în prima jumătate a clasamentului. Suntem conștienți că Liga 2 e foarte grea, cu adversari nu cedează în nicio clipă.

Spectacolul a lipsit, nu cred că a participat niciuna dintre echipe, meciul terminându-se 0-0. CS Dinamo și-a urmărit interesul de a câștiga punct sau puncte”, a spus Bratu la Digi Sport.

Florin Bratu: „Ayan Anghel, un jucător promițător”

Bratu a explicat care sunt obiectivele clubului CS Dinamo și i-a lăudat pe tinerii săi elevi.

„Cred că acest derby vine datorită numelor pe care le purtăm, noi respectăm foarte mult echipa din Liga 1, FC Dinamo, care este principala sursă a numelui Dinamo.

Noi suntem nou-promovați, o echipă a Ministerului de Interne, care încercăm să producem fotbaliști, avem peste 400 de copii în academie, vrem să formăm și să promovăm jucători, pe lângă cei cu experiență pe care îi avem, un nucleu de foarte mulți jucători cu care am promovat din Liga 3.

Cred că am văzut azi un jucător promițător, Ayan Anghel, care ieri a făcut 16 ani. Bogdan Alexandru, Vadym Kyrychenko, care e ucrainean dar și el abia are 19 ani.

Încercăm să jucăm cu o echipă tânără, cu spirit și suflu, care vrea să demonstreze ceva”, a mai spus antrenorul lui CS Dinamo.

Suntem mai multi foști dinamoviști aici decât la FC. Noi nu am pretins că suntem Dinamo. Nu e nicio săgeată spre ei. Ei au o parte de palmares, noi nu avem nimic deocamdată. Obiectivul e rămânerea în Liga 2 și să formăm jucători. Florin Bratu, antrenor CS Dinamo

Florin Bratu: „Dinamo și Steaua participă la spectacol”

Deși CS Dinamo și CSA Steaua nu au drept de promovare, Bratu susține că cele două cluburi au rolul lor în fotbalul românesc.

„Asta e situația, eu iubesc fotbalul, am fost chemat aici, avem numele Dinamo, îl respectăm, Steaua la fel, e clubul Ministerului Apărării, e o echipă care vrea să joace.

Există această problemă cu cluburile departamentale care n-au voie să promoveze, dar important este că participăm la spectacol, la fotbal, vrem să producem.

Noi, CS Dinamo, nu avem alt obiectiv decât a forma și promova jucători pentru fotbalul românesc”, a concluzionat antrenorul.

Bogdan Vișan: „Vreau să ajung la prima echipă a lui Dinamo”

Bogdan Vișan, fost junior la Steaua, a jucat sâmbătă pentru CS Dinamo și a încasat un cartonaș galben în minutul 59.

„Pentru mine e primul derby, am dat totul pentru echipa mea și cred că am făcut-o bine. Nu cred că a lipsit prezența galeriei, indiferent dacă au venit sau nu, noi am dat totul pentru familia noastră.

Fiind primul derby, am trăit totul la maxim, de asta și reacția pe care am avut-o. Sper să ajung la prima echipă a lui Dinamo, de asta dau totul aici.

Obiectivul vestiarului e să prindem play-off-ul. Pentru club e să ne salvăm de la retrogradare. Dacă ajung la prima echipă, ar fi un derby și cu FCSB” , a spus Vișan.

