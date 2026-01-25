Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă +23 foto
Alte sporturi

Spider-Man există! VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire de 508m fără protecție, live pe Netflix! Viața riscată pentru o sumă infimă

Florin Dincă
Publicat: 25.01.2026, ora 09:21
Actualizat: 25.01.2026, ora 09:40
  • Alex Honnold (40 de ani) a reușit duminică dimineață să ajungă până în vârful Taipei 101, unde s-a cățărat 508 metri fără protecție.
  • A stabilit astfel un nou record mondial, depășindu-l pe francezul Alain Robert, care în 2009 ajungea în vârful Petronas Twin Towers, la 452 de metri înălțime.
  • Întregul eveniment a fost live pe Netflix cu măsuri speciale luate pentru ca o eventuală tragedie să nu fie transmisă în întreaga lume.

O oră, 31 de minute și 43 de secunde i-au trebuit lui Alex să își îndeplinească dorința la care visa de mai bine de un deceniu.

A cucerit Taipei 101, locul 11 în ierarhia celor mai înalte clădiri din lume, fără niciun fel de protecție, doar cu două mâini, două picioare, un săculeț cu cretă și o voință de fier.

VIDEO+FOTO. Imagini uluitoare: s-a cățărat pe o clădire 508m fără protecție, live pe Netflix!

Cu ochii ieșiți din orbite, inima în gât și răsuflarea tăiată. Așa au trăit milioane de oameni evenimentul controversat transmis live de Netflix.

Mai bine de o oră și jumătate cu adrenalina la cote alarmante până la momentul în care întreaga planetă a expirat puternic de ușurare.

„Miiiștooo!”, a strigat Alex odată ajuns în vârful clădirii, în timp făcea cu mâna zâmbitor spre miile de oameni aflați la jumătate de kilometru de el, la baza turnului.

Honnold și-a început ascensiunea conștient că totul se poate încheia tragic. „Dacă se întâmplă ceva, o să mor”, recunoștea nonșalant în dialog cu ESPN.

Taipei 101 este un colos de sticlă și fier construit după imaginea unui bambus. Iar Alex explica de ce acest lucru îi oferea un avantaj:

„Geometria și forma clădirii sunt în așa fel încât poți cădea în multe zone fără să mori. Asta face ca această escaladă să fie în multe moduri mai sigură decât cățăratul pe munte”.

Iar evenimentul care se putea sfârși tragic a fost transformat într-un spectacol de Netflix.

Platforma a avut amplasat un studio improvizat chiar la baza turnului format din jurnalista Elle Duncan, adusă anul trecut de la ESPN, luptătorul WWE Seth Rollins și Emily Harrington, expert în escaladă.

Au fost plasate camere la fiecare secțiune a clădirii unde Alex urma să își ia pauzele, un elicopter, dar și un cameraman curajos care a stat atârnat în gol pe durata transmisiei!

Riscurile au fost mari

Iar riscurile asumate au fost foarte mari. Escalada a fost amânată cu 24 de ore din cauza ploii și doar norocul a făcut ca un cutremur să ocolească insula din estul Asiei.

Taiwan se află pe Cercul de foc al Pacificului, cea mai activă zonă vulcanică din lume. În ultima săptămână au avut loc nu mai puțin de 12 cutremure, 6 cu o magnitudine de cel puțin 3 grade pe scara Richter și 5 de cel puțin 4 grade!

Honnold și-a luat însă inima în dinți și a pornit duminică dimineață către vârf îmbrăcat doar cu un tricou roșu, pantaloni negri și o pereche de încălțări galbene speciale pentru cățărat.

Singurul accesoriu: un săculeț plin cu cretă pentru a-l ajuta la priză. Greu să nu-ți transpire mâinile când le folosești ca Spider-Man fără să te poți lipi de pereți.

Părțile dificile au fost în partea de mijloc, unde la fiecare 8 etaje există câte o bordură de fier care imită nodurile unui bambus, și care are la colțuri dragoni abstracți imenși și greu de depășit.

Dacă geamurile erau aproape impecabile la fiecare etaj, nu același lucru se putea spune și despre structura de metal. Din când în când, Alex a fost nevoit să se oprească pentru a-și curăța încălțările speciale de reziduurile adunate pe tălpi.

Honnold a urcat cu precizia unui robot. Fără ezitări, fără riscuri suplimentare, fără grabă. A glumit, a ascultat heavy metal, a lătrat (nu judecați! 😂). S-a odihnit preț de câteva minute după fiecare dragon depășit, timp în care dialoga relaxat cu comentatorii Netflix.

„Priveliștea e minunată aici! Sincer, e ireal să văd atâta lume oriunde mă uit. E o premieră pentru mine, e incredibil. E obositor, dar e foarte distractiv. Au fost emoții la început, dar e tot mai minunat”, explica Alex aproape de jumătatea drumului.

Moment în care, încurajați de moderatori, mii de fani prezenți la baza turnului i-au strigat „Mult noroc!” în mandarină.

„Nu voiam să mor înainte de nașterea copiilor, nu vreau s-o fac nici acum”

Pentru că mare parte din ascensiune a fost formată din tracțiuni, dat cu cretă pe mâini și salutat fanii care îl urmăreau din interiorul clădirii, Netflix a spart monotonia cu un interviu cu Sanni, soția sa, dar și cu un reportaj realizat acasă la Alex, alături de ea și cei doi copii ai săi.

Alex ne demonstrează că toți avem o dorință înnăscută în noi și uite ce e posibil să realizezi dacă o urmezi. Și cred că nu e important doar pentru copiii mei s-o vadă, ci pentru întreaga lume. Sanni, soția lui Alex Honnold

Honnold explica scurt de ce n-a renunțat la riscuri după ce a devenit tată: „Nu voiam să mor înainte să se nască, nu vreau s-o fac nici acum”.

După mai bine de 70 de minute, Honnold a depășit cele 8 secțiuni cu dragoni, pe care le denumise cutii de bambus. Și-a luat un moment de respiro: „Sunt obosit, dar mă simt bine. Am încercat să merg ușor și sigur, să mă menajez, dar tot e obositor. E o clădire mare”.

E o experiență diferită de o cățărare obișnuită când vezi atâția oameni la fiecare etaj. Dar e mișto, împărtășim împreună această experiență. Cred că ei și muncesc în această clădire, probabil că nu se vor mai uita la geamuri la fel după asta. Alex Honnold

Apoi traseul a devenit și mai greu la ultimele etaje ale clădirii, unde erau delimitate de câte 3 console pe care Alex a trebuit să le abordeze în multe momente fără să mai aibă picioarele pe clădire.

Era nevoit să se susțină doar în mâini pentru a putea urca, însă a făcut-o fără emoții. Pe măsură ce avansa, vântul devenea tot mai puternic.

Le-a dat emoții fanilor când a ajuns deasupra ultimului etaj, când a ajuns la alte 8 console, denumite inele, când și-a luat ambele mâini de pe turn și s-a lăsat pe spate pentru a-și da cu cretă! Strigătele șocate ale mulțimii nu i-au întrerupt însă concentrarea.

A continuat pe porțiunea unde a avut nevoie de ajutor pentru a se cățăra, neavând fizic de unde să se prindă cu mâinile. Nu a trișat, din contră, a fost o porțiune periculoasă, pentru că scara se mișca permanent în bătaia vântului.

Un selfie pentru istorie

Pe ultimii metri toată lumea și-a ținut răsuflarea. Nu se mai auzea nimic. Abia când Alex a ajuns la un pas de vârf au început din nou uralele.

A făcut cu mâna mulțimii, apoi și-a făcut un selfie: „Sunt incredibil de fericit. Sunt foarte obosit, îmi obosiseră mâinile pe ultima porțiune, dar e incredibil!”.

După câteva zeci de secunde în care a admirat Taipeiul de la 508m înălțime, Honnold s-a echipat cu un ham și a coborât cu o sfoară la zona inelelor, unde îl aștepta soția. Obiectivul a fost deja îndeplinit, nu mai era nevoie de riscuri suplimentare.

Cine este Alex Honnold

A început să devină cunoscut în comunitatea cățărătorilor începând cu 2007, când a încheiat fără elemente de siguranță două trasee dificile din parcul Yosemite, Astroman și Rostrum, în aceeași zi.

Ascensiunea sa a continuat să crească, iar în 2017 a devenit cunoscut în întreaga lume după ce a devenit primul cățărător care a terminat traseul El Capitan din parcul Yosemite free solo, adică fără protecție.

Popularitatea sa a crescut și mai mult doi ani mai târziu, când filmul Free Solo, în care este personajul principal, a câștigat premiul Oscar pentru cel mai bun documentar.

Și-a riscat viața, dar va primi o sumă infimă

Netflix nu se uită la bani atunci când vine vorba de salariile actorilor pentru producțiile originale de pe platformă. Sumele, conform Business Insider, sunt uriașe:

  • Adam Sandler (4 filme) - 250 de milioane de euro;
  • Dwayne Johnson „The Rock” (Red Notice) - 20 de milioane de euro;
  • Ben Affleck (Triple Frontier) - 8 milioane de dolari;
  • Ryan Reynolds (Six Underground) - 27 de milioane de dolari;
  • Ryan Reynolds (Red Notice) - 20 de milioane de euro;
  • Gal Gadot (Red Notice) - 20 de milioane de euro.

Însă suma încasată de Honnold pentru evenimentul transmis live de platformă nu se apropie de acestea. Întrebat de New York Times dacă va încasa cei mai mulți bani din carieră, Alex a explicat:

„Poate. E mai puțin decât își propusese agentul meu să obțină. Eu o făceam și gratis. Dacă aveam permisiunea să urc pe clădire, aș fi făcut-o și fără să fie transmisă pentru că știu că pot și ar fi minunat. E o nebunie să stai singur în vârful clădirii.

Aș fi fost mulțumit doar să am oportunitatea să fac asta singur, chiar și fără acest show. Aș fi făcut-o și așa, dar acum avem și un spectacol. Nu sunt plătit să urc pe clădire, sunt plătit pentru spectacol. Mă cațăr gratis”.

Dacă e să compari cu sportul mainstream, voi primi o sumă rușinos de mică. În MLB (liga de baseball din SUA), contractele ajung și până la 170 de milioane de dolari. Cineva de care probabil nici n-ai auzit și de care nici nu-ți pasă. Alex Honnold

N-a putut să spună exact cât va primi, însă a respins din start când a fost întrebat dacă se apropie de 10 milioane de dolari: „NU! Dacă e să comparăm, da, e jenant de mică suma”.

Sursele NYT susțin că remunerația lui Honnold ar fi în jurul a doar 500.000 de dolari!

Netflix, pusă la zid pentru live: „Decizie macabră și iresponsabilă”

Decizia Netflix a fost aspru criticată. Wall Street Journal a descris-o drept „voyeuristică, macabră și iresponsabilă”, în timp ce Deutsche Welle a scris că este o „transmisiune live de mare risc, un eveniment potențial fatal problematic pentru că media nu mai alege doar să documenteze, să comenteze sau să contextualizeze evenimentul, ci îl coproduce ca pe un spectacol”.

Tentativa a venit la numai 3 luni distanță după ce Balin Miller, un cățărător american de numai 23 de ani, a murit în California, în timp ce escalada traseul El Capitan din parcul Yosemite. A căzut în gol de la 700 de metri, iar decesul a fost transmis live pe contul său de TikTok.

Măsuri speciale luate de Netflix

Evenimentul transmis live online a fost unul de risc maxim și exista riscul ca o eventuală tragedie să fie văzută inclusiv de copii.

Netflix anunțase prin Vocea lui Jeff Gaspin, vicepreședinte, în dialog cu Variety, măsurile speciale: „E evident că vorbim de un lucru la care s-a gândit toată lumea. Vă cam imaginați ce vom face.

Nu e vorba de nimic spectaculos, vom tăia transmisia imediat. Va exista un delay de 10 secunde. Nimeni nu se așteaptă și nimeni nu își dorește ca așa ceva să se întâmple. Dar vom tăia imediat transmisia”.

