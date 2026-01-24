LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena

- Universitatea Cluj și Unirea Slobozia se duelează ACUM, în etapa #23 din Liga 1.
- În cel de-al doilea meci al zilei, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FC Botoșani, de la 20:00.
- Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa cu numărul 23 din Liga 1 a debutat la Clinceni, cu partida Metaloglobus – FC Argeș (0-2) și se încheie luni, la Arad, cu meciul UTA – Rapid.
Sâmbătă, 24 ianuarie
U Cluj - Unirea Slobozia, live
- Arbitru: George Roman (Timișoara - Timiș). A1: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea). A2: Constantin Ghiciulescu (Lugoj - Timiș. VAR: Iulian Dima (București - București). AVAR: Vasile Marinescu (București - București)
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)
Universitatea Craiova - FC Botoșani, live de la ora 20:00
- Arbitru: Marcel Bîrsan (București - București). A1: Traian Neacșu (București - București). A2: Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova). VAR: Rareș Vidican (Satu Mare - Satu Mare). AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași)
- Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova - Dolj)
S-au jucat:
Hermannstadt - Dinamo 1-2
- Au marcat: Gjorgjievski (min. 77) / R. Opruț (min. 71, min. 80)
- Hermannstadt: Căbuz - L. Stancu, T. Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru - E. Florescu, Ivanov, D. Albu - A. Chițu, C. Afalna, Neguț
- Rezerve: Muțiu, I. Pop, I. Bârstan, S. ISsah, L. Oroian, Jair, S. Buș, Gjorgjievski, S. Ritivoi
- Antrenor: Dorinel Munteanu
- Dinamo: Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, R. Opruț - A. Soro, E. Gnahore, C. Cîrjan - D. Armstrong, Karamoko, Musi
- Rezerve: A. Roșca, M. Din-Licaciu, Milanov, Perica, C. Mihai, I. Târbă, A. Caragea, M. Toader, Ikoko, V. Țicu, A. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Stadion: „Municipal”
- Arbitru: Florin Andrei
- Asistenți: Adrian Vornicu, Florian Vișan
- Arbitru VAR: Cătălin Popa
- Asistent VAR: Lucian Rusandu
Metaloglobus - FC Argeș 0-2
- Au marcat: R. Moldoveanu (min. 64), Micovschi (min. 72)
Echipele de start:
- Metaloglobus : Gavrilaș - Dumitru, Camara, Pasagic, Sava - D. Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Pasagic, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici - A. Irimia, Gheorghe, Sârbu, Abbey, Ely Fernandes, Kouadio, Moreira, Neacșu, Bădescu, Ghimfuș
- Antrenor: Mihai Teja
- FC Argeș : Lazar - Oancea, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Micovschi - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
- Rezerve: Straton - Tofan, Orozco, Buse, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, Emmers, Brobbey, Manole
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: Horațiu Feșnic
- Asistenți: Mircea Grigoriu și Valentin Avram
- Arbitru VAR: Radu Petrescu
- Asistent VAR: Cristina Trandafir
- Rezervă: Cristian Moldoveanu
- Observator: Liviu Ciubotariu
- Stadion: „Clinceni Arena”
Duminică, 25 ianuarie
Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la ora 14:30
- Stadion: Ilie Oană (Ploieşti - Prahova)
FCSB - CFR Cluj, live de la ora 20:00
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)
Luni, 26 ianuarie
Oțelul Galați - Csikszereda, live de la ora 17:00
- Stadion: Oţelul (Galaţi)
UTA Arad - Rapid, live de la ora 20:30
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|Dinamo
|23
|44
|2
|U Craiova
|22
|43
|3
|Rapid
|22
|42
|4
|FC Argeș
|23
|40
|5
|FC Botoșani
|22
|38
|6
|UTA Arad
|22
|35
|7
|Oțelul Galați
|22
|33
|8
|U Cluj
|22
|33
|9
|FCSB
|22
|31
|10
|CFR Cluj
|22
|29
|11
|Farul
|22
|28
|12
|Unirea Slobozia
|22
|21
|13
|Petrolul
|22
|20
|14
|Csikszereda
|22
|19
|15
|Hermannstadt
|23
|14
|16
|Metaloglobus
|23
|11