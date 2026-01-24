LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena +6 foto
LIVE U Cluj - Unirea Slobozia se joacă acum, în etapa #23 din Liga 1. Deschidere rapidă de scor pe Cluj Arena

alt-text Publicat: 24.01.2026, ora 09:10
alt-text Actualizat: 24.01.2026, ora 17:11
  • Universitatea Cluj și Unirea Slobozia se duelează ACUM, în etapa #23 din Liga 1.
  • În cel de-al doilea meci al zilei, Universitatea Craiova va primi vizita celor de la FC Botoșani, de la 20:00.
  • Toate meciurile sunt transmise în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa cu numărul 23 din Liga 1 a debutat la Clinceni, cu partida Metaloglobus – FC Argeș (0-2) și se încheie luni, la Arad, cu meciul UTA – Rapid.

Sâmbătă, 24 ianuarie

U Cluj - Unirea Slobozia, live

  • Arbitru: George Roman (Timișoara - Timiș). A1: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea - Vâlcea). A2: Constantin Ghiciulescu (Lugoj - Timiș. VAR: Iulian Dima (București - București). AVAR: Vasile Marinescu (București - București)
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Universitatea Craiova - FC Botoșani, live de la ora 20:00

  • Arbitru: Marcel Bîrsan (București - București). A1: Traian Neacșu (București - București). A2: Valentin Dumitru (Gherghița - Prahova). VAR: Rareș Vidican (Satu Mare - Satu Mare). AVAR: Valentin Porumbel (Oltenița - Călărași)
  • Stadion: „Ion Oblemenco” (Craiova - Dolj)

S-au jucat:

Hermannstadt - Dinamo 1-2

  • Au marcat: Gjorgjievski (min. 77) / R. Opruț (min. 71, min. 80)
  • Hermannstadt: Căbuz - L. Stancu, T. Căpușă, I. Stoica, K. Ciubotaru - E. Florescu, Ivanov, D. Albu - A. Chițu, C. Afalna, Neguț
  • Rezerve: Muțiu, I. Pop, I. Bârstan, S. ISsah, L. Oroian, Jair, S. Buș, Gjorgjievski, S. Ritivoi
  • Antrenor: Dorinel Munteanu
  • Dinamo: Epassy - Sivis, K. Boateng, Stoinov, R. Opruț - A. Soro, E. Gnahore, C. Cîrjan - D. Armstrong, Karamoko, Musi
  • Rezerve: A. Roșca, M. Din-Licaciu, Milanov, Perica, C. Mihai, I. Târbă, A. Caragea, M. Toader, Ikoko, V. Țicu, A. Pop

FOTO: Primul gol marcat de Raul Opruț

Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1) Primul gol marcat de Raul Opruț în FC Hermannstadt - Dinamo (FOTO: captură Prima Sport 1)
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Stadion: „Municipal”
  • Arbitru: Florin Andrei
  • Asistenți: Adrian Vornicu, Florian Vișan
  • Arbitru VAR: Cătălin Popa
  • Asistent VAR: Lucian Rusandu

VIDEO: Al doilea gol marcat de Raul Opruț

Metaloglobus - FC Argeș 0-2

  • Au marcat: R. Moldoveanu (min. 64), Micovschi (min. 72)

Echipele de start:

  • Metaloglobus : Gavrilaș - Dumitru, Camara, Pasagic, Sava - D. Irimia, Purece, Sabater, Zakir - Pasagic, Huiban
  • Rezerve: Nedelcovici - A. Irimia, Gheorghe, Sârbu, Abbey, Ely Fernandes, Kouadio, Moreira, Neacșu, Bădescu, Ghimfuș
  • Antrenor: Mihai Teja
  • FC Argeș : Lazar - Oancea, Garutti, Sadriu, Borța - Rață, Sierra, Micovschi - Pîrvu, Moldoveanu, Bettaieb
  • Rezerve: Straton - Tofan, Orozco, Buse, Briceag, Seto, Rădescu, Blagaic, Emmers, Brobbey, Manole
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: Horațiu Feșnic
  • Asistenți: Mircea Grigoriu și Valentin Avram
  • Arbitru VAR: Radu Petrescu
  • Asistent VAR: Cristina Trandafir
  • Rezervă: Cristian Moldoveanu
  • Observator: Liviu Ciubotariu
  • Stadion: „Clinceni Arena”
Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport
Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport

Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport Robert Moldoveanu, gol în stilul lui Ilie Dumitrescu (Metaloglobus - Argeș). Foto: Captură Prima Sport
Duminică, 25 ianuarie

Petrolul Ploiești - Farul Constanța, live de la ora 14:30

  • Stadion: Ilie Oană (Ploieşti - Prahova)

FCSB - CFR Cluj, live de la ora 20:00

  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti)

Luni, 26 ianuarie

Oțelul Galați - Csikszereda, live de la ora 17:00

  • Stadion: Oţelul (Galaţi)

UTA Arad - Rapid, live de la ora 20:30

  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1Dinamo 2344
2U Craiova2243
3Rapid 2242
4FC Argeș2340
5FC Botoșani2238
6UTA Arad2235
7Oțelul Galați2233
8U Cluj2233
9FCSB2231
10CFR Cluj2229
11Farul 2228
12Unirea Slobozia2221
13Petrolul 2220
14Csikszereda2219
15Hermannstadt2314
16Metaloglobus 2311

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share