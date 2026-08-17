Rapid nu stă pe loc  Vin întăriri pe postul unde giuleștenii au cele mai mari probleme » Fotbalist cu selecții la națională +39 foto
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Rapid nu stă pe loc Vin întăriri pe postul unde giuleștenii au cele mai mari probleme » Fotbalist cu selecții la națională

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 17.08.2026, ora 19:38
alt-text Actualizat: 17.08.2026, ora 21:14
  • Rapid ar fi aproape să transfere un nou fundaș stânga, post care a rămas descoperit după plecarea lui Andrei Borza (20 de ani) la Corum FK, în Turcia.
  • Despre cine este vorba, mai jos în articol.
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În meciul cu Dinamo, scor 0-1, de sâmbătă, Daniel Pancu a fost nevoit să-l folosească în flancul stâng al apărării pe Răzvan Onea, cel care evoluează în mod normal pe partea dreaptă.

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Rapid, aproape să-l transfere pe Ebenezer Annan

La finalul derby-ului cu Dinamo, Daniel Pancu a transmis că mai trebuie să vină alți doi jucători și a precizat că îi simte foarte mult lipsa lui Andrei Borza.

Din cauza variantelor puține pe care le are pentru postul de fundaș stânga, Rapid nu a pierdut timpul și ar fi ajuns la un acord cu Saint-Etienne pentru transferul lui Ebenezer Annan (23 de ani), conform digisport.ro.

Apărătorul stânga ghanez, care are 7 selecții la națională, ar urma să fie împrumutat de giuleșteni, care au și opțiunea unui transfer definitiv.

1,8 milioane de euro
este cota de piață a lui Ebenezer Annan, conform Transfermarkt

Ebenezer Annan este așteptat să ajungă zilele următoare la București pentru a efectua vizita medicală și pentru a semna contractul cu Rapid.

Ghanezul evoluează la Saint-Etienne din vara anului trecut, atunci când a fost cumpărat de la Steaua Roșie Belgrad în schimbul sumei de 2 milioane de euro.

De-a lungul carierei sale, Annan a mai trecut și pe la Imolese, Bologna, Novi Pazar și OFK Belgrad.

Cifrele lui Ebenezer Annan din carieră:

  • Saint-Etienne: 19 meciuri, o pasă decisivă
  • Novi Pazar: 32 de meciuri, 2 pase decisive
  • Imolese: 28 de meciuri
  • Steaua Roșie Belgrad: 20 de meciuri, un gol, 3 pase decisive
  • OFK Boegrad: 19 meciuri, 4 pase decisive
  • Bologna: 2 meciuri
Doi jucători ar trebui să mai vină, să nu mai avem problema asta, să nu avem schimbări în mijlocul terenului, să jucăm fără fundaș stânga de meserie. Pentru mine, dintre jucătorii plecați, cel mai mult o să-i simțim lipsa lui Borza, iar eu o simt foarte mult. Daniel Pancu, antrenor Rapid, după meciul cu Dinamo

Transferurile realizate de Rapid în această vară

  • Mohammed Kamara (28 ani extremă, sosit liber de contract de la CFR Cluj)
  • Vladan Bubanja (27 ani, mijlocaș defensiv, împrumutat cu opțiune de transfer de la Orenburg)
  • Jason Kodor (20 de ani, atacant, cumpărat de la Lecce)
  • Daniel Graovac (32 de ani, fundaș central, sosit liber de contract de la FCSB)
  • Ștefan Senciuc (născut în Italia, 19 ani, fundaș dreapta crescut la Venezia, acum plecat de la CFR Cluj)
  • Alin Kumer Celik (fundaș central, 19 ani, sosit sub formă de împrumut de la Genoa).
  • Filip Stojilkovic (atacant, 26 de ani, sosit de la Pisa)
  • Eric Ange Tape (mijlocaș, 18 ani, liber de contract)
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro

Galerie foto (39 imagini)

Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro Rapid - Dinamo, în etapa #5 din Liga 1. Foto: GOLAZO.ro
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