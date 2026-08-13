Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă! +63 foto
Ștefan Baiaram. Foto: Sportpictures
Europa League

Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 22:21
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 23:02
  • Ștefan Baiaram (23 de ani), extrema Universității Craiova, și-a vărsat nervii după ce a fost schimbat în minutul 80 al meciului cu KuPS, câștigat de olteni cu 2-1.
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Fotbalistul nu a fost mulțumit de prestația sa, iar la ieșirea de pe teren a fost surprins lovind cu pumnul plafonul băncii de rezerve.

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U Craiova - KuPS 2-1. Baiaram a cedat nervos după ce a fost schimbat

Un membru al staff-ului i-a cerut să se calmeze, iar Baiaram i-a răspuns furios înainte de a-și continua drumul spre bancă.

Jucătorul a lovit apoi un rucsac aflat pe marginea terenului, după care a luat o sticlă și a aruncat-o spre banca de rezerve. Aceasta a ricoșat și a lovit în cap un alt membru al staff-ului.

Baiaram s-a așezat ulterior pe bancă și s-a liniștit.

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport

Galerie foto (63 imagini)

Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport Ștefan Baiaram, nervos după meciul cu KuPS. Foto: captură Digi Sport
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Baiaram: „Sunt dezamăgit de prestația pe care am avut-o

După partidă, Baiaram a explicat că reacția sa a fost provocată de nemulțumirea față de jocul prestat.

„Nu e vorba că mi-ar lipsi ceva. Sunt bucuros că ne-am calificat, că am intrat în play-off-ul Europa League, dar sunt dezamăgit de prestația pe care am avut-o în această seară și de asta sunt puțin supărat.

Am început destul de slab. După aceea ne-am creat mult mai multe ocazii decât adversarul și puteam să câștigăm mai categoric.

Nu am fost surprinși de ei, am făcut o greșeală, o vom analiza și sperăm să nu mai începem cu 1-0 pentru adversar.

Îmi doresc să ne calificăm în Europa League și să ne îndeplinim obiectivul”, a spus Baiaram.

Ștefan Baiaram: „Probabil că nu le-a plăcut prestația mea”

Întrebat despre reacția publicului, care l-a huiduit în momentul schimbării din minutul 80, și despre propria evoluție, fotbalistul a spus:

„M-am obișnuit de când sunt la Craiova cu aceste lucruri, sper să nu se mai întâmple și vedem ce va fi pe viitor. Probabil că nu le-a plăcut prestația din această seară, sunt conștient și eu că nu am avut un joc bun. Nu mă așteptam să se întâmple chiar așa.”

Întrebat despre ofertele primite în această vară și despre faptul că a rămas la Craiova, Baiaram nu a vrut să intre în detalii:

Nu am ce să comentez în momentul de față. Sunt foarte dezamăgit și sunt foarte supărat. Ștefan Baiaram, fotbalist la U Craiova

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