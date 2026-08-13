U Craiova a învins KuPS, scor 2-1 (3-2 la general) în meciul retur al „dublei” din turul 3 preliminar din Europa League.

Campioana României s-a calificat în play-off-off, unde va da peste Ararat-Armenia.

Oltenii și-au asigurat prezența în grupa XXL din Conference League.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Craiova a avut parte de un nou început de coșmar de meci, așa cum s-a întâmplat și în „dubla” cu Levski Sofia din Liga Campionilor.

Formația antrenată de Filipe Coelho a încasat gol încă din minutul 4. Gasc a reușit să-l învingă pe Popescu în urma unui șut deviat de la marginea careului.

U Craiova, în play-off -ul Europa League! Oltenii și-au asigurat prezența în grupa XXL din Conference

Oltenii au alergat după egalare, pe care au obținut-o înainte de pauză. Campioana României a beneficiat de un penalty după un henț comis de Adams în careu.

Nsimba și-a asumat responsabilitatea și a transformat fără emoții.

În startul reprizei secunde, Cicâldău și Baiaram au ratat șanse importante la poarta apărată de Kreidi, care n-a mai avut ce face la trasorul lui Mora din minutul 66.

Nu s-a mai întâmplat nimic important până la final, iar Craiova s-a calificat în play-off-ul Europa League, unde va da peste Ararat-Armenia.

Campioana României urmează să joace în Bănie, pe 20 august, în timp ce returul va avea loc în deplasare, pe 27 august.

În cazul în care vor fi eliminați, oltenii vor merge în faza principală din Conference League, unde au evoluat și în stagiunea trecută.

U Craiova - KuPS 2-1

Au marcat: Nsimba ('43, pen), Mora ('63) / Gasc ('4)

Nsimba ('43, pen), Mora ('63) / Gasc ('4) Spectatori: 22.132

Min.90+5 - Final de meci la Craiova! Oltenii se califică și sunt siguri că vor evolua în Europa și în acest sezon.

Min.90+1 - Schimbare la Craiova: iese Mekvabishvili, intră Teles.

Repriza secundă va fi prelungită cu minimum 4 minute

Min.85 - Popescu intervine in extremis la un șut trimis de Jyry din careul de 16 metri.

Min.80 - Alte două modificări efectuate de Coelho: ies Baiaram și Cicâldău, intră Tavares și Cicâldău.

Min.75 - Craiova este la un sfert de oră de calificarea în play-off-ul Europa League.

Min.67 - Dublă modificare la KuPS: ies Moreno și Gasc, intră Parzyzek și Luyeye - Lutumba.

Min.66 - Adams vede cartonașul galben pentru proteste. Craiova beneficiază de o lovitură liberă periculoasă. Rus șutează, dar trimite peste poartă.

Min.63 - GOOOOL Craiova, 2-1! Mora primește o minge la aproximativ 30 de metri, avansează puțin și trimite un trasor ce se oprește direct în poarta lui Kreidi.

Min.61 - Dublă schimbare la Craiova: ies Nsimba și Matei, intră Etim și Al Hamlawi.

Min.52 - Matei este și el avertizat cu un cartonaș galben.

Min.48 - Moreno vede cartonașul galben pentru o intrare asupra lui Rus.

Min.47 - Matei centrează de pe partea dreaptă, Cicâldău reia cu capul din jurul punctului de la 11 metri, dar Kreidi respinge.

Min.46 - Start în repriza secundă. Schimbare la oaspeți: iese Hamalainen, intră Antwi.

Min.45 +1 - Pauză la Craiova!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum un minut

Min.43 - GOL U Craiova, 1-1! Nsimba transformă fără emoții.

Min.42 - Penalty pentru U Craiova! Bancu centrează de pe partea dreaptă, Romanchuk încearcă să devieze, mingea sare din gazon direct în mâna lui Adams, iar „centralul” arată punctul cu var.

Min.30 - Hamalainen vede cartonașul galben.

Min.22 - Baiaram primește o minge în careu, face o fentă din corp și șutează, dar balonul trece pe lângă poarta lui Kreidi.

Min.18 - Campioana României aleargă după egalare, dar nu reușește să pună presiune serioasă la poarta oaspeților.

Min.9 - Mekvabishvili șutează de la aproximativ 20 de metri, însă fără probleme pentru Kreidi.

Min.4 - GOL Kups, 0-1! Jyry îi pasează lui Gasc la marginea careului, care șutează fără preluare și reușește să-l învingă pe Popescu. Mingea a fost deviată și de un fundaș al oltenilor.

Min.1 - Start de meci în vulcanul din Bănie.

U Craiova: Popescu - Rus, Romanchuk, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram

Popescu - Rus, Romanchuk, Screciu - Mora, Mekvabishvili, Cicâldău, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram Rezerve: Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Al Hamlawi, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu

Maxim, Sava, Crețu, Băluță, Al Hamlawi, Etim, Rădulescu, Tavares, Teles, Stefanovic, Băsceanu Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho KuPS: Kreidi - Puukko, Magassa, Adams, Hamalainen - Gasc, Touray - Jyry, Pennanen, Armah - Moreno

Kreidi - Puukko, Magassa, Adams, Hamalainen - Gasc, Touray - Jyry, Pennanen, Armah - Moreno Rezerve: Riihimaki, Silen, Heiskanen, Savalainen, Engvall, Kujasalo, Heinonen, Parzyzek, Luyeye - Lutumba, Latijonen, Antwi, Ricardo Araujo

Riihimaki, Silen, Heiskanen, Savalainen, Engvall, Kujasalo, Heinonen, Parzyzek, Luyeye - Lutumba, Latijonen, Antwi, Ricardo Araujo Antrenor: Miika Nuutinen

Arbitru: Nenad Minakovic (Serbia)

Nenad Minakovic (Serbia) Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

Filipe Coelho: „Este foarte important să avem un control emoțional foarte bun”

Tehnicianul portughez a pregătit atent partida, a analizat punctele slabe ale adversarilor și speră ca jucătorii săi să ai stăpânire psihică până la capăt.

„Este o echipă căreia îi place să aibă controlul balonului. Noi, la fel.

KuPS știe să speculeze foarte bine zonele din defensiva adversarilor. De asemenea, sunt foarte puternici pe ceea ce înseamnă fazele fixe.

Cu siguranță, au și puncte slabe pe care încercăm să le speculăm. Așa că, până la urmă, în timpul meciului vor fi momente când vom avea noi controlul balonului și când nu vom avea această posibilitate.

Este foarte important să fim agresivi atunci când suntem în posesie, să ne creăm ocazii de a marca și să avem un control emoțional foarte bun, pentru că nu avem nimic de pierdut atunci când începe meciul. Și să avem ambiția de a merge mai departe”, a mai spus Coelho.

Miika Nuutinen: „Am vorbit cu Jyry”

De cealaltă parte, antrenorul finlandezilor s-a consultat cu Tommi Jyry în privința adversarului, după ce jucătorul a revenit în țara natală în urma aventurii de la Petrolul.

„Suntem entuziasmați. Am ajuns încă de ieri aici și ne acomodăm cu terenul, stadionul și cu tot ce înseamnă.

Craiova are o echipă foarte bună, cu calitate, putem spune că ei sunt favoriți, dar, cu toate acestea, avem încredere în noi și, dacă facem meciul așa cum l-am pregătit, avem mari șanse să ne calificăm.

Am vorbit cu Jyry, referitor la acest loc, la atmosferă, dar faptul că suntem aici, pe acest stadion, cu mulți suporteri, îi poate avantaja, dar ne poate ajuta și pe noi să ne depășim.

Cred că au mulți jucători buni, dar în acest moment îmi este foarte greu să nominalizez unul. Nu aș vrea să punctez un anume jucător.

Până la urmă, toți antrenorii sunt diferiți. Am antrenat de la o vârstă mai mică, cam de la 20 de ani. Îmi plac mulți antrenori.

Sunt nebun după fotbal, dar urmăresc antrenorii în această campanie europeană și încerc să iau câte ceva de la fiecare”, a declarat Miika Nuutinen, potrivit digisport.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport