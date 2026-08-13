Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori +31 foto
David Popovici/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Înot

Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 21:15
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 21:38
  • David Popovici (21 de ani) este singurul înotător din lume prezent de patru ori în TOP 10 al celor mai bune rezultate obținute la proba de 200 de metri liber.
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campionul român a reușit să se califice în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de Natație de la Paris și va lupta pentru o nouă medalie de aur, după cea cucerită la 100 m.

„Bă, ce ordine e asta?” David Popovici, moment amuzant înainte de semifinala de la 200m liber + Mesaj după cursă: „Nu știu să înot lent”
Citește și
„Bă, ce ordine e asta?” David Popovici, moment amuzant înainte de semifinala de la 200m liber + Mesaj după cursă: „Nu știu să înot lent”
Citește mai mult
„Bă, ce ordine e asta?” David Popovici, moment amuzant înainte de semifinala de la 200m liber + Mesaj după cursă: „Nu știu să înot lent”

Numele lui David Popovici apare de 4 ori în TOP 10 cei mai buni timpi la proba de 200 metri liber

Cei de la World Aquatics au întocmit un clasament al celor mai bune performanțe reușite în proba de 200 metri liber, iar numele lui David Popovici se regăsește de patru ori în TOP 10!

Înotătorul legitimat la CS Dinamo ocupă locurile 4, 5, 7 și 10.

TOP 10 al celor mai buni timpi în proba de 200 metri liber

  1. Paul Biedermann - 1:42:00
  2. Paul Biedermann - 1:42:81
  3. Michael Phelps - 1:42:96
  4. David Popovici - 1:42:97
  5. David Popovici - 1:43:13
  6. Yannick Agnel - 1:43:14
  7. David Popovici - 1:43:21
  8. Michael Phelps - 1:43:22
  9. Michael Phelps - 1:43:31
  10. David Popovici - 1:43:53

De menționat că neamțul Biedermann a stabilit recordul mondial într-un costum 100% din poliuretan, interzis începând cu 1 ianuarie 2010.

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200m liber la Europenele de Natație

Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14).

A doua semifinală a fost câștigată de austriacul Christian Giefing (1:45.47).

Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

  1. David Popovici (România) 1:44.56
  2. Lukas Martens (Germania) 1:44.79
  3. James Guy (Marea Britanie) 1:45.14
  4. Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38
  5. Christian Giefing (Austria) 1:45.47
  6. JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55
  7. Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63
  8. Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72
David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)

Galerie foto (31 imagini)

David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro) David Popovici a fost cel mai rapid în semifinalele probei de 200 metri liber, la Europene de la Paris (FOTO: Raed Krishan / GOLAZO.ro)
+31 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

Spectacol în Spania VIDEO. Momentul în care eclipsa solară „cucerește” stadionul înainte de meciul Deportivo la Coruna - Real Madrid
Campionate
20:38
Spectacol în Spania VIDEO. Momentul în care eclipsa solară „cucerește” stadionul înainte de meciul Deportivo la Coruna - Real Madrid
Citește mai mult
Spectacol în Spania VIDEO. Momentul în care eclipsa solară „cucerește” stadionul înainte de meciul Deportivo la Coruna - Real Madrid
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Înot
19:58
David Popovici apasă pe accelerație FOTO. S-a calificat în finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Citește mai mult
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
Ce audiență avea Denise Rifai cu „Furnicuțele”, la Antena 1
proba de 200 m inot david popovici world aquatics
Știrile zilei din sport
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Europa League
13.08
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
Citește mai mult
Baiaram, criză de nervi FOTO. A făcut scandal după ce a fost schimbat. Un membru al staffului Craiovei, victimă!
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Europa League
13.08
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Citește mai mult
U Craiova s-a calificat cu emoții Campioana României va juca în play-off-ul Europa League. Pe cine va întâlni + Are asigurată prezența în grupe!
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Înot
13.08
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Citește mai mult
Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Superliga
13.08
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Citește mai mult
Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:44
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League și cât pot câștiga în continuare
U Craiova, încasări imense Cât încasează oltenii după calificarea în play-off-ul Europa League  și cât pot câștiga în continuare
22:51
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
Cristian Geambașu În Paradis cu Coelho
23:28
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de  președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!

Dan Udrea: Capitala României, orașul antisport!
Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?

Radu Naum: Te duci în Rusia, David?
Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?

Cristian Geambașu: Când începe și unde se termină filmul?
Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!

Dan Udrea: Fotografia care îl va salva pe Istvan Kovacs!
Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate

Cătălin Tolontan: Unde UEFA are 110% dreptate
Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!

Dan Udrea: Când totul se judecă în funcție de rezultat, FC Argeș e peste Argentina!
Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă

Cristian Geambașu: Una bucată pasă filtrantă
Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră

Radu Naum: Ciorba noastră
Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei

Cristian Geambașu: Sarcina lui Matei
„E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”

Dan Udrea: „E ce trebuie, fratello?”
Cu drag, despre lachei

Cu drag, despre lachei

: Cu drag, despre lachei
Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că n-am ajuns la FCSB”

Dan Udrea: Nistor și declarația „Bine că <span>n-am</span> ajuns la FCSB”
Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!

Cristian Geambașu: Continuă rușinea!
Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?

Cristian Geambașu: Cât va mai supraviețui Baciu?
Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni

Cătălin Tolontan: Nu clădiri pierdem, ci oameni
Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali

Dan Udrea: Cum ar arăta FCSB fără Becali
Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!

Dan Udrea: Privatizarea Mondialului e chiar o idee bună!
Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul

Cristian Geambașu: Teatralul și emotivul
Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat

Cătălin Tolontan: Infantino ne face o ofertă de nerefuzat
Libero

Cristian Geambașu: Libero

Cristian Geambașu: Libero
Top stiri
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Superliga
13.08
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
Citește mai mult
Verreth a explorat Bucureștiul VIDEO + FOTO. Noul jucător al lui Dinamo a testat celebrii mici de la Terasa Obor. Cum a reacționat
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Înot
13.08
David Popovici apasă pe accelerație FOTO. S-a calificat în finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Citește mai mult
David Popovici apasă pe accelerație FOTO.  S-a calificat în  finala probei de 200m liber, la Europene! A fost cel mai rapid
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Campionate
13.08
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
Citește mai mult
Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
B365
12.08
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”
Citește mai mult
VIDEO | Negoiță spumegă. Zice că procurorii au intrat cu bocancii în zona lui intimă, i-au cotrobăit în sertarul cu chiloți, iar baia i-a fost întinată: „ca să caute ce?”

Echipe/Competiții

fcsb 45 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 22 rapid 21 Universitatea Craiova 17 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 14 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Campionatul Mondial
10.08

Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului

Citește mai mult
Culisele afacerii Trump - Infantino Care era scopul final comun al președinților SUA și FIFA. Toți ochii pe miliardele Mondialului
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share