Nimeni nu-i ca David Popovici Topul mondial în care numele campionului român apare de 4 ori

David Popovici (21 de ani) este singurul înotător din lume prezent de patru ori în TOP 10 al celor mai bune rezultate obținute la proba de 200 de metri liber.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Campionul român a reușit să se califice în finala probei de 200 m liber la Campionatele Europene de Natație de la Paris și va lupta pentru o nouă medalie de aur, după cea cucerită la 100 m.

Numele lui David Popovici apare de 4 ori în TOP 10 cei mai buni timpi la proba de 200 metri liber

Cei de la World Aquatics au întocmit un clasament al celor mai bune performanțe reușite în proba de 200 metri liber, iar numele lui David Popovici se regăsește de patru ori în TOP 10!

Înotătorul legitimat la CS Dinamo ocupă locurile 4, 5, 7 și 10.

TOP 10 al celor mai buni timpi în proba de 200 metri liber

Paul Biedermann - 1:42:00 Paul Biedermann - 1:42:81 Michael Phelps - 1:42:96 David Popovici - 1:42:97 David Popovici - 1:43:13 Yannick Agnel - 1:43:14 David Popovici - 1:43:21 Michael Phelps - 1:43:22 Michael Phelps - 1:43:31 David Popovici - 1:43:53

De menționat că neamțul Biedermann a stabilit recordul mondial într-un costum 100% din poliuretan, interzis începând cu 1 ianuarie 2010.

David Popovici s-a calificat în finala probei de 200m liber la Europenele de Natație

Sportivul nostru a înotat pe culoarul 5 și a fost înregistrat cu timpul de 1:44.56. Înotătorul român a fost urmat de germanul Lukas Martens (1:44.79) și britanicul James Guy (1:45.14).

A doua semifinală a fost câștigată de austriacul Christian Giefing (1:45.47).

Finala de la 200 de metri liber, în care Popovici va porni de pe culoarul 4, va avea loc vineri, de la ora 19:36, transmisă în direct la TV de TVR 1 și TVR Sport.

Finaliștii probei de 200 metri liber:

David Popovici (România) 1:44.56 Lukas Martens (Germania) 1:44.79 James Guy (Marea Britanie) 1:45.14 Carlos D'Ambrosio (Italia) 1:45.38 Christian Giefing (Austria) 1:45.47 JacK McMillan (Marea Britanie) 1:45.55 Tomas Navikonis (Lituania) 1:45.63 Lucas Henveaux (Belgia) 1:45.72

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport