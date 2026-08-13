Arena Națională nu mai e pentru fotbal! INCREDIBIL: noul gazon va fi gata pe 11 septembrie, însă și în acel weekend stadionul va fi blocat de un festival

Primăria Capitalei a anunțat clubul Dinamo că derby-ul cu FCSB nu se va putea juca pe Arenă din cauza faptului că până în weekend-ul 4-6 septembrie, gazonul nu va fi pus în întregime

Abia din weekend-ul următor, suprafața de joc e gata să susțină meciuri de fotbal, dar între 11 și 13 septembrie se va desfășura un alt festival, care până acum avea loc la Romexpo

Ultimul meci de fotbal disputat pe Arena Națională a fost pe 26 aprilie, următorul tocmai pe 14 septembrie. Pauză de peste 140 de zile!

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Derby de România e nevoit să plece din București din cauza faptului că Arena Națională nu va fi pregătită pentru a organiza meciuri de fotbal în primul weekend din septembrie. Dinamo - FCSB va avea loc, aproape sigur, pe Cluj Arena, pe 5 sau 6 septembrie.

Acest meci e nevoit să se joace departe de Capitală nu doar fiindcă, între 4 și 6 septembrie, în curtea Arenei Naționale e un festival culinar, Asia Fest, ci și fiindcă Primăria a informat clubul Dinamo că procesul în care se va schimba suprafața de joc nu se poate finaliza mai devreme de 10 septembrie.

East European Comic Con va fi pe Arena Națională, între 11 și 13 septembrie

Surpriză neplăcută pentru cluburile din București însă. Chiar dacă terenul va fi disponibil pentru a susține meciuri începând cu 11 septembrie, nici în weekendul care urmează meciului Dinamo - FCSB, nu se va putea disputa vreo partidă pe Arenă. Atunci e programat FCSB - Petrolul, în etapa a 9-a a Ligii 1.

Confruntarea e blocată pe cel mai mare stadion din cauza unui alt eveniment extra sportiv, care se va desfășura acolo. Între 11 și 13 septembrie, vineri-duminică, va avea loc East European Comic Con 2026.

De regulă, acesta se desfășura doar la Romexpo în fiecare primăvară, însă în 2023 organizatorii au ajuns la un acord cu Primăria pentru a putea folosi Arena Națională pentru ediția de toamnă a evenimentului, lucru care s-a și întâmplat în ultimii ani.

Festivalul e unul dedicat benzilor desenate, culturii pop, serialelor, filmelor și jocurilor video.

Actorii Archie Renaux, James D'Arcy și Kit Young sunt invitați speciali la East European Comic Con

FCSB, solicitare specială pentru meciul cu Petrolul

Evenimentul respectiv nu se va ține pe suprafața de joc, însă va bloca în cele 3 zile stadionul. Comic Con se va încheia duminică seara, pe 13 septembrie, la ora 19:00.

Din acest motiv, FCSB va solicita LPF ca meciul cu Petrolul din acea rundă să fie programat luni, pe 14 septembrie, pentru a putea fi organizat pe Arena Națională.

Ultimul meci pe care FCSB l-a disputat pe acest stadion a fost pe 24 aprilie, în play-off-ul sezonului trecut, când adversară i-a fost tot Petrolul scor 1-1. FCSB va reveni pe Arenă după o pauză de 143 de zile! Ultimul meci de fotbal jucat pe acest stadion a fost Dinamo - Rapid 3-1, disputat pe 26 aprilie.

Ce meciuri importante vor fi pe Arenă în final de 2026:

28 septembrie: România - Bosnia

5 octombrie: România - Suedia

24 octombrie: FCSB - Rapid

14 noiembrie: România - Polonia

19 decembrie: Dinamo - Rapid

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