Încasări de top pentru Popovici Suma pe care o va primi campionul european, după medalia de aur cucerită la Paris

David Popovici (21 de ani) va încasa o sumă considerabilă după medalia de aur cucerită la Campionatele Europene de Natație

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Sportivul român a câștigat, miercuri, proba de 100 de metri liber la Paris, pentru a treia oară consecutiv în această competiție, iar același lucru s-ar putea repeta și la 200 de metri liber în aceste zile.

David Popovici ar putea încasa până la 35.000 de euro

Multiplul campion european va încasa cu siguranță 14.000 de euro pentru locul aurul câștigat, sumă primită din partea Agenției Naționale pentru Sport.

Însă, această sumă se poate dubla. Pentru un titlu mondial sau european la seniori, într-o probă olimpică, președintele ANS poate aproba majorarea cu 100% a premiului.

Astfel, David ar putea ajunge la 28.000 de euro doar din partea instituției guvernamentale, informează as.ro.

În plus, Popovici va fi premiat și de clubul la care este legitimat, CS Dinamo, cu până la 50% din suma acordată de ANS, adică alți 7.000 de euro, astfel că totalul ar putea ajunge la 35.000 de euro.

David Popovici va concura și în proba de 200 de metri liber, astăzi, de la 10:30, în serii.

Semifinalele sunt programate tot astăzi, de la 19:41 și 19:45, în timp ce marea finală va avea loc vineri, de la 19:36.

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