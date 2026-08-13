Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de  președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”
Denis Drăguș/ Foto: IMAGO
Superliga

Drăguș, cale liberă spre FCSB Anunțul făcut de președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 23:28
alt-text Actualizat: 13.08.2026, ora 23:28
  • Denis Drăguș (27 de ani) nu va evolua pentru Trabzonspor în această stagiune.
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Anunțul a fost făcut de președintele fostei campioane din Turcia, Ertuğrul Doğan. Pe lângă internaționalul român, Trabzonspor nu se va mai baza nici pe Batista Mendy (26 de ani) și John Lundstram (32 de ani).

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Denis Drăguș, cale liberă spre FCSB! Anunț oficial făcut de președintele lui Trabzsonspor: „I-am dat permisiunea

Motivul este unul simplu. Dacă transferul lui Darwin Nunez (27 de ani) se va concretiza, formația condusă de Fatih Tekke va avea în lot 17 jucători străini. În Turcia, limita este de 14.

„Nu-i luăm în considerare pe Draguș, Mendy și Lundstram pentru echipă. Le-am dat permisiunea să plece”, a declarat Ertuğrul Doğan într-un interviu acordat pentru TRT Spor, citat de 61saat.com.

Revenit în această vară la Trabzonspor, după ce în precedentul sezon a fost împrumutat la Gaziantep, atacantul român s-a deplasat cu echipa în cantonamentul din Austria, însă nu a jucat în niciunul dintre cele 4 meciuri de pregătire.

Mihai Stoica a anunțat că FCSB a încheiat transferurile: „Cu Drăguș rămâne la latitudinea lui Gigi”

FCSB a ajuns la un acord cu Arnold Garita (31 de ani), fostul atacant al celor de la FC Argeș, care urmează să semneze un contract pe 4 luni.

Mihai Stoica a explicat transferul și motivul pentru care vârful camerunez a ales să semneze până în iarnă. În opinia oficialului, roș-albaștrii au încheiat campania de transferuri.

„Dacă vine Garita, celălalt atacant pe care-l doream clar e o pistă închisă. El fost suspendat acolo 5 etape, l-au scos din lot, i-au zis să vină în Europa.

Înainte de a pleca acolo și chiar și după, Gigi a vrut să-l aducă pe Garita. N-a venit atunci, vine acum. (n.r. „E dorința lui Becali deci?”) Absolut, categoric! Cu Drăguș rămâne la latitudinea lui Gigi. Ar fi prea multă lume totuși, pentru două competiții.

Garita are ritm, a jucat mereu, a marcat peste tot, era al doilea golgeter al ligii secunde din China. E rezerva lui Bîrligea. N-are sens să faci investiții, nu suntem în Europa. Dacă aveam meciuri la 3 zile era altceva.

De arătat, arată bine. Nouă ne-a pus probleme când era la FC Argeș. Pare genul cu care să se închidă perioada de transferuri.

A semnat pe 4 luni pentru că el mai avea 4 luni contract în China, asta e înțelegerea pe care o avem cu el și cu chinezii. E și o posibilitate de prelungire”, a spus MM Stoica la Prima Sport.

Gigi Becali a explicat de ce nu l-a transferat încă pe Denis Drăguș

Patronul de la FCSB a fost întrebat recent de ce a plătit 1,3 milioane de euro pentru algerianul Boutoutaou și nu pentru Drăguș.

„Păi, stați puțin. Dau și pe Drăguș atâta dacă are salariul lui Boutoutaou, adică 15.000 – 20.000 de euro.

Am investit în Boutoutaou cât are ăla (n.r. - Drăguș) salariul pe un an. Nu e de comparat. Pe Boutoutaou l-am cumpărat, e al meu. Celălalt vrea salariu atât și nu e al meu.

Gândiți-vă că îl iei pe Drăguș și el vrea peste 1 milion de euro salariu pe an. Apoi, dacă îl semnezi pe trei ani, îi dai 3 milioane de euro numai salariu.

Și mai dai pe el un milion la transfer, dar el costă, de fapt, 4 milioane. Dar nu e numai asta. Mai costă și taxele un milion de euro în trei ani. Așadar, ajungi la 5 milioane”, a spus Gigi Becali.

2.000.000 de euro
este cota lui Drăguș, potrivit transfermarkt.ro

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