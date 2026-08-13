Matthias Verreth (28 de ani), mijlocașul belgian transferat de Dinamo de la Bari, a avut parte de primul contact cu Bucureștiul.

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„Câinii” au publicat un videoclip pe rețelele de socializare, care îl prezintă pe Verreth vizitând, printre altele, Muzeul Național de Artă.

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FOTO. Matthias Verreth, la primul contact cu Bucureștiul! Belgianul a mâncat mici

Ulterior, belgianul a ajuns și în Piața Obor, unde și-a cumpărat mere și s-a fotografiat alături de comercianți.

Verreth a avut parte și de o experiență culinară inedită. Mijlocașul de 28 de ani a fost dus la Terasa Obor pentru a testa celebrii mici.

În final, Verreth a ajuns pe Calea Victoriei, unde s-a fotografiat în tricoul lui Dinamo, alături de un graffitti realizat de Sud Dinamo.

„Bună ziua, București, arată-mi latura ta frumoasă!” a fost mesajul lui Verreth.

Belgianul a semnat un contract valabil până în vara lui 2029 și va purta numărul 6.

Matthias Verreth: „Îmi doresc un mediu nou, un nou început”

Într-un interviu acordat pentru 48 TV, Verreth a explicat de ce oficializarea transferului a durat atât de mult.

„Ei bine, uneori există o a treia parte care trebuie convinsă, iar asta a fost, în cazul de față, problema, dar nu nu vreau să o numesc chiar așa, ci mai degrabă dificultatea cu care ne-am confruntat, adică faptul că erau trei părți, nu doar două”, a spus Verreth.

Întrebat ce l-a determinat să accepte până la urmă oferta celor de la Dinamo, belgian a transmis:

„Am purtat discuții cu Dinamo foarte repede și am fost convins aproape imediat. Au contat și dificultățile pe care le aveam la nivel personal. Îmi doresc un mediu nou, un nou început, la fel și pentru familia mea, așa că asta m-a convins să iau această decizie.

(n.r. - contează mult și familia?) Familia este foarte importantă. Asta îi include pe copiii și soția mea, așa că este un aspect important în viață.

Da, am discutat cu soția mea despre această decizie. La început, ea mi-a spus: «Îmi doresc foarte mult să rămân în Italia». Însă, vorbind despre nivelul sportiv pe care îl pot atinge aici, am convins-o să vină la București”, a mai explicat fotbalistul.

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