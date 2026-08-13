„De ce te prezinți așa?” Critici dure după calificarea Craiovei în fața finlandezilor de la KuPS: „O echipă slabă rău de tot”

- Basarab Panduru (55 de ani), fost internațional român și în prezent analist TV, a criticat prestația Universității Craiova din victoria cu KuPS, scor 2-1, din turul 3 preliminar din Europa League.
- Universitatea Craiova s-a calificat cu 3-2 la general, după remiza din tur, scor 1-1.
Panduru consideră că diferența dintre cele două echipe ar fi trebuit să se vadă mai clar și spune că nu înțelege de ce formația lui Filipe Coelho a ajuns să sufere până la final în fața finlandezilor.
Critici după calificarea Craiovei, obținută cu emoții în fața lui KuPS: „De ce te prezinți așa?”
KuPS a deschis scorul încă din minutul 4, prin Valentin Roman Gasc, însă Craiova a revenit. Nsimba a egalat din penalty înainte de pauză, iar Carlos Mora a înscris golul victoriei în minutul 68.
Întrebat dacă meciul a fost mai dificil decât se aștepta, Panduru a răspuns:
„Da, din cauza Craiovei. Înţeleg că este foarte importantă victoria, nu mai contează cum câştigi, înţeleg, dar există un mare «dar».
De ce te prezinţi aşa într-un meci cu o echipă care este slabă rău de tot? De ce ai ajuns în situaţia asta, să suferi? Pentru că ai câştigat suferind, te-ai chinuit”, a spus Panduru, conform primasport.ro.
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Universitatea Craiova va întâlni Ararat-Armenia în play-off-ul Europa League.
Mi s-a părut și în meciul cu Levski că echipa nu mai are suflu. Noi, când suntem aproape de a pune mâna pe ceva, ne blocăm. N-aş spune că este doar o problemă fizică. Acest rezultat înseamnă mult pentru fotbalul românesc, este salvarea! Ar trebui să vedem mai repede ce nu a mers decât ce a mers. Marius Mitran, analist Prima Sport