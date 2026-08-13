Cristiano Ronaldo s-a vopsit FOTO. Starul portughez s-a întors la Al-Nassr » Și-a surprins fanii cu noul său look: „Mai multe frizuri decât goluri”

Cristiano Ronaldo (41 de ani) s-a întors la antrenamentele echipei Al-Nassr, iar fanii au fost surprinși de noul look al starului portughez.

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Ronaldo și Georgina Rodriguez s-au căsătorit marți, 11 august 2026, după aproape 10 ani de relație.

Cristiano Ronaldo s-a vopsit înainte de revenirea la Al-Nassr

Cristiano și-a luat o pauză mai lungă după participarea cu Portugalia la Campionatul Mondial. A ratat amicalele disputate de Al-Nassr în luna august, 2-4 cu Estrela Amadora și 0-2 cu Almeria, însă acum a ajuns sub comanda noului antrenor Ange Postecoglu.

Clubul saudit a postat pe rețelele sociale o fotografie cu lusitanul și descrierea „Uitați cine a ajuns astăzi la sediul echipei. S-a întors!”, alături de un emoji cu o capră (GOAT - „Greatest of all time”. Cel mai bun din toate timpurile).

Însă nu prezența lui Ronaldo a fost cel mai discutat subiect din secțiunea de comentarii, ci noua frizură a fotbalistului. Acesta s-a tuns scurt și și-a vopsit părul într-o nuanță castaniu deschis.

Fanii lui Cristiano și-au exprimat surprinderea în secțiunea de comentarii:

„Acum arată ca un scandinav”

„Arată de parcă are 30 de ani!”

„Yamal va îmbătrâni înaintea lui”

Au existat și internauți care au dat de înțeles că nu sunt încântați de schimbarea făcută de portughez:

„Îi e prea teamă de părul cărunt?”

„Mai multe frizuri decât goluri marcate la Mondial”

„Poți avea atâția bani și poți avea grijă de tine în atâtea feluri… Anii nu iartă, prietene… bucură-te de viață cât poți!!!”.

Al-Nassr va debuta în noul sezon pe 15 iulie, când va primi vizita echipei Al Fateh în prima ligă din Arabia Saudită. Apoi, campioana va juca în Cupa Regelui, pe 18 august, cu Al Diriyah. Presa saudită susține că Ronaldo va rata ambele partide.

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