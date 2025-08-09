Vești bune pentru Barcelona  Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită

FC Barcelona a reușit să elibereze o sumă importantă în ceea ce privește bugetul pentru salarii și speră să-i poată înregistra fără probleme pe jucătorii veniți în această vară: Joan Garcia și Marcus Rashford.

În această vară, de la Barcelona au plecat Pau Victor, Pablo Torre, Ansu Fati și Inigo Martinez, ceea ce înseamnă o economie de aproape 30 de milioane de euro, din punct de vedere al salariilor.

FC Barcelona poate înregistra noi jucători

După plecarea lui Pau Victor la Braga, clubul antrenat de Hansi Flick a „salvat” aproximativ 3 milioane de euro. La fel s-a întâmplat și în cazul lui Pablo Torre. Plecarea acestuia la Mallorca a generat 3,5 milioane de euro, scrie as.com.

Cel mai mult a contat plecarea sub formă de împrumut a lui Ansu Fati la AS Monaco. Barcelona a reușit să câștige 8 milioane de euro din această tranzacție.

30 de milioane de euro a reușit să genereze Barcelona după plecările din vară

Inigo Martinez, aproape de a semna cu Al-Nassr

Deși contractul lui Inigo Martinez cu FC Barcelona se încheie în vara anului viitor, clubul catalan este aproape de a se despărți de fundaș.

Negocierile dintre Inigo Martinez și clubul saudit sunt aproape finalizate. Fundașul avea o clauză în contract pe care a activat-o: conform acesteia, putea pleca oricând în cazul în care apărea o ofertă de nerefuzat. Iar saudiții îi oferă un salariu dublu față de ceea ce câștiga la Barcelona

5 milioane de euro valorează Inigo Martinez, conform Transfermarkt

În sezonul precedent, Inigo Martinez a jucat 46 de meciuri în toate competițiile, a macat trei goluri și a oferit șase pase decisive.

