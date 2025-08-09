Pedri vrea Balonul de Aur  Starul de la FC Barcelona, despre nedreptatea din fotbal: „Mijlocașii ar trebui să fie  mai apreciați” + Cum l-a poreclit Raphinha
Pedri (Foto: IMAGO)
Campionate

Pedri vrea Balonul de Aur Starul de la FC Barcelona, despre nedreptatea din fotbal: „Mijlocașii ar trebui să fie mai apreciați” + Cum l-a poreclit Raphinha

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 09.08.2025, ora 17:35
alt-text Actualizat: 09.08.2025, ora 18:06
  • Pedri (22 de ani) consideră că mijlocașii ar trebui să fie mai apreciați și visează la câștigarea Balonului de Aur.
  • Fotbalistul de la FC Barcelona spune că se simte brazilian: „Raphinha îmi spune Pedrinho”.

France Football a publicat recent cei 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal, iar numele lui Pedri a fost inclus pe listă.

Vești bune pentru Barcelona  Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită
Citește și
Vești bune pentru Barcelona Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită
Citește mai mult
Vești bune pentru Barcelona  Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită

Pedri: „De ce să nu visez să câștig Balonul de Aur?”

În sezonul 2024/25, Pedri a cucerit trei trofee pe plan intern cu FC Barcelona. A fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Hansi Flick.

„Balonul de Aur este adesea câștigat de atacanți, dar premiul lui Rodri arată că rolul mijlocașilor ar trebui să fie mai apreciat.

De ce să nu visez să-l câștig într-o zi? Dar nu eu sunt cel care decide cine este cel mai bun. Există oameni mai calificați pentru a judeca, în special cei care votează pentru premiile individuale.

Am muncit din greu sezonul trecut și cred că am performat la un nivel foarte bun. La nivel colectiv, lucrurile au mers, de asemenea, foarte bine

La nivel personal, m-am simțit foarte bine și am găsit constanța pe care o căutam în sezonul trecut. Antrenorul a avut încredere în mine, ceea ce este fundamental pentru ca eu să pot da totul”, a spus Pedri, potrivit Mundo Deportivo.

14 goluri
a produs Pedri în sezonul 2024/25: a marcat de 6 ori și a livrat 8 pase decisive. E cotat de Transfermarkt la 140 de milioane de euro

Pedri joacă cu zâmbetul pe buze: „Mă simt brazilian”

Starul de la FC Barcelona a vorbit despre bucuria sa de a juca fotbal. E prieten foarte bun cu Raphinha, care i-a pus și o poreclă.

„Mă simt ca un jucător brazilian. Auzim adesea despre acei jucători care joacă cu zâmbetul pe buze, pe stradă sau pe plajă, doar pentru distracție. În Insulele Canare este foarte asemănător: ne bucurăm oriunde am fi.

Raphinha este un geniu, se mișcă pentru a profita de spații, așa că ne înțelegem bine pe teren. Și în afara terenului ne înțelegem bine, până într-acolo încât el îmi spune «Pedrinho».

Este adevărat că nu am constituția fizică a unor jucători mai puternici, dar încerc să compensez în alte moduri. Încerc să gândesc mai repede decât ceilalți și să obțin un avantaj mental.

Iar atunci când trebuie să fim serioși, de obicei eu sunt primul. Îmi place să mă antrenez și să muncesc din greu, pentru că știu că asta va face diferența în meciuri”, a mai spus mijlocașul catalanilor.

Colectiv, am fost foarte buni sezonul trecut, dar înfrângerea cu Inter este încă în mintea noastră. Ne-am îmbunătățit față de sezonul 23/24 și vrem să ne îmbunătățim în acest sezon față de 24/25. Obiectivul este clar: să ajungem în finala Ligii Campionilor. Pedri, mijlocaș FC Barcelona
Vești bune pentru Barcelona  Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită
Citește și
Vești bune pentru Barcelona Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită
Citește mai mult
Vești bune pentru Barcelona  Clubul catalan „respiră” după plecările mai multor jucători » Suma economisită

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:

  • Jude Bellingham - Real Madrid
  • Ousmane Dembele - PSG
  • Gianluigi Donnarumma - PSG
  • Desire Doue - PSG
  • Denzel Dumfries - Inter
  • Serhou Guirassy - Borussia Dortmund
  • Viktor Gyokeres - Arsenal
  • Erling Haaland - Manchester City
  • Achraf Hakimi - PSG
  • Harry Kane - Bayern Munchen
  • Khvicha Kvaratskhelia - PSG
  • Robert Lewandowski - Barcelona
  • Alexis Mac Allister - Liverpool
  • Lautaro Martinez - Inter
  • Kylian Mbappe - Real Madrid
  • Scott McTominay - Napoli
  • Nuno Mendes - PSG
  • Joao Neves - PSG
  • Michael Olise - Bayern
  • Cole Palmer - Chelsea
  • Pedri - Barcelona
  • Raphinha - Barcelona
  • Declan Rice - Arsenal
  • Fabian Ruiz - PSG
  • Mohamed Salah - Liverpool
  • Virgil Van Dijk - Liverpool
  • Vinicius Jr. - Real Madrid
  • Vitinha - PSG
  • Florian Wirtz - Liverpool
  • Lamine Yamal - Barcelona

VIDEO. „Mereu am fost vânat”. Denis Alibec, „Lumini și Umbre”, ep. 12. Dialog deschis despre vicii și șanse ratate

Citește și

Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Campionate
17:05
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
Citește mai mult
Gianluca Simeone se retrage Fiul lui Diego Simeone alege cariera de impresar sportiv la 27 de ani
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich
Campionate
15:52
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich
Citește mai mult
A sărit la bătaie Poliția din Anglia a deschis o anchetă, după ce un fan a vrut să lovească un jucător la meciul dintre Birmingham și Ipswich

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
Răstunarea de situație. Trump „ia în calcul” să îl invite pe Zelenski la summitul cu Putin din Alaska
balonul de aur fc barcelona pedri raphinha
Știrile zilei din sport
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Superliga
19:00
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Citește mai mult
Rapid și Craiova fac scandal Reacție fermă după schimbarea de regulament care o ajută pe FCSB: „Nu acceptăm reguli care favorizează un singur club”
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Opinii
08:48
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Citește mai mult
Dan Udrea L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Stranieri
18:34
Gol și assist în China VIDEO Alexandru Mitriță continuă să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Citește mai mult
Gol și assist în China  VIDEO Alexandru Mitriță continuă  să impresioneze în tricoul lui Zhejiang FC
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Stranieri
11:39
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Citește mai mult
Ce riscă Man la PSV Analiză GOLAZO.ro. Transferul în Olanda nu îi garantează locul de titular » Face drumul în sens invers față de marii jucători
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:21
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
Vești proaste pentru Dinamo Ținta numărul 1 a „câinilor”, în negocieri cu o altă echipă
17:04
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
FCSB - Unirea Slobozia LIVE de la 21:30, în etapa #5 din Liga 1 » Echipele de start: Politic va juca „număr 10” + imagini din Ghencea
19:53
Supercampioni Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
Supercampioni  Crystal Palace a învins-o pe Liverpool și și-a adjudecat Supercupa Angliei: 5 ratări la loviturile de departajare!
19:52
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Romanchuk, ce golazo! FOTO. Încă o reușită de senzație pentru fundașul de la Universitatea Craiova » Căbuz, fără replică
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru

Silviu Tudor Samuilă: Fotbalul lor, peste fotbalul nostru
David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”

Cristian Geambașu: David Popovici și „toată lumea”
Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”

Cătălin Tolontan: Popovici, lecția unui „monstru”
Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal

Dan Udrea: Nu eliminarea FCSB e problema, ci că Gigi Becali a denaturat ideea despre fotbal
David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu

Cristian Munteanu: David nu a fost zeu
Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!

Cristian Geambașu: Continuați, sunteți pe drumul bun!
Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!

Dan Udrea: Ceva cu adevărat șocant: copiii noștri, zero interes pentru David Popovici!
Top stiri din sport
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Superliga
12:31
„Am fost dezamăgit la FCSB” Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior: „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
Citește mai mult
„Am fost dezamăgit la FCSB”  Fost jucător al campioanei, dezvăluiri din interior : „A fost dificil” » Cea mai mare problemă
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Superliga
11:36
„Răzbunarea” lui Tabuncic Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Citește mai mult
„Răzbunarea” lui Tabuncic  Dezvăluiri despre trecutul jucătorului care a debutat la Dinamo: „La Rapid a fost supus unor nedreptăți grave”
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Campionate
11:10
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
Citește mai mult
Liverpool „a scăpat” de el Darwin Nunez a fost prezentat la Al-Hilal » Englezii au „pierdut” 32 de milioane de euro
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”
Tenis
10:21
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus: „Nimeni nu a condamnat invazia”
Citește mai mult
„Vino în Ucraina!” John Isner a primit o replică dură după ce a criticat interdicțiile pentru Rusia și Belarus : „Nimeni nu a condamnat invazia”

Echipe/Competiții

fcsb 113 CFR Cluj 50 dinamo bucuresti 27 rapid 22 Universitatea Craiova 33 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi 3 uta arad 9 farul constanta 7

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Jorge Costa ion iliescu europa league fcsb conference league
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
10.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share