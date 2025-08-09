Pedri vrea Balonul de Aur  Starul de la FC Barcelona, despre nedreptatea din fotbal: „Mijlocașii ar trebui să fie  mai apreciați” + Cum l-a poreclit Raphinha

Pedri (22 de ani) consideră că mijlocașii ar trebui să fie mai apreciați și visează la câștigarea Balonului de Aur.

Fotbalistul de la FC Barcelona spune că se simte brazilian: „Raphinha îmi spune Pedrinho”.

France Football a publicat recent cei 30 de nominalizați la cel mai important trofeu individual din fotbal, iar numele lui Pedri a fost inclus pe listă.

Pedri: „De ce să nu visez să câștig Balonul de Aur?”

În sezonul 2024/25, Pedri a cucerit trei trofee pe plan intern cu FC Barcelona. A fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști din lotul lui Hansi Flick.

„Balonul de Aur este adesea câștigat de atacanți, dar premiul lui Rodri arată că rolul mijlocașilor ar trebui să fie mai apreciat.

De ce să nu visez să-l câștig într-o zi? Dar nu eu sunt cel care decide cine este cel mai bun. Există oameni mai calificați pentru a judeca, în special cei care votează pentru premiile individuale.

Am muncit din greu sezonul trecut și cred că am performat la un nivel foarte bun. La nivel colectiv, lucrurile au mers, de asemenea, foarte bine

La nivel personal, m-am simțit foarte bine și am găsit constanța pe care o căutam în sezonul trecut. Antrenorul a avut încredere în mine, ceea ce este fundamental pentru ca eu să pot da totul”, a spus Pedri, potrivit Mundo Deportivo.

14 goluri a produs Pedri în sezonul 2024/25: a marcat de 6 ori și a livrat 8 pase decisive. E cotat de Transfermarkt la 140 de milioane de euro

Pedri joacă cu zâmbetul pe buze: „Mă simt brazilian”

Starul de la FC Barcelona a vorbit despre bucuria sa de a juca fotbal. E prieten foarte bun cu Raphinha, care i-a pus și o poreclă.

„Mă simt ca un jucător brazilian. Auzim adesea despre acei jucători care joacă cu zâmbetul pe buze, pe stradă sau pe plajă, doar pentru distracție. În Insulele Canare este foarte asemănător: ne bucurăm oriunde am fi.

Raphinha este un geniu, se mișcă pentru a profita de spații, așa că ne înțelegem bine pe teren. Și în afara terenului ne înțelegem bine, până într-acolo încât el îmi spune «Pedrinho».

Este adevărat că nu am constituția fizică a unor jucători mai puternici, dar încerc să compensez în alte moduri. Încerc să gândesc mai repede decât ceilalți și să obțin un avantaj mental.

Iar atunci când trebuie să fim serioși, de obicei eu sunt primul. Îmi place să mă antrenez și să muncesc din greu, pentru că știu că asta va face diferența în meciuri”, a mai spus mijlocașul catalanilor.

Colectiv, am fost foarte buni sezonul trecut, dar înfrângerea cu Inter este încă în mintea noastră. Ne-am îmbunătățit față de sezonul 23/24 și vrem să ne îmbunătățim în acest sezon față de 24/25. Obiectivul este clar: să ajungem în finala Ligii Campionilor. Pedri, mijlocaș FC Barcelona

Balonul de Aur se va decerna pe 22 septembrie, la Theatre du Chatelet, din Paris. Ediția din acest an va fi a 69-a din istorie.

Lista fotbaliștilor nominalizați la Balonul de Aur:

Jude Bellingham - Real Madrid

Ousmane Dembele - PSG

Gianluigi Donnarumma - PSG

Desire Doue - PSG

Denzel Dumfries - Inter

Serhou Guirassy - Borussia Dortmund

Viktor Gyokeres - Arsenal

Erling Haaland - Manchester City

Achraf Hakimi - PSG

Harry Kane - Bayern Munchen

Khvicha Kvaratskhelia - PSG

Robert Lewandowski - Barcelona

Alexis Mac Allister - Liverpool

Lautaro Martinez - Inter

Kylian Mbappe - Real Madrid

Scott McTominay - Napoli

Nuno Mendes - PSG

Joao Neves - PSG

Michael Olise - Bayern

Cole Palmer - Chelsea

Pedri - Barcelona

Raphinha - Barcelona

Declan Rice - Arsenal

Fabian Ruiz - PSG

Mohamed Salah - Liverpool

Virgil Van Dijk - Liverpool

Vinicius Jr. - Real Madrid

Vitinha - PSG

Florian Wirtz - Liverpool

Lamine Yamal - Barcelona

