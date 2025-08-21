Inna a ajuns și în fotbal Piesa lansată alături de Shaggy va fi pe coloana sonoră a unui mare joc video

„Let it talk to me”, piesa interpretată de Inna, a fost inclusă în coloana sonoră a jocului eFootball 2026.

Piesa este realizată de artistul internațional Sean Paul, în colaborare cu Inna.

Melodia interpretată de Inna, în coloana sonoră a „eFootball 2026”

„eFootbal 2026” este unul dintre cele mai importante jocuri video de fotbal din lume, cu milioane de utilizatori pe tot globul. Acesta este disponibil pe PlayStation, Xbox, PC, dar și dispozitivele mobile.

În cea mai nouă ediție a jocului video, conform libertatea.ro, melodia interpretată de Inna în colaborare cu Sean Paul, „Let it talk to me”, va face parte din coloana sonoră a celei mai noi producții a celor de la Konami.

Piesa a fost lansată în urmă cu 5 luni, devenind rapid un hit. Până în acest moment, melodia a acumulat 16 milioane de vizualizări și peste 170.000 de aprecieri pe YouTube.

În ediția din acest an a jocului video, alături de Inna și Sean Paul, în coloana sonoră a jocului se regăsec nume precum Ghildish Gambino sau Sam Fender.

Seria de jocuri „eFootball” a apărut în anul 2001, sub denumirea de PES (Pro Evolution Soccer), nume pe care l-a purtat până în 2019. Începând cu anul 2020, numele jocului s-a schimbat în „eFootball PES 2020”, continuând seria sub denumirea „eFootball”.

