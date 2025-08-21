„Încă aștept acele cuvinte” Carlos Alcaraz, mesaj pentru Emma Răducanu, după eliminarea din proba de dublu mixt de la US Open

Emma Răducanu (22 de ani, #35 WTA) și Carlos Alcaraz (22 de ani, #2 ATP) au avut un schimb de mesaje în mediul online, după ce au fost eliminați de la US Open.

Cei doi au făcut echipă la proba de dublu mixt de la US Open, fiind eliminați încă din primul meci de echipa Pegula/Draper.

Carlos Alcaraz, mesaj pentru Emma Răducanu: „Încă aștept acele cuvinte”

Emma Răducanu și Carlos Alcaraz au pierdut, scor 2-4, 2-4, în fața perechii formate din Jack Draper și Jessica Pegula, însă au rămas cu amintiri plăcute.

La o zi după eliminarea de la proba de dublu mixt a US Open, Emma a postat pe Instagram poze din meci alături de o descriere în care a combinat spaniola cu engleza:

„De locos!! @carlitosalcarazz 🎊🤩gracias partner, had so much fun” (n.r. - Nebunie! Carlos Alcaraz... Mulțumesc, partenere! M-am distrat atât de bine!”), a scris Emma Răducanu, pe Instagram.

Alcaraz n-a ratat ocazia să o tachineze: „Încă aștept acele cuvinte în spaniolă... Mulțumesc, partenere!”.

Alcaraz a publicat apoi o postare pe contul său, alături de descrierea: „A fost distractiv”. Emma a revenit cu un comentariu în spaniolă: „Eres el mejor!” (n.r.- „Ești cel mai bun”)

