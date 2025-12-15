Miză uriașă pentru Chivu Îi poate aduce lui Inter o sumă uriașă dacă obține primul trofeu! Când și unde se joacă  Supercupa Italiei

Inter, formație antrenată de Cristi Chivu (45 de ani), are șansa de a pune mâna pe primul trofeu al sezonului din Italia.

„Nerazzurii” se pot alege cu 11 milioane de euro, dacă vor câștiga pentru a noua oară Supercupa Italiei.

Inter luptă pentru câștigarea Supercupei Italiei, competiție care va avea loc la în Arabia Saudită, la Riyadh, în perioada 18-22 decembrie.

În semifinale, formația antrenată de Cristi Chivu va întâlni Bologna, într-un duel programat vineri, de la ora 21:00. În celălalt meci se vor înfrunta Napoli și AC Milan.

Inter se poate alege cu 11 milioane de euro

Potrivit calcioefinanza.it, ediția din acest an a Supercupei Italiei va avea un fond total de premii de peste 23 de milioane de euro, care va fi distribuit între cluburile participante și nu numai.

Astfel, echipele eliminate în semifinale vor primi câte 2,4 milioane de euro, în timp ce finalista va încasa 6,7 milioane de euro.

Marele premiu, rezervat câștigătoarei trofeului, se ridică la 9,5 milioane de euro la care se adăuga încă 1,5 milioane de euro, pentru un total de 11 milioane de euro.

Bonusul de 1,5 milioane este condiționat de un amical pe care câștigătoarea îl va avea de disputat cu câștigătoarea Arabiei Saudite, Al Ahli.

În plus, celelalte 16 formații din Serie A vor împărți și ele suma de două milioane de euro.

8 Supercupe ale Italiei are Inter în palmaresul

Sezonul trecut, „nerazzuri” au ajuns până în finala Supercupei Italiei, dar au fost învinși de rivala AC Milan, scor 2-3, după ce la un moment dat a condus chiar cu 2-0.

