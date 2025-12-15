„Chivu e mai bun decât Inzaghi!” Antrenorul român, lăudat în Italia după ce Inter a urcat pe locul 1 în Serie A: „Nu am spus-o din întâmplare”

Jurnalistul italian Sandro Sabatini (63 de ani) l-a lăudat pe Cristi Chivu (45 de ani), după victoria cu Genoa, scor 2-1.

După victoria obținută la Genova, Inter a urcat pe primul loc în Serie A, la un punct distanță de AC Milan, ocupanta locului secund.

De la numirea lui Chivu pe banca lui Inter, Sandro Sabatini l-a lăudat în mai multe rânduri pe tehnicianul român, declarând chiar că este mai bun decât Simone Inzaghi, fostul antrenor al formației milaneze.

Sandro Sabatini, despre Cristi Chivu: „Nu am spus asta din întâmplare”

După ce Inter a câștigat un nou meci în Serie A, Sabatini a continuat să îl laude pe Chivu și a declarat din nou că românul este un antrenor mai bun decât Inzaghi.

Mai mult, acesta a scos în evidență transformarea în bine de care a avut parte Lautaro Martinez odată cu venirea lui Chivu la echipă.

„Ce pot să spun acum? Nu e ca și cum am zis la întâmplare că va fi mai bun Chivu decât Inzaghi. Am spus asta pentru că l-am întrebat pe Panucci despre el, i-am întrebat pe cei de la Parma despre modul în care s-a comportat acolo.

Am zis în trecut că el are calitățile necesare pentru a face treabă bună. Acum, reușim să îl vedem pe acel Lautaro care să aducă titlul, înainte avea doar niște sclipiri sporadice”, a declarat Sabatini, conform fcinter1908.it.

Jurnalistul Sandro Sabatini FOTO Imago

În acest sezon, din 22 de meciuri cu Cristi Chivu pe bancă, Inter a reușit să câștige 16 partide și să piardă doar 6. Mai mult, în acest sezon, Inter nu a terminat niciun meci la egalitate.

VIDEO. Rezumatul meciului Genoa - Inter 1-2

