„Nu aș fi antrenor dacă nu aș face asta” Ce l-a nemulțumit pe Cristi Chivu după Inter - Udinese 5-3
Chivu, tensionat, în timpul meciului Inter - Udinese 5-3. Foto: Imago
Campionate

„Nu aș fi antrenor dacă nu aș face asta” Ce l-a nemulțumit pe Cristi Chivu după Inter - Udinese 5-3

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 15.09.2026, ora 09:03
alt-text Actualizat: 15.09.2026, ora 09:03
  • Cristi Chivu, alt meci în care a revenit de la 0-2, după Inter - Napoli 3-2, dar și încă o partidă în care primește multe goluri. 
  • Ce a spus antrenorul după Inter - Udinese 5-3 și de ce crede că nerazzurrii au probleme în apărare.
  • Sâmbătă urmează confruntarea cu AS Roma, pe „Olimpico”, împotriva liderului.
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Cristi Chivu are maximum de puncte în această ediție de Serie A, patru partide câștigate, Inter a răsturnat scorul și cu Udinese de la 0-2, a fost 5-3, după 3-2 cu Napoli. 

Vede însă și că nerazzurrii iau ușor goluri, șapte în ultimele trei meciuri, incluzând și 1-2 cu Real, în Champions League.

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Chivu: „Ne expunem la multe riscuri, dar acest stil e parte din identitatea noastră”

„Nu aș fi antrenor dacă nu mi-aș face griji”, a spus el la finalul duelului cu alb-negrii pe „Meazza”, potrivit Gazzetta.it.

A încercat să explice de ce apar aceste probleme defensive. „Nu suntem perfecți și nici nu vrem să fim, știm că ne putem descurca mai bine. Trebuie să găsim un echilibru”.

Inter a cedat după numai nouă minute: golul lui Abankwah. Foto: Imago Inter a cedat după numai nouă minute: golul lui Abankwah. Foto: Imago
Inter a cedat după numai nouă minute: golul lui Abankwah. Foto: Imago

Tehnicianul în vârstă de 45 de ani accentuează: „Ne asumăm unele riscuri, suntem forțați să jucăm în acest stil, dar îmi place, pentru că ne reprezintă, face parte din identitatea noastră.

Ne expunem la multe riscuri. Așa este fotbalul în zilele noastre. Adversarii ne înfruntă direct. Îmi place totuși să văd reveniri”.

Nu am fost prea buni în primele 25 de minute. Udinese a exploatat lipsa noastră de ritm, apoi am intrat în joc și am răspuns. Nu ne-am pierdut mândria, sunt mulțumit, dar trebuie să evaluez și ce nu a funcționat. Sunt dezamăgit că nu am reușit să transmit mai multe echipei în ultima săptămână. Cristi Chivu, antrenor Inter

Portarul, altă eroare + Chivu a rămas fără Stones 

Alte motive de îngrijorare pentru antrenor după meciul cu friulanii.

Portarul Josep Martinez, care a gafat la 1-2 cu Real, a greșit și la 5-3 cu Udinese, la golul doi.

Italienii se întreabă dacă tehnicianul îl va păstra titular pe spaniolul de 28 de ani sau îl va înlocui cu Ivan Provedel (32), transferat în vară de la Lazio.

Încă un lucru care îl neliniștește pe Chivu: accidentarea englezului John Stones. Schimbat în minutul 62, stoperul ar avea o întindere a flexorilor coapsei stângi.

Două alarme înaintea marii confruntări cu AS Roma, sâmbătă, pe „Olimpico”. Liderul, tot cu maximum de puncte, are cea mai rezistentă apărare și cel mai bun golaveraj (12-1). Inter are 13-6.

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