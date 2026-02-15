Inter Milano - Juventus 3-2. Scandal la Derby D'Italia, după gafa imensă care a dus la eliminarea lui Pierre Kalulu (25 de ani), fundașul „Bătrânei Doamne”.

Nervii au cedat pe „Giuseppe Meazza” la pauză, după ce Juventus a rămas în inferioritate numerică în minutul 42.

VIDEO. Scandal imens în Italia! Spalletti și Chiellini l-au încolțit pe arbitru la eșecul cu Interul lui Chivu

După ce au văzut reluările și au observat că eliminarea lui Kalulu a venit după un fault inexistent, oficialii lui Juventus l-au încolțit pe arbitrul Federico La Penna.

Antrenorul Luciano Spalletti, managerul Damien Comolli și legendarul Giorgio Chiellini l-au așteptat furioși la intrarea în tunel pe „central”.

Cei 3 au fost surprinși țipând și gesticulând vehement către arbitru. Cel mai nervos era Comolli, care a fost îndepărtat din zonă chiar de Spalletti. Chiellini a fost surprins în timp ce striga: „Nu există! Nu există!”.

După meci, la microfonul Sky Sport, Chiellini a izbucnit din nou: „E greu să mai vorbești despre fotbal. S-a întâmplat ceva inacceptabil în seara asta. Asemenea greșeli, care strică un astfel de meci, sunt inacceptabile. Acesta este spectacolul pe care îl oferim lumii? E timpul pentru o schimbare!

La ce mă refer? E evident! Arbitrajul nu funcționează! Cineva trebuie să răspundă. Acum să vedem ce se va întâmpla. Asta se întâmplă săptămână de săptămână, ceva nu funcționează”.

A fost completat de Comolli, la DAZN: „O rușine ce s-a întâmplat! S-a văzut în toată lumea. E foarte greu să acceptăm așa ceva. Le-am spus jucătorilor că și-au făcut foarte bine treaba, dar am văzut frustrarea de pe chipul lor și al antrenorului. Cred că și fanii se simt la fel. N-are sens să vorbim despre fotbal acum”.

Doar Chiellini și Comolli au dialogat cu presa, Luciano Spalletti și jucătorii plecând direct la autocar.

FOTO. Eliminare halucinantă la derby-ul lui Chivu

În minutul 42, la scorul de 1-1, echilibrul s-a rupt când „centralul” i-a arătat lui Kalulu al doilea cartonaș galben.

Francezul a încercat să recupereze balonul de la Alessandro Bastoni, care avansa cu mingea la picior.

Fundașul lui Inter a căzut pe gazon, iar „centralul” a fluierat imediat și a acordat lovitură liberă pentru echipa lui Cristian Chivu. Mai mult, i-a arătat și al doilea „galben” lui Kalulu, care a fost trimis la vestiare.

Decizia lui Federico La Penna a stârnit proteste vehemente din tabăra „Bătrânei Doamne”, însă fără rezultat. Deși reluările au arătat că torinezi aveau dreptate, Bastoni plonjase fără să fie atins!

VAR nu poate interveni!

În ciuda rugăminților lui Kalulu, care îi cerea „centralului” să revadă faza la monitorul de la marginea terenului, VAR-ul nu intervine în astfel de situații.

Doar eliminările venite direct după un cartonaș roșu pot fi verificate, nu și cele după acordarea a două „galbene”.

IFAB (International Football Association Board) urmează să schimbe regulamentul în acest sens, pentru ca cei din camera VAR să poată analiza eliminările și atunci când ele vin în urma a două cartonașe galbene.

Putea fi „roșu” pentru Inter!

Eroare este și mai gravă pentru că Bastoni, jucătorul lui Chivu, ar fi putut fi avertizat pentru simulare.

Iar italianul mai avea un cartonaș galben primit în minutul 9! Adică Inter ar fi rămas în inferioritate numerică, nu Juventus!

Chivu n-a riscat nimic și l-a schimbat pe Bastoni la pauză, pentru a nu risca o eliminare în partea secundă.

Rezumatul VIDEO. Inter - Juventus 3-2

