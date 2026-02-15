Inter - Juventus 3-2. Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul gazdelor, și-a stăpânit cu greu emoțiile la prima victorie într-un meci important

Tehnicianul român a trecut prin toate stările în Derby D'Italia. A „arat” gazonul din fața băncii tehnice pe durata partidei, alergând și strigând indicații către jucătorii săi.

Inter - Juventus 3-2 . Cristi Chivu, de nestăpânit la marginea terenului

N-a scăpat fără „galben”. În minutul 82, când Inter conducea cu 2-1, Marcus Thuram a plecat într-o cursă spre poartă adversă, fiind talonat de Openda în flancul stâng.

Francezul a reușit să scape de adversar, care a căzut pe gazon, iar arbitrul a dictat ușor fault pentru Juventus. Faza a avut loc aproape de zona băncii lui Chivu, care a explodat la marginea terenului.

Reacția sa a fost taxată imediat de arbitrul La Penna, care i-a arătat cartonașul galben pentru proteste.

Imediat după această fază, Locatelli a restabilit egalitatea, un șut plasat, din interiorul careului.

Cristi Chivu a trecut rapid de la agonie la extaz, după ce Zielinski a marcat golul victoriei în minutul 90, moment în care tehnicianul român a luat-o la goană spre grupul de jucători, care se bucurau, grămadă, la colțul terenului.

