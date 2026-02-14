„Trebuie dat un exemplu!” Dani Coman amenință cu măsuri drastice: „Dacă se întâmplă asta, nu mai am ce căuta aici”

Dani Coman (46 de ani), președintele lui FC Argeș, a declarat că se așteaptă la o reacție fermă din partea Comisiei de Disciplină, după scandalul generat de decizia lui Radu Petrescu în Petrolul - FC Argeș 2-1.

În minutul 86 al partidei, arbitrul Radu Petrescu a oprit jocul în timp ce Micovschi executa lovitura liberă din care Sierra a marcat, însă mingea se afla încă în aer la momentul fluierului și nu a putut fi identificat niciun motiv pentru care golul nu era valabil.

Dani Coman: „Dacă trebuie să fii suspendat că spui un adevăr, eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc”

„Așteptările sunt să dea dovadă de corectitudine, de curaj și să facă ceea ce este de făcut. Altfel se va crea un precedent periculos, așa cum au mai fost în fotbalul românesc. Trebuie dat un exemplu, nu trebuie să se mai întâmple astfel de lucruri.

Cu astfel de decizii, un club se poate desființa, pleacă sponsorii de la echipă, antrenorul poate fi dat afară pentru că nu își îndeplinește un obiectiv, munca jucătorilor a ajuns bătaia de joc a unor arbitri, așa cum a fost Radu Petrescu.

Nu vor mai încasa prime, contractele sunt în funcție de obiectivul stabilit, nu mai încasează primă de obiectiv, accederea în play-off. Poate fi un dezastru total pentru un club în urma unor astfel de decizii.

Nu îl acuz de nimic altceva decât de rea-voință, de incapacitatea de a mai arbitra și cel mai bine ar fi să se retragă el sau să fie suspendat o lungă perioadă”, a declarat oficialul celor de la Argeș, conform sport.ro.

Aici se vorbește doar despre viciere de rezultat, de faptul că ne-a luat trei puncte care ne aduceau mai aproape de obiectiv, adică de accederea în play-off. Și aici nu vorbim de o echipă oarecare, vorbim de un club care face eforturi care își dorește să facă performanță, un club la care se investește, la care se face un stadion extraordinar, asta trebuie să îi pună pe gânduri pe cei de la CCA și să ia deciziile cele mai bune pentru fotbalul românesc Dani Coman

FOTO. Ce s-a întâmplat în minutul 85

În minutul 86, „centralul” Radu Petrescu a oprit jocul înainte ca Sierra să marcheze din centrarea lui Micovschi, din lovitură liberă, după ce anterior acordase fault la un duel între Dongmo și Oancea.

Imediat după ce Micovschi a lovit mingea, Petrescu a fluierat, iar nimeni nu a reușit să înțeleagă decizia sau dacă i-a fost atrasă atenția din camera VAR, legat de duelul anterior.

Președintele lui FC Argeș a reamintit și un episod anterior, din partida cu UTA, când echipa sa ar fi fost, în opinia lui, din nou dezavantajată de arbitraj.

„Din punctul meu de vedere, a fost viciere de rezultat și la meciul cu UTA de acasă. Ne-a anulat un penalty clar, nu a avut nici bunul-simț să se ducă la VAR să vadă ce îi spun imaginile.

În minutul 48, trebuia acordat la Mino Sota al doilea cartonaș galben, a trecut cu vederea și acel fault, am zis că și arbitrii sunt oameni și greșesc, dar ce s-a întâmplat și la meciul cu UTA și la meciul de aseară de la Ploiești mă face să cred că nu sunt coincidențe și nu sunt doar greșeli omenești.

Am început să încurcăm de mult, nu de acum, dar trebuie să înțeleagă că suntem un club mare, un club cu istorie, de tradiție, care își dorește să facă performanță. Eu aștept deciziile Comisiei

Noi suntem pregătiți să jucăm următoarele meciuri, să le câștigăm și să fim în play-off, să fim acolo unde poate unii nu ne doresc, dar vom fi acolo, pentru că vom fi și mai puternici, și mai uniți, și mai buni, ne vom antrena și mai bine și tot vom fi acolo”, a mai spus Coman.

Coman a mai spus că, dacă va fi sancționat pentru declarațiile sale, va lua în calcul să se retragă din fotbalul românesc.

Nu am spus că a luat bani, nu am spus nimic, am spus doar că și-a bătut joc de noi, pentru ce să fiu suspendat? Că am spus un adevăr? Am spus un adevăr, iar dacă trebuie să fii suspendat în România și în fotbalul românesc că spui un adevăr, atunci eu nu mai am ce căuta în fotbalul românesc Dani Coman

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport