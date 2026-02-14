Omagiu pentru Manolache Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul fotbalistului
Omagiu pentru Luca Manolache. Foto: Facebook, @Metaloglobus București
Superliga

Omagiu pentru Manolache Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul fotbalistului

alt-text Ionuț Cojocaru
Publicat: 14.02.2026, ora 21:12
  • La un an de la decesul lui Luca Manolache, jucătorii lui Metaloglobus au trimis o coroană de flori și un tricou la parastasul fostului lor coleg.

Luca Manolache s-a stins din viață la doar 19 ani, în februarie 2025, din cauza unor probleme medicale.

Jucătorii lui Metaloglobus, gest emoționant la un an de la decesul lui Luca Manolache

După înfrângerea de acasă cu Oțelul, scor 0–1, Metaloglobus a anunțat pe rețelele de socializare gestul făcut de fotbaliști.

„Jucătorii clubului Metaloglobus au trimis o coroană de flori și un tricou la parastasul de un an al fostului nostru fotbalist, Luca Manolache

Un gest simplu, dar încărcat de dor, de respect și de promisiunea că nu va fi uitat”, a notat clubul.

Luca Manolache a murit în februarie 2025, din cauza unor probleme medicale care l-au afectat începând cu 3 august 2024, dată la care i s-a făcut rău pe teren în timpul meciului dintre Metaloglobus și Chindia, 3-2.

Clubul a transmis și un mesaj emoționant, în care și-a exprimat regretul pentru pierderea tânărului jucător:

„Un copil cu visuri mari, un fotbalist talentat, cu toată viața înainte și cu atâtea povești încă nescrise. Destinul lui a fost nedrept și nemilos, iar vestea plecării sale a lăsat un gol greu de descris în inimile colegilor, antrenorilor și tuturor celor care l-au cunoscut.

Ne amintim zâmbetul lui, energia din vestiar, bucuria cu care pășea pe teren. Povestea lui va rămâne pentru totdeauna parte din povestea noastră, iar numele său va fi rostit mereu cu emoție și cu inima strânsă.

Odihnește-te în pace, Luca. Vei rămâne mereu unul dintre noi”, a mai notat Metaloglobus.

13 meciuri
a jucat Manolache la Metaloglobus, în care a reușit să înscrie un gol, în play-out-ul Ligii 2, din sezonul 2023-2024.

El a jucat şi la FCSB, dar a prins doar câteva minute în tricoul roş-albaștrilor, în ultima rundă a sezonului 2021/2022, 3-1 cu CFR Cluj. Atunci intra în minutul 90+1 în locul lui Octavian Popescu.

De asemenea, în sezonul 2023/2024, Manolache a evoluat sub formă de împrumut la Chindia Târgoviște.

