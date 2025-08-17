Meciul dintre Csikszereda și Universitatea Craiova a început cum nu se poate mai rău pentru olteni, după ce Silviu Lung nu a reușit să prindă mingea pe care i-a pasat-o Stevanovic.

Csikszereda și Universitatea Craiova se întâlnesc în etapa #6 a Ligii 1.

VIDEO Autogol incredibil la Csikszereda - Universitatea Craiova

În minutul 3 al partidei de la Miercurea Ciuc a avut loc o eroare gravă în apărarea oltenilor.

Concret, Silviu Lung a scăpat în poartă mingea primită de la Stevanovic.

Fundașul a pasat din apropierea careului, mingea fiind una ușor de prins de către portar, însă o lipsă gravă de sincronizare a făcut ca Silviu Lung să dea pe lângă minge.

În urma acestui autogol, Csikszereda a intrat în avantaj încă din primele minute ale partidei.

În play-off-ul sezonului trecut, la partida dintre Universitatea Craiova și Rapid, portarul Laurențiu Popescu a comis și el o gafă de proporții.

La un șut slab trimis de Christensen spre poartă, Popescu nu a reușit să rețină balonul. Acesta a scăpat mingea din mâini într-un mod total inexplicabil.

La acel moment, gafa lui Popescu a fost decisivă, deoarece Universitatea a pierdut acel meci, scor 1-2, golul al doilea fiind marcat chiar din gafa sa.

După acel moment, conducătorii și staff-ul și-au pierdut încrederea în Laurențiu Popescu, acesta fiind în acest moment doar rezervă de portar.

