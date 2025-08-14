 De ce nu s-a impus Alibec la Inter Denis, despre marea greșeală a carierei sale : „Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic”

Denis Alibec (34 de ani) a vorbit despre perioada petrecută în Italia, la Inter Milano, în episodul 12 din „Lumini și umbre”, un proiect marca GOLAZO.ro.

Fotbalistul lui FCSB a încercat să explice de ce nu a reușit să se impună la echipa din Serie A.

Internaționalul român a fost transferat de Inter Milano la 18 ani, în 2009, însă formația italiană l-a împrumutat la KV Mechelen doi ani mai târziu.

De ce nu s-a impus Denis Alibec la Inter

La 18 ani ai semnat cu Inter Milano. Crezi că ai gestionat bine acel moment al carierei?

Eu zic că da, primii 2-3 ani chiar am făcut-o foarte bine. Mă antrenam mereu cu echipa mare. Eram văzut foarte bine, eram căpitanul echipei de Primavera. Am ieșit și cel mai bun jucător din Italia la momentul acela. Dar faptul că am plecat în Belgia, împrumut…



Cred că acolo am făcut o mare greșeală. Cred că trebuia să rămân în Italia, pentru că toată lumea mă știa, știau ce pot. Și în plus vorbeam și limba și mă acomodasem foarte bine. Când am plecat de la Inter împrumut (n.r. în 2011, la KV Mechelen, din Belgia), cred că ăla este cel mai mare regret al meu din carieră.

Dacă ai discuta cu Denis Alibec de la 20 de ani, ce i-ai spune?

Cred că aș putea să-i spun orice, că tot n-ar face ca mine (râde). Îmi plăcea să fac ce-mi doream. Mai ales pentru că eram foarte încrezător în mine, în calitățile mele. Mi se părea că nimeni nu poate să mă învețe nimic, să zic așa.

Ce te învață un club precum Inter când ești junior?

În primul rând te învață să fii om, pentru că asta contează cel mai mult. Te învață să-ți gestionezi defectele, calitățile și să știi cam ce ar trebui să faci ca să ajungi fotbalist.

VIDEO. Denis Alibec, despre perioada petrecută la Inter

