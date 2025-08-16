Drogba intervine Fostul mare atacant depune o petiție pentru ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu

Didier Drogba (47 de ani) va depune o petiție în favoarea lui Ademola Lookman (27 de ani) pentru a putea fi lăsat să plece de la Atalanta.

Atacantul nigerian e dorit de Cristi Chivu la Inter și a cerut Atalantei să fie lăsat să plece. Clubul nu a vrut să renunțe la serviciile sale, iar Lookman a intrat în grevă.

Didier Drogba a depus o petiție în favoarea lui Lookman

Fostul atacant al lui Chelsea, Didier Drogba, în prezent purtător de cuvânt al African Football Federation, a aterizat în Italia pentru a depune o petiție de 50 de pagini către Atalanta, care să-i permită lui Ademola Lookman să plece la o altă echipă, scrie onefootball.com.

Petiția este aprobată și de Confederația Africană de Fotbal (CAF) și pune accentul pe „ un transfer corect și transparent ”, ceea ce nu s-ar fi întâmplat până acum în cazul lui Ademola Lookman.

60 de milioane de euro valorează Ademola Lookman, conform Transfermarkt

Și echipa națională a Nigeriei îi oferă încurajări publice atacantului Atalantei, în vederea plecării sale la Inter. Pe rețelele de socializare, selecționata africană a transmis: „ Îl susținem pe Ademola Lookman ”.

Totul a pornit de la faptul că Atalanta nu i-a permis nigerianului plecarea la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” ar fi oferit în schimbul atacantului 45 de milioane de euro plus bonusuri, ceea ce ar fi fost insuficient pentru clubul din Bergamo, iar transferul a picat.

Lookman, în conflict deschis cu Atalanta! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter

Lookman nu s-a prezentat la pregătiri cu două săptămâni în urmă și nici nu s-ar afla în prezent în Italia. Se pare că acesta se află în Portugalia, după ce a petrecut puțin timp și în Londra, mai scrie sursa citată.

Astfel, oficialii clubului din Bergamo au în plan să îi rețină nigerianului o parte din salariu ca urmare a absențelor repetate de la antrenamentele echipei.

Ademola Lookman: „Am depus o cerere oficială de transfer”

Lookman a șters de pe Instagram toate pozele în care apărea îmbrăcat în tricoul Atalantei și a scris un mesaj lung, prin care și-a exprimat dorința de a juca pentru altă echipă.

„Am iubit fiecare moment petrecut aici, dar simt că acum, după trei ani minunați în Bergamo, este momentul potrivit să merg mai departe și să trăiesc o nouă aventură.

Au existat numeroase cluburi care au abordat clubul în trecut, iar eu am rămas întotdeauna loial.

Cu toate acestea, eu și proprietarii clubului am fost de acord că acum este momentul potrivit și clubul a fost clar cu mine că, dacă va veni o ofertă corectă, îmi vor permite să plec.

În ciuda faptului că acum am primit o ofertă conformă cu ceea ce cred eu că s-a discutat, din păcate clubul blochează oportunitatea din motive pe care nu le înțeleg.

Ca urmare și după multe luni de promisiuni încălcate și ceea ce simt că a fost un tratament necorespunzător față de mine atât ca ființă umană, cât și ca fotbalist profesionist, din păcate simt că nu am de ales decât să vorbesc pentru ceea ce cred că este corect și simt că destul este destul.

Pot confirma că am depus acum o cerere oficială de transfer.

Sper să lucrez împreună cu clubul pentru a găsi o soluție amiabilă pentru toate părțile cât mai curând posibil”, a scris nigerianul pe Instagram, la începutul lunii.

