Drogba intervine  Fostul mare atacant depune o petiție pentru  ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu +28 foto
Drogba și Lookman. Foto și montaj: GOLAZO.ro
Campionate

Drogba intervine Fostul mare atacant depune o petiție pentru ca Lookman să poată pleca la Interul lui Chivu

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 16.08.2025, ora 16:15
  • Didier Drogba (47 de ani) va depune o petiție în favoarea lui Ademola Lookman (27 de ani) pentru a putea fi lăsat să plece de la Atalanta.

Atacantul nigerian e dorit de Cristi Chivu la Inter și a cerut Atalantei să fie lăsat să plece. Clubul nu a vrut să renunțe la serviciile sale, iar Lookman a intrat în grevă.

Aberdeen se întărește Scoțienii transferă de la AC Milan înaintea „dublei” cu FCSB din Europa League 
Citește și
Aberdeen se întărește Scoțienii transferă de la AC Milan înaintea „dublei” cu FCSB din Europa League
Citește mai mult
Aberdeen se întărește Scoțienii transferă de la AC Milan înaintea „dublei” cu FCSB din Europa League 

Didier Drogba a depus o petiție în favoarea lui Lookman

Fostul atacant al lui Chelsea, Didier Drogba, în prezent purtător de cuvânt al African Football Federation, a aterizat în Italia pentru a depune o petiție de 50 de pagini către Atalanta, care să-i permită lui Ademola Lookman să plece la o altă echipă, scrie onefootball.com.

Petiția este aprobată și de Confederația Africană de Fotbal (CAF) și pune accentul pe „un transfer corect și transparent”, ceea ce nu s-ar fi întâmplat până acum în cazul lui Ademola Lookman.

60 de milioane de euro
valorează Ademola Lookman, conform Transfermarkt

Și echipa națională a Nigeriei îi oferă încurajări publice atacantului Atalantei, în vederea plecării sale la Inter. Pe rețelele de socializare, selecționata africană a transmis: „Îl susținem pe Ademola Lookman”.

Totul a pornit de la faptul că Atalanta nu i-a permis nigerianului plecarea la Inter, formație antrenată de Cristi Chivu.

„Nerazzurrii” ar fi oferit în schimbul atacantului 45 de milioane de euro plus bonusuri, ceea ce ar fi fost insuficient pentru clubul din Bergamo, iar transferul a picat.

Lookman, în conflict deschis cu Atalanta! A intrat în grevă pentru a forța plecarea la Inter

Lookman nu s-a prezentat la pregătiri cu două săptămâni în urmă și nici nu s-ar afla în prezent în Italia. Se pare că acesta se află în Portugalia, după ce a petrecut puțin timp și în Londra, mai scrie sursa citată.

Astfel, oficialii clubului din Bergamo au în plan să îi rețină nigerianului o parte din salariu ca urmare a absențelor repetate de la antrenamentele echipei.

Ademola Lookman: „Am depus o cerere oficială de transfer”

Lookman a șters de pe Instagram toate pozele în care apărea îmbrăcat în tricoul Atalantei și a scris un mesaj lung, prin care și-a exprimat dorința de a juca pentru altă echipă.

„Am iubit fiecare moment petrecut aici, dar simt că acum, după trei ani minunați în Bergamo, este momentul potrivit să merg mai departe și să trăiesc o nouă aventură.

Au existat numeroase cluburi care au abordat clubul în trecut, iar eu am rămas întotdeauna loial.

Cu toate acestea, eu și proprietarii clubului am fost de acord că acum este momentul potrivit și clubul a fost clar cu mine că, dacă va veni o ofertă corectă, îmi vor permite să plec.

În ciuda faptului că acum am primit o ofertă conformă cu ceea ce cred eu că s-a discutat, din păcate clubul blochează oportunitatea din motive pe care nu le înțeleg.

Ca urmare și după multe luni de promisiuni încălcate și ceea ce simt că a fost un tratament necorespunzător față de mine atât ca ființă umană, cât și ca fotbalist profesionist, din păcate simt că nu am de ales decât să vorbesc pentru ceea ce cred că este corect și simt că destul este destul. 

Pot confirma că am depus acum o cerere oficială de transfer.

Sper să lucrez împreună cu clubul pentru a găsi o soluție amiabilă pentru toate părțile cât mai curând posibil”, a scris nigerianul pe Instagram, la începutul lunii.

Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (13).jpg
Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (13).jpg

Galerie foto (28 imagini)

Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (1).jpg Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (2).jpg Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (3).jpg Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (4).jpg Cristi Chivu, în Inter - Fluminense. Foto - captură DAZN (5).jpg
+28 Foto
labels.photo-gallery

VIDEO „Lumini și Umbre”, ep. 12. Momentul critic al carierei lui Alibec: „Ajunsesem la 100kg, am vrut să mă las”

Citește și

Dinamo, în alertă  „Câinii” au rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga la meciul cu U Cluj + doi suspendați
Superliga
15:48
Dinamo, în alertă „Câinii” au rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga la meciul cu U Cluj + doi suspendați
Citește mai mult
Dinamo, în alertă  „Câinii” au rămas fără soluții pentru postul de fundaș stânga la meciul cu U Cluj + doi suspendați
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
14:29
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
”Putin cere teritorii pentru pace”. Îngrijorările Europei de Est și ale României după fraza nebăgată în seamă din Alaska
serie a Didier Drogba transfer INTER atalanta Ademola Lookman
Știrile zilei din sport
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Liga 2
16.08
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Citește mai mult
Mult zgomot, puțin fotbal Remiză ștearsă în mini-derby-ul CS Dinamo - CSA Steaua
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Superliga
16.08
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Citește mai mult
Se retrage Florin Niță? Ultimele detalii despre situația portarului naționalei » Negocieri surpriză
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Superliga
16.08
Coman, înapoi în Superliga? Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
Citește mai mult
Coman, înapoi în Superliga?  Doi granzi interesați de semnătura internaționalului român » Ce salariu vrea
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Superliga
16.08
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția noului stadion Dinamo: „O veste bună”
Citește mai mult
„Îi anunț pe toți dinamoviștii” Primarul Bucureștiului, detalii de ultimă oră despre construcția  noului stadion Dinamo:  „O veste bună”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:33
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
FCSB, costuri ca Iohannis Campioana va achita un preț exorbitant pentru charterul cu care va face deplasarea la Aberdeen
10:54
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
Destinație-surpriză pentru Aioani Portarul pleacă de la Rapid » Va semna cu o formație din Golful Persic
11:06
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
Flick, supărat pe jucători Barcelona a câștigat clar cu Mallorca, 3-0, dar antrenorul s-a enervat: „Nu e posibil așa ceva!” + Cum a jucat Rashford la debut
10:18
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Rapid - FCSB nu va fi sold out Câte bilete s-au vândut pentru derby-ul etapei #6
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo

Dan Udrea: Avocatul diavolului. Pardon, al platformei Voyo
Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați

Cristian Geambașu: Atacul cibernetic și pinguinii abonați
Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei

Radu Naum: Groapa de bani a Capitalei
Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!

Dan Udrea: Președintele șantajist trebuie să plece!
Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter ego-ul lui Zicu?

Cristian Geambașu: Markovic, alter <span>ego-ul</span> lui Zicu?
Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!

Cristian Geambașu: Nu, nu, nu! Da, da, da!
Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol

Radu Naum: Căderea în gol
Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?

Cristian Geambașu: Cum să facă ordine cei care primesc ordine?
L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: L-am îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el

Dan Udrea: <span>L-am</span> îngropat pe Ion Iliescu în huiduielile care ne afectează pe noi, nu pe el
Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu

Silviu Tudor Samuilă: Școala căderii la Louis Munteanu
Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!

Dan Udrea: Antrenor mare, comportament mic!
Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?

Cristian Geambașu: Edjouma, mutare de pocher?
Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?

Dan Udrea: Mai avem valoare de Europa?
Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?

Cristian Geambașu: Îi vedeți pe frații Kovacs?
Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună

Radu Naum: Omul din tribună
Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici

Dan Udrea: Ipocrizia din cazul David Popovici
Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi

Cristian Geambașu: Copil necopil de mingi
Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?

Cristian Geambașu: Mai există adversari care să ne convină?
Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!

Dan Udrea: Cel mai slab FCSB din ultimii ani!
Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al derby-ului

Cristian Geambașu: Stoinov, eroul discret al <span>derby-ului</span>
Top stiri din sport
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Campionate
16.08
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
Citește mai mult
Record uluitor I-a depășit pe Messi și LeBron James și Steph Curry!
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Campionate
16.08
A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Citește mai mult
 A căzut în gol! VIDEO Moment șocant » Fotbalistul a sărit gardul după ce a marcat, dar s-a prăbușit într-un șanț de peste 3 metri!
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Superliga
16.08
Moment special pentru Kopic VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
Citește mai mult
Moment special pentru Kopic  VIDEO Un fan a intrat pe teren la final și s-a dus direct la antrenorul lui Dinamo » Ce a urmat
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Conference League
16.08
„Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular
Citește mai mult
 „Criminali din 1939” UEFA va lua măsuri drastice după meciul dintre israelieni și polonezi, din Conference League. Un român a fost titular

Echipe/Competiții

fcsb 91 CFR Cluj 27 dinamo bucuresti 16 rapid 36 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi 2 uta arad 17 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 Gino Iorgulescu europa league fcsb conference league dan sucu
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
17.08

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share