Interul lui Chivu, o nouă provocare în fața lui Napoli, campioana en-titre

Napoli – Inter este partida etapei a 8-a din Serie A, un duel extrem de important între ultimele două campioane ale Italiei.

Napoli – Inter începe de la ora 19:00, ora României, și se va juca pe stadionul Diego Armando Maradona din Napoli. Deplasarea formației din Milano, pregătită de Cristi Chivu, în sudul Italiei, reprezintă un test important, deoarece Inter poate profita de forma inconstantă a campioanei din „cizmă”.

Napoli – Inter, un nou test pentru Cristi Chivu, în fața campioanei Italiei

Napoli vine după eșecul usturător în fața lui PSV Eindhoven din Liga Campionilor, scor 2-6, în care Dennis Man a reușit să înscrie de două ori, în timp ce Inter a obținut un succes lejer în deplasarea de la Royale Saint-Gilloise, scor 0-4.

Cele două formații se află la egalitate de puncte în Serie A, cu câte 15 puncte strânse după 7 etape, având 5 victorii și 2 înfrângeri de fiecare. Napoli are o victorie în ultimele trei partide oficiale, după ce a pierdut acum 3 etape cu AC Milan, scor 2-1, iar în runda precedentă în deplasarea de la Torino, scor 1-0.

Cum sunt cotele înainte de Napoli – Inter

Napoli are cota 2.99 pentru o victorie în fața lui Inter, în timp ce oaspeții sunt cotați cu 2.51 pentru un succes. Bookmakerii oferă cota 3.09 pentru un potențial rezultat de egalitate la finalul partidei dintre ultimele două campioane ale Italiei.

Inter a înscris la foc automat în noul sezon de Serie A, având cel mai bun atac din competiție, cu 18 goluri marcate, însă a primit și cele mai multe goluri, 8 la număr, jumătate fiind încasate în partida cu Juventus, încheiată în favoarea Torinezilor, scor 4-3.

Nici Napoli nu are un atac de neglijat, înscriind 12 goluri până acum în Serie A, însă absențele lui Romelu Lukaku și Rasmus Hojlund din ultimele meciuri se simte.

Ultimele rezultate directe între Napoli și Inter

Am asistat la trei meciuri consecutive între Napoli și Inter încheiate la egalitate, cu scorul identic 1-1, iar Inter se bucură de ultimele două victorii în fața napoletanilor. Este cert că meciul de azi este unul extrem de important pentru moralul elevilor lui Antonio Conte, care au nevoie de cel puțin un punct în fața unei contracandidate la titlu.

Cotele pentru marcatori îi oferă lui Lautaro Martinez cota 3.10 să marcheze oricând, în timp ce la Napoli Lorenzo Lucca are cota 3.50 pentru a înscrie în fața „nerazzurrilor”.

De altfel, pentru ca ambele echipe să marcheze în meci, cota este 1.87. Un alt pronostic ce are șanse mari de reușită este să se înscrie minimum 3 goluri în meci, pentru care este oferită cota 2.18.

