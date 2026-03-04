Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane”
Siyabonga Ngezana și Joyskim Dawa/ Foto: sportpictures.eu
Superliga

Pleacă de la FCSB? Becali a lămurit situația lui Ngezana și Dawa: „Îl dau pe două milioane”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 15:30
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 15:31
  • Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a vorbit despre ce se va întâmpla cu Siyabonga Ngezana (28 de ani) și Joyskim Dawa (29 de ani), fundași centrali de bază în angrenajul campioanei.

Becali a dezvăluit că își dorește să-l păstreze pe stoperul sud-african și în stagiunea viitoare, în ciuda faptului că fotbalistul refuză să se opereze, după ce a fost diagnosticat cu o leziune la menisc.

Gigi Becali: „Ngezana e fotbalist

Cu toate acestea, patronul campioanei l-a învinovățit pe Ngezana pentru remiza cu Rapid (2-2) din etapa #6 din Liga 1, din cauza faptului că și-a ascuns accidentarea.

„Cum să nu rămână? Să iau banii, să se ducă la Africa acolo, să iau și eu 4-500.000 (n.r. - de euro). Nu vrea să se opereze? Până la urmă o să se opereze. Ngezana e fotbalist. 

Noi nu știam, el juca accidentat, mă, nebunul! Și din cauza lui am ajuns în situația asta.

Cu Rapid, de exemplu, aveam 2-0 în minutul 87, s-a făcut 2-2. Și din cauza lui am luat golurile pe care le-am luat de am mâncat bătăile pe care le-am mâncat. Dar el juca accidentat, nu știu.

Noi nu aveam fundași centrali. Și gata. Una peste alta, ce a fost a fost, s-a întâmplat. E jucător valoros, cum să te desparți de el?”, a declarat Gigi Becali, potrivit fanatik.ro.

Ngezana n-a mai jucat de la sfârșitul lui ianuarie, de la egalul cu Fenerbahce (1-1) din Europa League.

600.000 de euro
plătea FCSB pentru transferul luI Ngezana de la Kaizer Chiefs, în vara lui 2023

Gigi Becali, despre Dawa: „Îl dau cu două milioane”

În ceea ce privește situația lui Dawa, Becali a anunțat că este dispus să-l lase să plece în schimbul unei sume de bani.

Declarațiile patronului de la FCSB au venit în contextul în care au apărut informații conform cărora fundaș camerunez este dorit în Ligue 1, de Olympique Lyon.

Totuși, omul de afaceri a subliniat că, până în acest moment, FCSB nu a primit nicio ofertă oficială pentru fundașul de 29 de ani.

„Nu am primit nimic. Îl dau imediat, pe loc, cu trei milioane. Îl dau și cu două”, a concluzionat Becali pentru sursa citată.

2022
este anul în care Dawa ajungea la FCSB, după ce campioana le plătea celor de la FC Botoșani suma de 350.000 de euro

