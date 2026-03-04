Iată momentul impactului VIDEO+FOTO. Camerele au surprins accidentul provocat de Keita, jucătorul Rapidului +  GOLAZO.ro a mers la fața locului: „E o mare problemă aici” +5 foto
Publicat: 04.03.2026, ora 11:58
Actualizat: 04.03.2026, ora 15:38
  • GOLAZO.ro a obținut imaginile accidentului provocat de mijlocașul Rapidului, Kader Keita (25 de ani).
  • Reporterii GOLAZO.ro au fost la locul unde s-a produs tragedia.

Accidentul rutier s-a produs în dimineața zilei de marți, în jurul orei 05:46, așa cum a relatat anterior GOLAZO.ro, iar o femeie a ajuns în stare gravă la spital, în timp ce jucătorul a plecat de la locul accidentului.

Între timp, fotbalistul ivorian a fost reținut de poliție pentru 24 de ore.

Momentul impactului a fost surprins de camerele de supraveghere

Kader Keita a lovit o femeie în vârstă de 67 de ani la intersecția dintre str. Gherghiței și str. Zamfir Nicolae, din Sectorul 2 al Capitalei.

La momentul impactului, victima se afla în traversare pe trecerea de pietoni, iar imaginile arată cum fotbalistul rapidist circula cu o viteză considerabilă.

De asemenea, pe imaginile obținute de GOLAZO.ro se poate observa cum femeia nu a primit prioritate de trecere de la mai multe autovehicule.

Impactul a fost unul violent, femeia fiind lovită din plin de mașina condusă de mijlocașul Rapidului. Un alt element important care reiese din filmare este că a existat și un martor ocular, care cel mai probabil a sunat la 112.

Victima este în stare stabilă în momentul de față, dar a suferit fracturi, un traumatism cranian și un traumatism vertebro-cervical.

Cum arată locul unde s-a produs accidentul

GOLAZO.ro a fost la locul unde s-a produs nefericitul eveniment și a vorbit cu o persoană care locuiește în casa ale cărei camere de supraveghere au surprins accidentul.

„Nu am auzit nimic în seara accidentului, deși de obicei se aude. Să știți că este o mare problemă cu această trecere. Nu este luminat noaptea, deși trecerea e semnalizată. Dar luminile de pe stâlpi nu merg. Sunt deseori accidente, se vine cu viteză mai ales de când au dat drumul la autostradă.

Acum se mai face o intrare spre acest cartier. Va fi și mai rău. O știm pe doamna lovită, ați văzut imaginile, mă mir că a rezistat, șoferul nu oprește deloc. Sperăm să reziste, sunt cadru medical și știu ce înseamnă tot acel șir de diagnostice”, a declarat aceasta, pentru GOLAZO.ro.

