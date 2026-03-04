Asociația Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava a emis un comunicat în legătură cu protestul a 24 de arbitri care au refuzat să se mai prezinte la meciurile organizate de AJF Suceava.

Oficialii sunt nemulțumiți de modul în care sunt tratați de conducerea AJF, dar și de baremurile mici și plățile întârziate din partea instituției.

Președintele AJF Suceava, Ciprian Anton, pentru GOLAZO.ro: „În primul rând, comunicatul este semnat de o Asociație care este un ONG. Noi lucrăm cu Comisia Județeană de Arbitri nu cu Asociația Arbitrilor din Suceava.

Nu colaborăm cu această asociației, despre care e prima oară când aud. Noi am trimis o înștiințare către FRF, pentru că au trimis și acolo comunicatul și n-au primit răspuns. Cred că din cauza asta au fost foarte dezamăgiți.

Referitor la baremurile de arbitraj, ne-am interesat în Moldova, suntem în media baremurilor pe Moldova. Nu putem să ne raportăm la baremurile din București, Timișoara sau Constanța.

E logic. Pe 1 martie am discutat într-o ședință, despre niște baremuri neachitate, dar asta a fost rea-voință din partea lor pentru că nu le-au ridicat de la sediul AJF, unde le-au lăsat echipele.

Ei au spus că doresc o mărire a baremurilor cu 50%, le-am spus că nu se poate sub nicio formă așa ceva, mai ales în zile astea când toată lumea taie, dar că în prima ședință de Comitet Executiv vom discuta. Se pare că nu au vrut să înțeleagă și au mers mai departe. N-am cum să le garantez altceva.

Dacă ce 24 de arbitri au dorit să se recuze, îi lăsăm recuzați. Noi organizăm în continuare competițiile cu arbitri pe care îi avem. Dacă nu ajung vom solicita arbitri din județele din împrejurimi, care vor să câștige bani, fără niciun fel de probleme. O brigadă poate arbitra și două meciuri într-o zi la nivel acesta de amatori. Nu e nicio ilegalitate.

Nu vom lua nicio măsură disciplinară împotriva arbitrilor care au decis să inițieze acest protest. Îi așteptă să revină la meciuri când vor considera.

Eu știu că regulile nu se schimbă în timpul jocului. Noi începem returul. Baremurile se stabilesc în Comitetul Executiv cu acordul cluburilor afiliate la AJF Suceava. Cluburile trebuie întrebate dacă sunt de acord cu mărirea baremurilor de arbitraj.

În comunicat se mai face referire că ocup și alte funcții, care chiar nu au nicio legătură. Eu iubesc fotbal și chiar este cel care mi-a dat cel mai mult în viață. N-aș vrea să intru în alte polemici. Dacă va fi cazul vom acționa fără a dezavantaja pe nimeni”.

Baremuri Liga 4 București: 250 lei (arbitru), 200 lei (arbitri asistenți), 150 lei (observator);

250 lei (arbitru), 200 lei (arbitri asistenți), 150 lei (observator); Baremuri Liga 4 Constanța: 170 lei (arbitru), 150 lei (asistent), 170 lei (observator)

Știrea inițială:

Asociația Arbitrilor din Suceava: „Fără arbitri respectați și plătiți corect, competițiile nu pot funcționa”

Astfel, arbitrii solicită măsuri în acest sens, susținând că alți oficiali din județe apropiate câștigă mai mult decât ei, și vor încetarea presiunilor din partea conducerii AJF, care a încercat să-i convingă pe unii să renunțe la protest.

„Subsemnatul Pișta Andrei, președinte CJA Suceava în perioada 2018-2024, arbitru in lotul național Liga A III-a din 2017, în numele Asociației Arbitrilor de Fotbal din Județul Suceava, aduc la cunoștința opiniei publice faptul că arbitrii din județ au decis declanșarea unui protest față de modul în care sunt tratați de către conducerea AJF Suceava si de președintele

acesteia, Ciprian Anton.

Principalele probleme reclamate sunt:

nivelul foarte scăzut al baremurilor de arbitraj în comparație cu alte județe;

întârzieri mari la plata baremurilor, care în unele cazuri ajung la 45–60 de zile de la disputarea meciurilor.

presiunile exercitate asupra arbitrilor care susțin protestul

O listă semnată de 24 de arbitri din județul Suceava (arbitri divizionari și arbitri de nivel județean) care au decis să nu se prezinte la meciurile organizate de AJF Suceava până în momentul în care aceste probleme vor fi remediate.

Situația devine cu atât mai greu de înțeles în condițiile în care arbitrii din Suceava sunt plătiți

sub nivelul altor județe din regiune.

Exemple comparative:

Suceava

Liga 4 – Arbitru: 200 lei | Asistent: 160 lei | Observator: 150 lei

Liga 5 – Arbitru: 140 lei | Asistent: 110 lei | Observator: 110 lei

Vaslui

Liga 4 – Arbitru: 215 lei | Asistent: 190 lei

Liga 5 – Arbitru: 175 lei

Iași

Liga 4 – Arbitru: 250 lei | Asistent: 210 lei

Liga 4 (cu juniori în deschidere) – Arbitru: 200 lei

Liga 5 – Asistent: 150 lei

Neamț

Liga 4 – Arbitru: 250 lei | Asistent: 200 lei

În același timp, jucătorii din Liga a 4-a Suceava pot încasa între 500 și 1500 de lei pe meci, în timp ce arbitrii care conduc jocurile sunt plătiți semnificativ mai puțin și, în plus, își primesc banii cu întârziere.

Menționăm că situații similare au existat și în alte județe.

La Brașov, în urma unui protest al arbitrilor, au crescut cu aproximativ 20% baremurile pentru sezonul 2024–2025. Astfel, un arbitru de centru în Liga 4 Brașov încasează 245 de lei brut, iar un arbitru asistent 200 de lei brut.

În paralel, dorim să semnalăm presiunile exercitate asupra arbitrilor care susțin protestul. În decursul acestei săptămâni, mai mulți arbitri au fost sunați de Ciprian Anton, președintele AJF Suceava, care a încercat să îi determine să renunțe la acest demers.

Potrivit arbitrilor implicați, în unele cazuri s-a ajuns chiar la șantaj, fiind invocate relații din cadrul Federației

Române de Fotbal, pentru ca arbitrii divizionari din județ (cei care se regăseau pe lista de protest) să nu mai primească delegări la nivel național, în special la Liga a III-a, ceea ce s-a și întâmplat în primele 2 etape din acest retur.

Considerăm că astfel de practici reprezintă o formă gravă de intimidare, menită să blocheze un protest legitim al arbitrilor. Menționăm că Ciprian Anton ocupă și alte funcții publice, fiind Inspector General al Inspectoratului Școlar Județean Suceava și consilier local PNL.

Arbitrii sunt o componentă esențială a fenomenului fotbalistic. Fără arbitri respectați și plătiți

corect, competițiile nu pot funcționa.

Prin acest comunicat solicităm:

actualizarea urgentă a baremurilor de arbitraj;

plata baremurilor într-un termen rezonabil;

încetarea oricărei forme de presiune asupra arbitrilor.

În lipsa unor soluții concrete, arbitrii suceveni își rezervă dreptul de a continua forme de protest”, se arată în comunicatul emis de la Asociația Arbitrilor.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport