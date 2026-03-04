„Toate meciurile le vom juca acolo” Victor Angelescu a anunțat unde va disputa Rapid partidele din play-off: „A fost și dorința suporterilor”

Victor Angelescu (41 de ani), președinte și acționar minoritar la Rapid, a anunțat pe ce stadion va evolua echipa antrenată de Costel Gâlcă (53 de ani) în play-off.

Rapid, care se clasează pe locul secund în Liga 1 cu o etapă înainte de încheierea sezonului regulat, s-a calificat în play-off, acolo unde le va întâlni pe U Craiova, Dinamo, U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș.

Victor Angelescu: „Vom juca toate meciurile pe Giulești”

Pentru disputarea meciurilor din play-off, Rapid a avut de ales între două stadioane: Giulești și Arena Națională.

Victor Angelescu a anunțat că echipa lui Costel Gâlcă va juca partidele de acasă pe propriul stadion.

Decizia clubului a fost influențată și de indisponibilitatea Arenei Naționale, acolo unde vor avea loc două concerte, programate pe 13 și 28 mai.

„ Ţin să anunţ suporterii că vom juca toate meciurile pe Giuleşti. Toate meciurile din play-off le vom juca acolo.

FCSB nu este în play-off, era o echipă de tradiţie, cu care puteam juca pe Arena Naţională. Iar cu Dinamo este mai complicat, trebuie să facem un protocol. Există riscul să nu-l respectăm.

Pe lângă asta, trebuie să ne pregătim pentru acest play-off, să facem toate eforturile să câştigăm acest campionat. Noi cel mai bine ne simţim pe Giuleşti. A fost şi dorinţa suporterilor.

Sunt convins că vor veni în număr mare, mai ales că ne vom bate la campionat. Noi am făcut meciuri foarte bune şi pe Arenă, dar contează susținerea de pe Giuleşti”, a declarat Victor Angelescu, conform primasport.ro.

Avem mult mai puţini abonaţi decât anul trecut, anul trecut am avut 5.000 şi ceva, anul ăsta cam la jumătate, undeva la 2.700-3.000. Abonamentele noastre sunt separate, unele pe sezonul regulat şi acum se scot abonamente speciale pentru play-off Victor Angelescu, președinte Rapid

Pentru Rapid urmează meciul cu Universitatea Craiova de duminică, de la ora 20:00, în ultima etapă a sezonului regulat. Partida va fi transmisă liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

FOTO. Unirea Slobozia - Rapid 1-2 , în etapa #29

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova⤴️ 29 59 2 Rapid ⤴️ 29 55 3 Dinamo⤴️ 29 52 4 U Cluj⤴️ 29 51 5 CFR Cluj⤴️ 29 50 6 FC Argeș⤴️ 29 49 7 FCSB⤵️ 29 46 8 FC Botoșani⤵️ 29 42 9 UTA Arad⤵️ 29 42 10 Oțelul Galați⤵️ 29 41 11 Farul⤵️ 29 37 12 Petrolul⤵️ 29 29 13 Csikszereda⤵️ 29 29 14 Unirea Slobozia⤵️ 29 24 15 Hermannstadt⤵️ 29 20 16 Metaloglobus⤵️ 29 11 ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out ⤴️Calificate matematic în play-off / ⤵️ Vor juca sigur în play-out

