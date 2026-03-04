Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu
Așa arată Teheran de cinci zile. Capitala Iranului, sub asediu Foto: Imago
Campionatul Mondial

Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial. Speră și Cosmin Olăroiu

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 04.03.2026, ora 14:13
alt-text Actualizat: 04.03.2026, ora 14:14
  • Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, pe fondul războiului contra alianței SUA-Israel. 
  • Ce națională ar fi prima varantă de înlocuire, dacă Iran se retrage. Ce speră Cosmin Olăroiu și Emiratele.

Atacurile americane și israeliene continuă asupra Iranului, un război care afectează întreg Orientul Mijlociu. Și nu se poate face o estimare a duratei sale.

„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026
Citește și
„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026
Citește mai mult
„Sunt la capătul puterilor!” Donald Trump nu are milă de Iran. Ce spune despre retragerea naționalei de la CM 2026

E posibil ca Iran să nu mai participe la CM 2026

Prezența naționalei iraniene la Campionul Mondial este incertă, chiar dacă Mattias Grafstrom, secretar general la FIFA, a declarat că scopul forului de la Zurich e ca toate echipele calificate să participe la turneul final.

În același timp, președintele federației de la Teheran, Mehdi Taj, a sugerat că selecționata țării lui s-ar putea retrage. Ar fi o premieră după 76 de ani (Franța și India, la CM 1950).

Taremi, căpitanul Iranului, în preliminariile CM Foto: Imago Taremi, căpitanul Iranului, în preliminariile CM Foto: Imago
Taremi, căpitanul Iranului, în preliminariile CM Foto: Imago

Mai ales că ar urma să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul american. Și este posibil un duel cu SUA în „16-imi”.

Irak, prima variantă în cazul retragerii Iranului. Echipa lui Olăroiu, a doua

Ce s-ar întâmpla în acest caz? The Guardian susține că scenariul cel mai probabil ar fi înlocuirea Iranului cu altă reprezentantă a Asiei.

Două echipe ar fi variante de urgență:

  • Prima, Irak. 
  • A doua, Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu. 
Olăroiu este selecționerul EAU din 18 aprilie 2025 Foto: Imago Olăroiu este selecționerul EAU din 18 aprilie 2025 Foto: Imago
Olăroiu este selecționerul EAU din 18 aprilie 2025 Foto: Imago

Irak s-a calificat în play-off-ul intercontinental programat la Monterrey (Mexic), la sfârșitul lunii.

Va juca direct finala, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei confruntării Bolivia - Surinam.

Dacă pierde acel meci, ar fi prima care ar înlocui Iranul.

Ce așteaptă Olăroiu și Emiratele să se întâmple

Dacă învinge și primește biletele pentru CM, formația depășită de Irak în ultimul baraj al zonei Asia ar putea participa la Mondial: naționala EAU (1-1 și 1-2 cu Irak).

Olăroiu ar trebui să aștepte și retragerea Iranului, și victoria Irakului în play-off-ul intercontinental.

99 de zile
mai sunt până la startul CM (11 iunie - 19 iulie 2026), organizat în SUA, Canada și Mexic

Trump: „Iran? Nu-mi pasă”

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a fost întrebat despre posibila retragere a Iranului de la Mondial. 

Răspunsul președintelui american: „Nu-mi pasă deloc. Iran e o țară învinsă, aflată la capătul puterilor”.

Citește și

„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Campionate
09:01
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Citește mai mult
„Familia și copiii, principala grijă a jucătorilor” Pedro Martins, antrenorul lui Florinel Coman la Al Gharafa, povestește cum se resimte războiul în Qatar
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha
Campionate
16:25
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha
Citește mai mult
Războiul interzice Finalissima?! Decizia luată azi de Qatar, după atacurile iraniene, oprește fotbalul la Doha

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

SUA Campionatul Mondial Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu irak iran razboi preliminarii cm 2026
Știrile zilei din sport
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Superliga
18:21
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior: „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Citește mai mult
Pancu, sub presiune la CFR Antrenorul face dezvăluiri din interior:  „M-am consumat foarte mult. Să batem pe toată lumea nu reflectă realitatea”
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Superliga
17:54
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
Citește mai mult
Îngrijorare la Dinamo VIDEO. Marius Niculae a identificat două probleme mari: „Nici cu Slobozia n-au fost bine!” » Absența care îl pune pe gânduri
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Superliga
17:58
„Keita nu e bine psihic” Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Citește mai mult
„Keita nu e bine psihic”  Victor Angelescu, noi detalii despre accidentul provocat de fotbalist. A anunțat când va juca din nou pentru Rapid
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa Romaniei
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Citește mai mult
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:30
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
Kopic, criză de nervi FOTO. Antrenorul lui Dinamo a răbufnit în meciul cu Metalul, iar „centralul” a reacționat imediat » Ce s-a întâmplat
21:12
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
Koljic îl apără pe Gâlcă Jucătorul Rapidului, deranjat de criticile aduse antrenorului: „Să le închidem gura!”
21:55
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
Cupa României S-au stabilit semifinalele competiției! Dinamo, meci de foc cu U Craiova
21:55
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
„Ca într-un film de la Hollywood” Daniil Medvedev a fugit cu mașina de rachetele lansate de Iran. Motivul pentru care a fost nevoit să treacă de două ori aceeași graniță
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs

Radu Naum: Să mori de râs
Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului

Cristian Tudor Popescu: Semnul monstrului, semnul curajului
Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!

Cristian Geambașu: Ne ceartă Tase și Pancu!
Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!

Dan Udrea: Au stricat străinii fotbalul românesc?!
Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile

Cătălin Tolontan: Cine pariază pe Liga 3? Cine aranjează meciurile
Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!

Cristian Geambașu: Ce a vrut Dinamo? Nimic!
Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?

Cristian Geambașu: Se mai joacă Mondialul?
Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii

Cristian Geambașu: Mârlanii
Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal

Cristian Tudor Popescu: Tribuna nu e tribunal
De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?

Dan Udrea: De ce și de cine se ascunde Mircea Lucescu?
De-a păcălitelea

Radu Naum: De-a păcălitelea

Radu Naum: <span>De-a</span> păcălitelea
Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu

Cristian Geambașu: Doamna Nu știu
Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!

Cristian Geambașu: Câinii roșii nu erau javre!
Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!

Cătălin Tolontan: Ce lecție am primit!
Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul

Cristian Geambașu: Răspunsul
Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?

Dan Udrea: Se pune de un blat?
Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă

Ioana Mihalcea: Omul care aplaudă
Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”

Cristian Geambașu: Petrică și o „scandare istorică”
Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo

Cătălin Tolontan: Parlamentul nu e stadion, e nevoie să se civilizeze ca să ajungă acolo
Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini

Radu Naum: Vina lui Vini
Top stiri din sport
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Tenis
18:10
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
Citește mai mult
„Mă ține sechestrată!” Fostul campion de la Roland Garros, implicat într-un scandal uriaș: surorile lui îl acuză că le-a furat moștenirea
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Tenis
15:47
„Cred că va reveni pe teren” Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
Citește mai mult
„Cred că va reveni pe teren”  Novak Djokovic alimentează speculațiile despre Serena Williams. Care e turneul la care ar putea juca americanca
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Formula 1
16:08
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Citește mai mult
„Riscă leziuni permanente” Aston Martin, alarmă înaintea startului Formulei 1. De ce nu pot încheia piloții săi prima cursă. Reacția lui Alonso
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Campionate
16:15
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”
Citește mai mult
Debutant în defensiva lui Real Madrid? Lamini Fati, soluția lui Arbeloa, are 19 ani și le-a pus imaginația la încercare microbiștilor: „Urmează Mbappi Vinici?”

Echipe/Competiții

fcsb 54 CFR Cluj 42 dinamo bucuresti 28 rapid 25 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi uta arad 9 farul constanta 17

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Liga Campionilor Universitatea Craiova Jocurile Olimpice liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
05.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share