Cine ar înlocui Iran la CM?! Scenariu dacă naționala iraniană se retrage de la Mondial.  Speră și Cosmin Olăroiu

Iran ar putea să nu mai participe la Campionatul Mondial, pe fondul războiului contra alianței SUA-Israel.

Ce națională ar fi prima varantă de înlocuire, dacă Iran se retrage. Ce speră Cosmin Olăroiu și Emiratele.

Atacurile americane și israeliene continuă asupra Iranului, un război care afectează întreg Orientul Mijlociu. Și nu se poate face o estimare a duratei sale.

E posibil ca Iran să nu mai participe la CM 2026

Prezența naționalei iraniene la Campionul Mondial este incertă, chiar dacă Mattias Grafstrom, secretar general la FIFA, a declarat că scopul forului de la Zurich e ca toate echipele calificate să participe la turneul final.

În același timp, președintele federației de la Teheran, Mehdi Taj, a sugerat că selecționata țării lui s-ar putea retrage. Ar fi o premieră după 76 de ani (Franța și India, la CM 1950).

Taremi, căpitanul Iranului, în preliminariile CM Foto: Imago

Mai ales că ar urma să joace toate cele trei meciuri din faza grupelor pe teritoriul american. Și este posibil un duel cu SUA în „16-imi”.

Irak, prima variantă în cazul retragerii Iranului. Echipa lui Olăroiu, a doua

Ce s-ar întâmpla în acest caz? The Guardian susține că scenariul cel mai probabil ar fi înlocuirea Iranului cu altă reprezentantă a Asiei.

Două echipe ar fi variante de urgență:

Prima, Irak.

A doua, Emiratele Arabe Unite, antrenată de Cosmin Olăroiu.

Olăroiu este selecționerul EAU din 18 aprilie 2025 Foto: Imago

Irak s-a calificat în play-off-ul intercontinental programat la Monterrey (Mexic), la sfârșitul lunii.

Va juca direct finala, pe 31 martie, împotriva câștigătoarei confruntării Bolivia - Surinam.

Dacă pierde acel meci, ar fi prima care ar înlocui Iranul.

Ce așteaptă Olăroiu și Emiratele să se întâmple

Dacă învinge și primește biletele pentru CM, formația depășită de Irak în ultimul baraj al zonei Asia ar putea participa la Mondial: naționala EAU (1-1 și 1-2 cu Irak).

Olăroiu ar trebui să aștepte și retragerea Iranului, și victoria Irakului în play-off-ul intercontinental.

99 de zile mai sunt până la startul CM (11 iunie - 19 iulie 2026), organizat în SUA, Canada și Mexic

Trump: „Iran? Nu-mi pasă”

Într-un interviu pentru Politico, Donald Trump a fost întrebat despre posibila retragere a Iranului de la Mondial.

Răspunsul președintelui american: „Nu-mi pasă deloc. Iran e o țară învinsă, aflată la capătul puterilor”.

