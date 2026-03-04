 Denis Alibec, OUT! Cât va lipsi atacantul de la Farul după accidentarea din meciul cu CFR Cluj » Probleme mari pentru Mircea Lucescu
Denis Alibec, OUT! Cât va lipsi atacantul de la Farul după accidentarea din meciul cu CFR Cluj » Probleme mari pentru Mircea Lucescu

Publicat: 04.03.2026, ora 13:32
Actualizat: 04.03.2026, ora 13:33
  • Denis Alibec (35 de ani), atacantul celor de la Farul Constanța, va fi indisponibil între două și patru săptămâni, după accidentarea suferită în meciul cu CFR Cluj (1-2).

Denis Alibec a fost titular în confruntarea cu CFR Cluj, însă Ianis Zicu (42 de ani) a fost nevoit să-l înlocuiască în minutul 41, după ce jucătorul a acuzat mai multe probleme medicale.

Denis Alibec, OUT între 2-4 săptămâni

Ulterior, fotbalistul a efectuat un RMN, iar potrivit lui Tiberiu Curt, vicepreședintele Farului, atacantul va lipsi între două și patru săptămâni, din cauza unei leziuni musculare.

„Ieri am primit și noi rezultatul. Din păcate, Denis Alibec are o leziune musculară. Sperăm să-l recuperăm cât mai repede.

Va dura, probabil, între două și patru săptămâni. Va sta deoparte. Este o veste proastă pentru noi, pentru că el avusese evoluții bune de la revenire.

Minimum două săptămâni nu poate juca, vedem cum se va recupera. Vom vedea. A început deja programul de recuperare. Noi sperăm să-l avem în două săptămâni, sincer”, a spus Tiberiu Curt, citat de digisport.ro.

Bătăi de cap pentru Mircea Lucescu

Revenit în această iarnă la Farul, după experiența nefastă de la FCSB, Alibec a avut evoluții foarte bune și ar fi putut reprezenta o variantă pentru Mircea Lucescu (80 de ani) la barajul cu Turcia.

3
goluri a marcat Alibec în cele șase meciuri disputate pentru Farul de când a revenit la echipa din Dobrogea

Acum, după accidentarea suferită în meciul cu CFR, atacantul are șanse minime să mai prindă lotul, ceea ce îi dă și mai multe bătăi de cap lui „Il Luce”.

Cu Denis Draguș suspendat și Louis Munteanu fără meciuri disputate, în condițiile în care a evoluat doar 35 de minute pentru DC United, selecționerul are doar o soluție viabilă pe postul de vârf de atac: Daniel Bîrligea, jucătorul celor de la FCSB.

Ultimul meci al lui Alibec la echipa națională datează din 10 iunie 2025, când România învingea Cipru, scor 2-0, în preliminariile pentru CM 2026.

45 de meciuri
a bifat Alibec sub tricolor: a marcat de 6 ori și a oferit o pasă decisivă
  • Pentru a se califica la Campionatul Mondial, România trebuie să treacă de Turcia, în deplasare, pe 26 martie, și de câștigătoarea duelului Slovacia – Kosovo, tot în deplasare.
  • Dacă vor obține biletele la turneul final, tricolorii vor întâlni SUA, Paraguay și Australia.

