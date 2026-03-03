Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa
FCSB va lipsi în premieră din play-off, însă are în continuare șanse de a evolua în cupele europene în sezonul 2026-2027.
Încă un pericol pentru FCSB În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa

  • FCSB va lipsi în premieră din play-off, însă are în continuare șanse de a evolua în cupele europene în sezonul 2026-2027.

La finalul acestui sezon FCSB va bifa cea mai proastă clasare de când se află cu Gigi Becali patron, februarie 2003. Această situație rușinoasă însă nu înseamnă automat că echipa va lipsi din cupele europene în 2026-2027.

Încă un pericol pentru FCSB! În afară de Farul, o altă echipă importantă din play-out depune dosarul pentru licența de Europa

Păstrează încă șanse pentru a prinde un loc care să-i permită să evolueze în preliminariile Conference League, a treia competiție europeană intercluburi.

Pentru a fi însă în Europa e nevoie să îndeplinească mai multe condiții:

  • Să se claseze între primele două echipe, cu drept de participarea europeană, în ierarhia play-out-ului;
  • Să nu termine mai jos de locul 4 în play-out;
  • Să câștige semifinala barajului cu adversara din play-out;
  • Să se impună și în finala cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off, în funcție de cine va câștiga Cupe României.

Dacă va bifa aceste lucruri, FCSB va intra în turul 2 din Conference League și ar urma să fie cap de serie în toate fazele din preliminarii, inclusiv în play-off.

FCSB și Farul sunt două dintre cluburile care au anunțat că vor solicita licența de Europa și care o vor fi obține. În schimb, GOLAZO.ro a informat luni că sunt 3 formații care nu au dreptul de a evolua în cupele europene, fiindcă sunt fie în insolvență, fie în concordat preventiv, proceduri pe care UEFA nu le acceptă. E vorba despre UTA, Petrolul și Hermmanstadt.

Șefii Oțelului au susținut că vor lua o decizie la finalul acestei săptămâni, termenul limită de depunerea a cererii de solicitare a licenței fiind 11 martie!

În schimb, conform surselor din interiorul clubului FC Botoșani, gruparea moldoveană va face demersurile pentru a lua licența și pentru a încerca să evolueze în cupele europene. Botoșani va fi un obstacol în plus pentru FCSB, unul teoretic mai periculos decât Farul.

În prezent, între FCSB și Botoșani sunt doar 4 puncte, iar în ultima etapă FCSB va primi vizita lui U Cluj, iar Botoșani pe cea a Petrolului. Dacă Botoșani va termina pe locul 8 sau 10, atunci meciul direct cu FCSB va avea loc la București, dar dacă va termina pe poziția a 9-a sezonul regulat, atunci FCSB va merge în Moldova pentru confruntarea din play-out cu clubul finanțat de Valeriu Ifttime!

În cele două dueluri din acest sezon, Botoșani a învins FCSB pe teren propriu, scor 3-1, în timp ce campioana a s-a impus pe Arena Națională, scor 2-1.

FC Botoșani a fost de două ori în Europa:

  • Prima dată în sezonul 2015-2016, în Europa League. În primul tur preliminar a trecut de georgienii de la Țhinvali, scor general 4-2, după care a fost eliminată de Legia Varșovia, 0-4 pe cele două manșe;
  • A doua oară în 2020-2021, tot în Europa League. A trecut de Ordabasy (Kazahstan), scor 2-1, după care a pierdut calificarea, scor 0-1, cu Shkendija (Macedonia de Nord).

Dacă în acest moment s-ar intra în play-out, atunci punctajul celor 10 formații ar arăta așa:

  1. FCSB 23p
  2. Botoșani 21
  3. UTA 21
  4. Oțelul 21*
  5. Farul 19*
  6. Petrolul 15*
  7. Csikszereda 15*
  8. Slobozia 12
  9. Hermmanstadt 10
  10. Metaloglobus 6*

* ar beneficia de rotunjire

Ultima etapă e programată în weekend-ul 16/17 mai, atunci când în play-off se vor disputa meciurile din penultima rundă.

Semifinala barajului pentru Conference, între cele două formații din play-out, e programată pe 23 sau 24 mai, iar finala cu ocupanta locului 3 sau 4 din play-off se va juca pe 31 mai.

Nicio echipă din play-out nu a câștigat barajul

Niciodată de când e această regulă cu baraj pentru ultimul loc european între o formație din play-out și una din play-off, nu a mers în Europa un club dintre ultimele 10 din Liga 1.

Anul trecut nici nu s-a mai disputat vreun baraj, din cauza faptului că pe primele 4 locuri din play-out au fost doar echipe care nu aveau licență europeană. Acum 2 ani, a fost cel mai dramatic baraj: U Craiova a trecut, la loviturile de departajare, de U Cluj.

Dacă FCSB nu va prinde ultimul loc de Conference, atunci va rata pentru prima dată accesul în cupele europene, de când clubul e patronat de Gigi Becali, februarie 2003.

