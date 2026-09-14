„E crescut în junglă” Octavian Popescu, jignit după ce a fost cedat de FCSB în Grecia: „Are IQ zero”

Ioan Becali (74 de ani) a avut un discurs dur la adresa lui Octavian Popescu (23 de ani), fotbalist care a fost împrumutat de FCSB la Levadiakos, în Grecia.

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Deși nu a dorit să-l cedeze sub formă de împrumut, Gigi Becali a confirmat în cele din urmă că Popescu va evolua în următorul an la echippa antrenată de Elias Charalambous și Mihai Pintilii.

Ioan Becali l-a jignit pe Tavi Popescu: „E crescut în junglă”

Impresarul Ioan Becali a comentat plecarea lui Octavian Popescu în Grecia și l-a jignit pe tânărul fotbalist de la FCSB.

„Problema și-a făcut-o el însuși. A fost un copil aproape needucat. E crescut în junglă, undeva.

A venit un scouter de la Benfica în birou și m-a întrebat «Măi, dar știe să vorbească engleză? Câteva cuvinte, acolo?». I-am zis eu «Da, știe. Cum să nu?».

A venit Tavi în birou și nu a scos o vorbă. Asta înseamnă să vii dintr-o societate în care nu știi nimic de viață, de nimic.

Are IQ zero și l-au manipulat cum au vrut ei. Eu puteam să-i spun să semneze pe 15 ani și asta făcea. Îi puneai ce voiai tu, el nimic!

Acum a ajuns în Grecia, la o echipă care joacă să nu retrogradeze. Să dea Dumnezeu să se impună acolo.

E campionat mai greu acolo, da, Olympiakos a pierdut acasă cu Ofi Creta. Deci, despre ce vorbim? Sper să se impună, dar depinde de el”, a declarat Ioan Becali, conform fanatik.ro.

Eu, când aveam ofertă 10-11 milioane, nu-l dădea Gigi. Sau când îi spuneam să-l dea împrumut, să ia două sau trei milioane și să mai facă o opțiune de alte 4-5 milioane, nu-l dădea. Uite acum, l-a dat gratis, împrumut! Ioan Becali, impresar

Octavian Popescu a avut un start bun de sezon, cu un gol și două pase decisive în primele patru meciuri oficiale jucate de FCSB în toate competițiile.

Ulterior, n-a mai dat randament și a fost trecut pe banca de rezerve, iar fotbalistul a avut o ieșire nervoasă și s-a declarat nemulțumit de statutul său, după ce a fost decisiv în meciul cu FC Botoșani, scor 3-2.

Fotbalistul a lipsit din lotul FCSB pentru partida cu UTA Arad, pierdută cu 1-3, după ce a anunțat din scurt că are dureri de cap și frisoane și a lipsit de la ultimele antrenamente ale echipei.

Tavi a ratat și confruntarea cu FC Argeș, 5-0, din Cupa României, și derby-ul cu Dinamo, scor 1-2.

58 de goluri a produs Octavian Popescu în cele 234 de meciuri jucate în tricoul FCSB. A marcat de 28 de ori și a livrat 30 de pase decisive

Octavian Popescu, la plecarea în Grecia: „Ce restart? Mi-am dat restart”

Duminică dimineața, Octavian Popescu a plecat în Grecia pentru a semna cu Levadiakos.

„Sunt motivat să ajung în top și sper să revin din nou la echipa națională. Pentru un fotbalist e important să joace și din asta să câștige încrederea.

Eu nu știam de transfer. Și de aceea i-am dat mesaj lui MM Stoica. Ca să știu dacă să-mi fac bagajul. Eu normal că am vrut să plec. Nu îmi pare rău, le doresc mult succes.

Asta e viața de fotbalist. Uneori ești sus, uneori ești jos. Sper să fac o figură frumoasă în Grecia. Ce restart? Mi-am dat restart. Dacă vă uitați, am 4 pase de gol și un gol în 6-7 meciuri. Acum sper să fie bine.

Toată lumea a fost aproape de mine, toată lumea mă iubește și le mulțumesc. Am primit mai multe mesaje de încurajare”, a declarat Octavian Popescu, potrivit digisport.ro.

La Levadiakos, Tavi va lucra din nou cu Charalambous și Pintilii: „Sper să mă ajute și să-i ajut și eu”. Îi va avea coechipieri pe Adrian Șut și Alexandru Pantea: „Da, am vorbit, mă așteaptă”.

FOTO. FCSB - FC Botoșani 3-2, meci în care Octavian Popescu a jucat 7 minute și a oferit o pasă decisivă

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