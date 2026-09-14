Gazonul le pune probleme Petrolul vrea să se mute pe alt stadion, din cauza terenului de pe „Ilie Oană” » Antrenorul a răbufnit: „Nu e normal!”

Petrolul Ploiești ar putea juca următoarea partidă de pe teren propriu, cu Csikszereda, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște, din cauza stării dezastruoase a gazonului de pe „Ilie Oană”.

Până atunci, Petrolul va juca cu FCSB astăzi, de la ora 21:00, pe Arena Națională. Meciul va fi liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

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Înaintea meciului cu FCSB, antrenorul Ricardo Sousa a răbufnit din cauza stării gazonului de pe propriul stadion, susținând că este o lipsă de respect față de fani, club și oraș.

Petrolul s-ar putea muta la Târgoviște pentru meciul cu Csikszereda

Gazonul de pe „Ilie Oană” se prezintă într-o starea deplorabilă de mai mult timp. În multe zone de pe teren iarba lipsește și există multe găuri, care pot provoca accidentări serioase.

Acest lucru s-a întâmplat în cazul lui Daniel Graovac, fundașul Rapidului care s-a accidentat grav în meciul din etapa #6 și care va lipsi întreg sezonul.

Clubul Petrolul a fost notificat de LPF în privința calității suprafeței de joc, dar nu s-au luat măsuri. În plus, Primăria Ploiești, proprietarul arenei, a acceptat găzduirea unei competiții pe „Ilie Oană” chiar în acest weekend.

Este vorba de Cupa Diversității, o competiție la care au participat echipele minorităților din România. S-au disputat aproximativ 25 de meciuri pe stadion, în urma cărora gazonul s-a deteriorat și mai mult.

Din această cauză, Petrolul ia în calcul să joace următorul meci de pe teren propriu, cu Csikszereda, de pe 21 septembrie, pe stadionul „Eugen Popescu” din Târgoviște , conform prosport.ro.

FOTO. Cum arăta gazonul de pe „Ilie Oană” înainte de Petrolul - Rapid, 0-2, în etapa #6

O decizie în acest sens va fi luată curând, iar LPF și Csikszereda și-ar fi dat deja acordul pentru disputarea partidei la Târgoviște.

Pe stadionul „Eugen Popescu” a fost nevoită să joace și FCSB, cu UTA Arad în etapa #7 (scor 1-3), din cauza stării proaste a gazonului de pe stadioanele din București.

Ricardo Sousa: „E lipsă de respect față de fani, față de echipă, față de oraș”

Înaintea meciului cu FCSB de astăzi, Ricardo Sousa, antrenorul Petrolului, a tras un semnal de alarmă cu privire la starea gazonului de pe stadionul din Ploiești.

„În Portugalia nu ar fi fost posibil așa ceva. Federația ar fi închis automat stadionul trei luni, pentru a se reface gazonul.

Nu e normal ca oamenii să vină la stadion pentru un spectacol și să vadă un astfel de teren. E lipsă de respect față de fani, față de echipă, față de oraș. Până la urmă, este imaginea orașului în joc.

Nu cunosc detaliile administrative ale acestui caz, dar cred că niciun antrenor nu e fericit ca echipa lui să joace pe un asemenea teren”, a declarat tehnicianul portughez, conform sursei citate.

Gazonul de pe „Ilie Oană” nu a fost schimbat niciodată de la inaugurarea arenei, pe 23 septembrie 2011! O astfel de operațiune nu se va putea realiza anul acesta, ci abia în 2027, și ar putea costa aproximativ un milion de euro.

Petrolul are un început foarte bun de campionat. Ploieștenii se află pe locul 4 în Superliga, cu 15 puncte acumulate, dar poate urca pe podium dacă o va învinge pe FCSB.

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