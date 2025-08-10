Sabău, foarte nervos Antrenorul lui U Cluj și-a luat jucătorii la țintă: „Poate unii au câștigat prea multe campionate și nu acceptă”
Ioan Ovidiu Sabău FOTO: SportPictures
Sabău, foarte nervos Antrenorul lui U Cluj și-a luat jucătorii la țintă: „Poate unii au câștigat prea multe campionate și nu acceptă"

Gabriel Neagu
Publicat: 10.08.2025, ora 00:41
Actualizat: 10.08.2025, ora 01:37
  • Universitatea Cluj - Petrolul Ploiești 1-1. Ioan Ovidiu Sabău (57 de ani) și-a criticat jucătorii pentru atitudinea din timpul meciului.
  • Universitatea Cluj ocupă locul 6 în clasamentul Superligii

„Studenții” au deschis scorul prin Jovo Lukic, în minutul 44, însă U Cluj nu a putut menține avantajul minim, iar Bogdan Marian a restabilit egalitatea în minutul 71.

Citește și
Ioan Ovidiu Sabău, atac la adresa propriilor jucători: „Nu pot să percep”

La sfârșitul duelului de la Sibiu, Ioan Ovidiu Sabău a criticat atitudinea fotbaliștilor săi, considerând că puteau avea o evoluție mai bună.

„Prima repriză a fost destul de bună. Am avut situații în care puteam să facem 2-0, dar nu am avut dorință suficientă să atacăm mingea.

Am jucat destul de rapid, un sistem 4-3-1-2. După pauză, am scăzut ca ritm, ca intensitate, am fost previzibili, cu multe mingi pierdute.

Am făcut schimbările și, din păcate, pot spune că au fost neinspirate. E trist să spui așa ceva despre propriii jucători, dar e rușinos să intri și să nu lupți.

Poate unii au câștigat prea multe campionate si nu acceptă să intre de pe bancă, de-asta au intrat așa. Nu au înțeles să își ajute echipa și ăsta e rezultatul.

Nu pot să percep mentalitatea de echipă mediocră, care să se lupte la ultimele locuri, și lăsăm impresia asta. Am arătat lipsă de dorință, de a realiza mai mult, de a fi sus. Bine, eu mă raportez la cum eram eu ca jucător. Nu acceptam să joc slab.

Încerc să găsesc soluții. Suntem o echipă și jucătorii trebuie să își facă treaba, să își analizeze prestația, evoluțiile, pentru că va conta mult când te întâlnești cu fanii să nu stai cu capul plecat, ci cu pieptul în față”, a spus Ioan Ovidiu Sabău, la finalul partidei, la Prima Sport.

  • Universitatea Cluj a avut o posesie superioară față de Petrolul, 67%, însă au expediat un singur șut pe spațiul porții apărate de Bălbărău.

U Cluj a realizat 10 transferuri

Universitatea Cluj a adus 10 jucători, în această perioadă de mercato, însă evoluțiile echipei lasă de dorit, comparativ cu stagiunea precedentă.

„Studenții” au obținut, până în acest moment, 6 puncte, în cinci partide disputate în Superliga. U Cluj se află pe locul 6 în clasament.

  • Dino Mikanovic (HNK Gorica), Elia Capradossi (Cittadella), Mouhamadou Drammeh (Sochaux), Jovo Lukic (Craiova), Jonathan Cisse (Oțelul), Ioan Bârstan (CFR Cluj), Alessandro Murgia (SPAL), Miguel Silva (Oțelul), Atanas Trică (Slatina), Alin Toșca (Benevento) s-au alăturat trupei lui Ioan Ovidiu Sabău.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

